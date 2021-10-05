Швеция: Суперэттан 2021
1:0
5' ГолЙоханссон Саймон
19' Желтая карточкаХульквист Даниэль
2:0
20' ГолЙоханссон Саймон
33' Желтая карточкаРибейро Педро
21
Ског
Эмиль
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
-
17 Ятта НухаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Куаме ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
5'
1:0
20'
2:0
33'
История личных встреч
Вестерос
ГАИС
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|6
|0.25
|Бьорндал Эрик
|6
|0.25
|Проделль Виктор
|4
|0.17
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.13
|Троне Филип
|2
|0.08
|Dusan Jajic
|2
|0.08
|Эдлунд Олле
|2
|0.08
|Али Таха Абди
|1
|0.04
|Спэн Брайан
|1
|0.04
|Видхольт Вильям
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.26
|Линдберг Юлиус
|3
|0.13
|Стернер Даниэль
|3
|0.13
|Вангберг Август
|2
|0.09
|Марич Аднан
|2
|0.09
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Александерссон Виктор
|1
|0.04
|Ярсуват Ричард
|1
|0.04
|Лумбана Борис
|1
|0.04
|Эрнблом Филип
|1
|0.04
|Каргбо Майкл
|1
|0.04
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Троне Филип
|9
|0
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Бьорндал Эрик
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|4
|0
|Андерсен Никлас II
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Грозданич Эмин
|3
|0
|Хульквист Даниэль
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ярсуват Ричард
|1
|0
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
5
36%
5
38%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
18
11
11 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
7
39%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
2
11%
2
18%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
5
38%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
5
50%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
4
25%
5
31%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Забито
27
23
12 В 1-ом тайме 10
15 Во 2-ом тайме 13
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 10
2
7%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
7
26%
3
13%
31-45
7
26%
6
26%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
3
11%
5
22%
76-90
Пропущено
34
27
18 В 1-ом тайме 11
16 Во 2-ом тайме 16
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
2
6%
2
7%
1-15
11
32%
7
26%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
4
12%
6
22%
61-75
8
24%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1
Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Вернаму 0:0 Вестерос - Йёнчёпинг 2:1
ГАИС
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1
Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2 ГАИС - Хельсинборг 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3 Вернаму - ГАИС 1:0 ГАИС - Эстер 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|32 - 20
|47
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|35 - 23
|43
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|24
|12
|4
|8
|32 - 25
|40
|5.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|6.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|24
|10
|7
|7
|30 - 27
|37
|7.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 28
|32
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|0:2 Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 28
|27
|13.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|28 - 35
|26
|14.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 10
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|0:2 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 14
|13
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|10.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|14.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0