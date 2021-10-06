  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Коринтианс
3:1
Конец матча
Байя
0'
0:1
33' Пенальти
Gilberto IV
42' Желтая карточка
Lucas Araujo
45' Вторая желтая карточка
Lucas Araujo
1:1
45' Пенальти
Roger I
2:1
52' Гол
Кантильо Виктор
3:1
70' Гол
Jo Alves II
90'+5
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
6
Lucas
Piton
24
Кантильо
Виктор
38
Перейра
Габриэл
11
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
10
Виллиан
Боргес
123
Roger
I
77
Mateus
Claus
2
Nino
Paraiba
13
Gustavo
Henrique
3
Отавио
Луис
29
Juninho
Capixaba
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
34
Lucas
Araujo
19
Мугни
Лукас
22
Thonny
Anderson
9
Gilberto
IV
Коринтианс
4-1-4-1
Байя
4-4-2

История личных встреч

Коринтианс
Байя

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СB
0:3
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jo Alves II 6 (1) 0.25
Roger I 4 (1) 0.17
Adson 3 0.13
Рони 3 0.13
Gustavo Mosquito 2 0.08
Аугусто Ренато 2 0.08
Fabio Santos IV 1 (1) 0.04
Жулиано де Паула 1 0.04
Gabriel Paulista VIII 1 0.04
Кантильо Виктор 1 0.04
Перейра Габриэл 1 0.04
Жил Карлос 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 9 (2) 0.39
Родальега Уго 5 0.22
Rodriguinho I 3 0.13
Thaciano 2 0.09
Росси 1 0.04
Matheus Bahia 1 0.04
Maycon 1 0.04
Jose Ferreira 1 0.04
Патрик II 1 0.04
Жонас 1 0.04
Отавио Луис 1 0.04
Nino Paraiba 0 0
Daniel XII 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Thonny Anderson 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 5 0
Жил Карлос 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Angelo Araos 3 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Рамиро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Кантильо Виктор 2 0
João Victor6 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Луан 1 0
Mateus Vital 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Marquinhos2 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 0
Патрик II 5 0
Matheus Bahia 5 0
Gilberto IV 4 0
Thonny Anderson 4 0
Lucas Araujo 2 1
Конти Херман 3 0
Жонас 3 0
Daniel XII 3 0
Fernando Edson 3 0
Родальега Уго 2 0
Nino Paraiba 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Thaciano 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Maycon 1 0
Мугни Лукас 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Rodriguinho I 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
0
0%
1
9%
1-15
5
33%
3
27%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Пропущено

16
21
10 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
8
50%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
7
33%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 11
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
4
36%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

7
17
2 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
8
47%
61-75
2
29%
2
12%
76-90

Забито

26
26
11 В 1-ом тайме 11
15 Во 2-ом тайме 15
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
0
0%
1
4%
1-15
7
27%
5
19%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
2
8%
7
27%
61-75
7
27%
5
19%
76-90

Пропущено

23
38
12 В 1-ом тайме 13
11 Во 2-ом тайме 25
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
3
13%
2
5%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
8
35%
7
18%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
4
17%
11
29%
61-75
5
22%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Спорт Ресифи 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Брагантино 1:2
Байя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2
Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Байя - Америка Минейро 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 3:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Коринтианс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 4 3 33 - 13 49
2. Палмейрас Сан-Паулу 22 12 3 7 34 - 26 39
3. Фламенго 20 12 2 6 39 - 19 38
4. Коринтианс 24 9 10 5 27 - 22 37
5. Форталеза 23 10 6 7 30 - 26 36
6. Брагантино 22 8 10 4 34 - 26 34
7. Интернасьонал Порту Алегре 22 8 8 6 26 - 23 32
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 22 9 3 10 29 - 29 30
10. Атлетико Гойяненсе 22 7 9 6 20 - 20 30
11. Куяба 23 6 11 6 23 - 24 29
12. Сан-Паулу 23 6 10 7 19 - 24 28
13. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
14. Жувентуде 23 6 9 8 22 - 26 27
15. Америка Минейро 23 6 9 8 21 - 24 27
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Байя 23 6 5 12 26 - 38 23
18. Гремио 21 6 4 11 18 - 24 22
19. Спорт Ресифи 23 4 8 11 10 - 20 20
20. Шапекоэнсе 23 1 8 14 18 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
8. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
11. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
12. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
13. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
14. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
15. Гремио 11 3 4 4 10 - 9 13
16. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
17. Брагантино 11 2 7 2 17 - 16 13
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 7 2 7 - 8 13
19. Спорт Ресифи 11 1 4 6 2 - 7 7
20. Шапекоэнсе 11 0 3 8 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
5. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 14 - 13 17
7. Куяба 11 3 7 1 10 - 7 16
8. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
9. Форталеза 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
14. Байя 12 2 3 7 11 - 21 9
15. Атлетико Паранаэнсе 11 3 0 8 11 - 16 9
16. Жувентуде 11 1 6 4 9 - 13 9
17. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
3. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
4. Байя Gilberto IV 9 2 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Куяба Joao Lucas2 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Roger Guedes из команды Коринтианс забивает с точки!
  • 46'
    Лукас Араухо получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    42'
    Лукас Араухо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Жилберто из команды Байя забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коринтианс 3:1 Байя онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 