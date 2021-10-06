Бразилия: Серия A 2021
Коринтианс
3:1
Конец матча
Байя
0:1
33' ПенальтиGilberto IV
42' Желтая карточкаLucas Araujo
45' Вторая желтая карточкаLucas Araujo
1:1
45' ПенальтиRoger I
2:1
52' ГолКантильо Виктор
3:1
70' ГолJo Alves II
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
123
Roger
I
77
Mateus
Claus
45
Патрик
II
34
Lucas
Araujo
19
Мугни
Лукас
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
123 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
77 Jo Alves II
-
Главный тренер: Силвиньо
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
34 Lucas AraujoПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
-
42 Renan Guedes
-
-
18 Rai Rocha
-
-
-
21 Danilo XVI
-
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Ход матча
33'
0:1
42'
45'
45'
1:1
52'
2:1
70'
3:1
82'
История личных встреч
Коринтианс
Байя
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jo Alves II
|6 (1)
|0.25
|Roger I
|4 (1)
|0.17
|Adson
|3
|0.13
|Рони
|3
|0.13
|Gustavo Mosquito
|2
|0.08
|Аугусто Ренато
|2
|0.08
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.04
|Жулиано де Паула
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Кантильо Виктор
|1
|0.04
|Перейра Габриэл
|1
|0.04
|Жил Карлос
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|9 (2)
|0.39
|Родальега Уго
|5
|0.22
|Rodriguinho I
|3
|0.13
|Thaciano
|2
|0.09
|Росси
|1
|0.04
|Matheus Bahia
|1
|0.04
|Maycon
|1
|0.04
|Jose Ferreira
|1
|0.04
|Патрик II
|1
|0.04
|Жонас
|1
|0.04
|Отавио Луис
|1
|0.04
|Nino Paraiba
|0
|0
|Daniel XII
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|5
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Angelo Araos
|3
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Кантильо Виктор
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Луан
|1
|0
|Mateus Vital
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|0
|Патрик II
|5
|0
|Matheus Bahia
|5
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Lucas Araujo
|2
|1
|Конти Херман
|3
|0
|Жонас
|3
|0
|Daniel XII
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Nino Paraiba
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Rodriguinho I
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
0
0%
1
9%
1-15
5
33%
3
27%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Пропущено
16
21
10 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
8
50%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
7
33%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 11
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
4
36%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
7
17
2 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
8
47%
61-75
2
29%
2
12%
76-90
Забито
26
26
11 В 1-ом тайме 11
15 Во 2-ом тайме 15
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
0
0%
1
4%
1-15
7
27%
5
19%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
2
8%
7
27%
61-75
7
27%
5
19%
76-90
Пропущено
23
38
12 В 1-ом тайме 13
11 Во 2-ом тайме 25
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
3
13%
2
5%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
8
35%
7
18%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
4
17%
11
29%
61-75
5
22%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Спорт Ресифи 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Брагантино 1:2
Байя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2
Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Байя - Америка Минейро 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 3:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Коринтианс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|15
|4
|3
|33 - 13
|49
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|12
|3
|7
|34 - 26
|39
|3.
|Фламенго
|20
|12
|2
|6
|39 - 19
|38
|4.
|Коринтианс
|24
|9
|10
|5
|27 - 22
|37
|5.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|6.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|8
|8
|6
|26 - 23
|32
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|9
|3
|10
|29 - 29
|30
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|11.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|12.
|Сан-Паулу
|23
|6
|10
|7
|19 - 24
|28
|13.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|14.
|Жувентуде
|23
|6
|9
|8
|22 - 26
|27
|15.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Байя
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|18.
|Гремио
|21
|6
|4
|11
|18 - 24
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|23
|4
|8
|11
|10 - 20
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|1
|8
|14
|18 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|8.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|12.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|15.
|Гремио
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|16.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|17.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|11
|1
|4
|6
|2 - 7
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|11
|0
|3
|8
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|3
|0
|8
|11 - 16
|9
|16.
|Жувентуде
|11
|1
|6
|4
|9 - 13
|9
|17.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|9
|2
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0