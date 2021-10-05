  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
2:2
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
2' Гол
Хофсё Робин
36' Желтая карточка
Бркич Харис
39' Желтая карточка
Саид Мохаммед
42' Желтая карточка
Дженсен Кевин
44' Желтая карточка
Петерссон Оскар
45' Желтая карточка
Эквалл Монс
0:2
50' Гол
Олссон Линус
1:2
63' Гол
Петрович Петар
81' Желтая карточка
Ткач Александр
2:2
84' Гол
Йенссон Исак
90' Желтая карточка
Модиг Йеспер
90' Желтая карточка
Philip Andersson I
90'+7
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
24
Хоканссон
Маттиас
19
Карлссон
Тобиас
26
Бркич
Харис
22
Блумберг
Юхан
25
Саид
Мохаммед
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Мурбек
Андреас
7
Ткач
Александр
15
Хейер
Мелкер
8
Эквалл
Монс
25
Бликст
Якоб
21
Дженсен
Кевин
10
Хофсё
Робин
9
Олссон
Линус
Треллеборг
4-2-3-1
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Ландскруна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
4:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
1:4
С
0:3
С
1:0
ТМС
1:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 7 0.29
Оффия Генри 4 0.17
Бьеркен Фритьоф 4 0.17
Косица Дзенис 3 0.13
Бркич Харис 3 0.13
Хоканссон Маттиас 3 0.13
Йенссон Исак 2 0.08
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.08
Блумберг Юхан 1 0.04
Ливерстам Фредрик 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Сафиу Фатаву 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофсё Робин 6 0.25
Дженсен Кевин 5 0.21
Олссон Линус 5 0.21
Оттоссон Филип 4 (1) 0.17
Олссон Филип 2 0.08
Хейер Мелкер 2 0.08
Вихльстранд Виктор 2 0.08
Рапп Йохан 1 0.04
Ткач Александр 1 0.04
Петерссон Оскар 1 0.04
Асп Джонатан 1 (1) 0.04
Нильсен Никлас 1 0.04
Бликст Якоб 1 0.04
Мурбек Андреас 1 0.04
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 7 0
Петрович Петар 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Амин Симон 4 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Тидеман Антон 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Бркич Харис 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Йенссон Исак 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 6 1
Хофсё Робин 4 1
Альмаджед Сумар 5 0
Мурбек Андреас 5 0
Дженсен Кевин 4 0
Ткач Александр 3 0
Эквалл Монс 2 0
Бликст Якоб 2 0
Вихльстранд Виктор 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Асп Джонатан 1 0
Нильсен Никлас 1 0
Philip Andersson I 1 0
Петерссон Оскар 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Рапп Йохан 1 0
Viktor Ekblom 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
4 В 1-ом тайме 6
14 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
28%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
3
21%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
6
32%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-ом тайме 8
7 Во 2-ом тайме 11
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
5
26%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

16
8
11 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

33
33
12 В 1-ом тайме 14
21 Во 2-ом тайме 19
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
12%
6
18%
1-15
6
18%
7
21%
16-30
2
6%
1
3%
31-45
6
18%
7
21%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
9
27%
7
21%
76-90

Пропущено

27
27
16 В 1-ом тайме 9
11 Во 2-ом тайме 18
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
8
30%
30%
2
7%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
4
15%
9
33%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
2
7%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Акрополис 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1
Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Фалькенберг 2:1 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Ландскруна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 24 14 5 5 32 - 20 47
2. Сундсвалль Заявка 23 13 4 6 35 - 23 43
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
5. Треллеборг Заявка 24 10 8 6 32 - 28 38
6. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
7. Эстер Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
8. Йёнчёпинг Заявка 23 9 5 9 28 - 28 32
9. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 23 8 3 12 24 - 29 27
13. Вестерос Заявка 24 6 8 10 29 - 35 26
14. Браге Заявка 24 6 8 10 30 - 35 26
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Йёнчёпинг Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
3. Вернаму Заявка 12 5 3 4 15 - 14 18
4. Сундсвалль Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
9. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
10. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 11 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Эквалл Монс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Петерссон Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Дженсен Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Саид Мохаммед получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Robin Eliasson Hofsoe уходит с поля. Петерссон Оскар выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Robin Eliasson Hofsoe бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Треллеборг 2:2 Ландскруна онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 