Швеция: Суперэттан 2021
Треллеборг
2:2
Конец матча
Ландскруна
0:1
2' ГолХофсё Робин
36' Желтая карточкаБркич Харис
39' Желтая карточкаСаид Мохаммед
42' Желтая карточкаДженсен Кевин
44' Желтая карточкаПетерссон Оскар
45' Желтая карточкаЭквалл Монс
0:2
50' ГолОлссон Линус
1:2
63' ГолПетрович Петар
81' Желтая карточкаТкач Александр
2:2
84' ГолЙенссон Исак
90' Желтая карточкаМодиг Йеспер
90' Желтая карточкаPhilip Andersson I
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
15
Хейер
Мелкер
25
Бликст
Якоб
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
16 Тиллберг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Allen Smajic
-
31 Camil Jebara
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
2'
0:1
36'
39'
42'
44'
45'
50'
0:2
63'
1:2
81'
84'
2:2
90'
История личных встреч
Треллеборг
Ландскруна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|7
|0.29
|Оффия Генри
|4
|0.17
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.17
|Косица Дзенис
|3
|0.13
|Бркич Харис
|3
|0.13
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.13
|Йенссон Исак
|2
|0.08
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.08
|Блумберг Юхан
|1
|0.04
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Сафиу Фатаву
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофсё Робин
|6
|0.25
|Дженсен Кевин
|5
|0.21
|Олссон Линус
|5
|0.21
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.17
|Олссон Филип
|2
|0.08
|Хейер Мелкер
|2
|0.08
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Ткач Александр
|1
|0.04
|Петерссон Оскар
|1
|0.04
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Никлас
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|1
|0.04
|Мурбек Андреас
|1
|0.04
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|7
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|6
|1
|Хофсё Робин
|4
|1
|Альмаджед Сумар
|5
|0
|Мурбек Андреас
|5
|0
|Дженсен Кевин
|4
|0
|Ткач Александр
|3
|0
|Эквалл Монс
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Асп Джонатан
|1
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Петерссон Оскар
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
4 В 1-ом тайме 6
14 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
28%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
3
21%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
6
32%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-ом тайме 8
7 Во 2-ом тайме 11
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
5
26%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Пропущено
16
8
11 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
33
33
12 В 1-ом тайме 14
21 Во 2-ом тайме 19
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
12%
6
18%
1-15
6
18%
7
21%
16-30
2
6%
1
3%
31-45
6
18%
7
21%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
9
27%
7
21%
76-90
Пропущено
27
27
16 В 1-ом тайме 9
11 Во 2-ом тайме 18
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
8
30%
30%
2
7%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
4
15%
9
33%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
2
7%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Акрополис 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1
Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Фалькенберг 2:1 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Ландскруна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|32 - 20
|47
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|35 - 23
|43
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 28
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|7.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 28
|32
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 29
|27
|13.
|Вестерос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 35
|26
|14.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|10.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0