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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вестерос
3:0
Конец матча
ГАИС
0'
1:0
4' Гол
Йоханссон Саймон
19' Желтая карточка
Хульквист Даниэль
2:0
20' Гол
Йоханссон Саймон
32' Желтая карточка
Рибейро Педро
47' Желтая карточка
Андерссон Йохан
3:0
57' Гол
Йоханссон Саймон
69' Желтая карточка
Эгнелль Адам
90'+6
1
Фагерстрём
Антон
11
Гефверт
Симон
4
Адольфссон
Йеспер
22
Daniel
Hermansson
7
Рибейро
Педро
III
21
Ског
Эмиль
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
77
Бьорндал
Эрик
27
Али
Таха
Абди
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
3
Эрнблом
Филип
2
Хульквист
Даниэль
16
Андерссон
Йохан
II
10
Эгнелль
Адам
18
Лумбана
Борис
26
Моенза
Малкольм
11
Линдберг
Юлиус
12
Ярсуват
Ричард
8
Александерссон
Виктор
Вестерос
5-3-2
ГАИС
3-4-3

История личных встреч

Вестерос
ГАИС

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
К
3:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 7 0.29
Бьорндал Эрик 6 0.25
Проделль Виктор 4 0.17
Лагербильке Густав 3 (2) 0.13
Троне Филип 2 0.08
Dusan Jajic 2 0.08
Эдлунд Олле 2 0.08
Али Таха Абди 1 0.04
Спэн Брайан 1 0.04
Видхольт Вильям 1 0.04
Гефверт Симон 0 0
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.26
Линдберг Юлиус 3 0.13
Стернер Даниэль 3 0.13
Вангберг Август 2 0.09
Марич Аднан 2 0.09
Линдберг Йонас 1 0.04
Александерссон Виктор 1 0.04
Ярсуват Ричард 1 0.04
Лумбана Борис 1 0.04
Эрнблом Филип 1 0.04
Каргбо Майкл 1 0.04
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Троне Филип 9 0
Энгстрём Давид 4 0
Сабах Лоусон 3 0
Спэн Брайан 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Бьорндал Эрик 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Ског Эмиль 1 0
Рибейро Педро III 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Али Таха Абди 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 4 0
Андерссон Йохан II 3 0
Андерсен Никлас II 3 0
Вангберг Август 3 0
Грозданич Эмин 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Линдберг Йонас 2 0
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
6
35%
5
38%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
7
39%
3
21%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
5
38%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
5
50%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
4
25%
5
31%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Забито

30
23
14 В 1-ом тайме 10
16 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
3
10%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
7
23%
3
13%
31-45
8
27%
6
26%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
3
10%
5
22%
76-90

Пропущено

34
30
18 В 1-ом тайме 13
16 Во 2-ом тайме 17
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
11
32%
8
27%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
4
12%
6
20%
61-75
8
24%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1
Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Вернаму 0:0 Вестерос - Йёнчёпинг 2:1
ГАИС
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1
Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2 ГАИС - Хельсинборг 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3 Вернаму - ГАИС 1:0 ГАИС - Эстер 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 24 14 5 5 32 - 20 47
2. Сундсвалль Заявка 23 13 4 6 35 - 23 43
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
5. Треллеборг Заявка 24 10 8 6 32 - 28 38
6. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
7. Эстер Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
8. Йёнчёпинг Заявка 23 9 5 9 28 - 28 32
9. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 23 8 3 12 24 - 29 27
13. Вестерос Заявка 24 6 8 10 29 - 35 26
14. Браге Заявка 24 6 8 10 30 - 35 26
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Йёнчёпинг Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
3. Вернаму Заявка 12 5 3 4 15 - 14 18
4. Сундсвалль Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
9. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
10. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 11 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
Где смотреть матч Вестерос 3:0 ГАИС онлайн




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