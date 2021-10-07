Бразилия: Серия A 2021
Брагантино
1:1
Конец матча
Фламенго
28' Желтая карточкаПерейра Андреас
0:1
39' ГолПедро Гильерме
45' Желтая карточкаЭнрике Бруно
45' Желтая карточкаJadson 3
1:1
59' ГолГимарайнс Артур
90' Желтая карточкаКенеди Роберт
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кандидо ЛуанЗащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 NatanЗащитник
- Защитник
-
33 Pedrinho VI4
-
-
-
26 Weverson2
-
17 Weverton3
-
11 Helio Junio
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
-
36 РамонЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
-
19 Michael 3
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
28'
39'
0:1
45'
45'
59'
1:1
90'
История личных встреч
Брагантино
Фламенго
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|8
|0.35
|Гимарайнс Артур
|5 (1)
|0.22
|Helio Junio
|3
|0.13
|Alerrandro
|3
|0.13
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.09
|Силва Адерлан
|2
|0.09
|Рамирес Эрик II
|2
|0.09
|Bruno Praxedes
|2
|0.09
|Кандидо Луан
|2
|0.09
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Gabriel Novaes
|1
|0.04
|Уртадо Хан
|1
|0.04
|Weverton3
|1
|0.04
|Chrigor
|1
|0.04
|Raul González II
|0
|0
|Pedrinho VI4
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.43
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.29
|Педро Гильерме
|5
|0.24
|Michael 3
|4
|0.19
|Витиньо Виктор
|3
|0.14
|Муниз Родриго
|3
|0.14
|Рибейро Эвертон
|2
|0.1
|Перейра Андреас
|2
|0.1
|Энрике Густаво
|2
|0.1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.05
|Виллиан Арао
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Луис Филипе
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|8
|0
|Weverton3
|5
|0
|Силва Адерлан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Итало Хосе
|2
|0
|Эдимар Куритиба
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Gabriel Novaes
|2
|0
|Bruno Praxedes
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Pedrinho VI4
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|5
|0
|Энрике Бруно
|5
|0
|Витиньо Виктор
|5
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Кайо Родриго
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Max Alves
|2
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
21
9 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
7
33%
76-90
Пропущено
18
8
4 В 1-ом тайме 3
14 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
10
56%
2
25%
76-90
Забито
17
17
5 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
5
29%
29%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
34
38
14 В 1-ом тайме 16
20 Во 2-ом тайме 22
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
15%
5
13%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
6
18%
6
16%
31-45
4
12%
3
8%
46-60
8
24%
8
21%
61-75
8
24%
11
29%
76-90
Пропущено
28
22
11 В 1-ом тайме 7
17 Во 2-ом тайме 15
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
2
7%
2
9%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
7
25%
3
14%
61-75
10
36%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0
Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2 Брагантино - Куяба 1:1 Сан-Паулу - Брагантино 1:2
Фламенго
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0
Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Байя - Фламенго 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|23
|15
|5
|3
|35 - 15
|50
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|23
|13
|3
|7
|35 - 26
|42
|3.
|Фламенго
|21
|12
|3
|6
|40 - 20
|39
|4.
|Форталеза
|1:0
|24
|11
|6
|7
|31 - 26
|39
|5.
|Коринтианс
|24
|9
|10
|5
|27 - 22
|37
|6.
|Брагантино
|23
|8
|11
|4
|35 - 27
|35
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|3
|10
|31 - 29
|33
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|8
|9
|6
|26 - 23
|33
|9.
|Флуминенсе
|0:1
|23
|8
|8
|7
|24 - 25
|32
|10.
|Куяба
|1:1
|24
|6
|12
|6
|24 - 25
|30
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|23
|7
|9
|7
|20 - 22
|30
|12.
|Сеара
|22
|6
|11
|5
|20 - 21
|29
|13.
|Сан-Паулу
|23
|6
|10
|7
|19 - 24
|28
|14.
|Жувентуде
|24
|6
|9
|9
|23 - 29
|27
|15.
|Америка Минейро
|0:1
|24
|6
|9
|9
|21 - 25
|27
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Спорт Ресифи
|24
|5
|8
|11
|13 - 21
|23
|18.
|Гремио
|1:1
|22
|6
|5
|11
|19 - 25
|23
|19.
|Байя
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|1
|9
|14
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|3.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|0:1
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|8.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|0:1
|13
|4
|4
|5
|10 - 9
|16
|12.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|15.
|Брагантино
|12
|2
|8
|2
|18 - 17
|14
|16.
|Гремио
|1:1
|12
|3
|5
|4
|11 - 10
|14
|17.
|Куяба
|1:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|12
|2
|4
|6
|5 - 8
|10
|20.
|Шапекоэнсе
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|5.
|Форталеза
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|7.
|Фламенго
|10
|5
|3
|2
|21 - 8
|18
|8.
|Куяба
|1:1
|12
|3
|8
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Флуминенсе
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|14.
|Америка Минейро
|0:1
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|15.
|Жувентуде
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|16.
|Гремио
|1:1
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|17.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|9
|2
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Брагантино
|Jadson 3
|8
|0