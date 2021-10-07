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Бразилия: Серия A 2021

2021
Брагантино
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
28' Желтая карточка
Перейра Андреас
0:1
39' Гол
Педро Гильерме
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
45' Желтая карточка
Jadson 3
1:1
59' Гол
Гимарайнс Артур
90' Желтая карточка
Кенеди Роберт
90'+5
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
16
Рамирес
Эрик
II
7
Гимарайнс
Артур
25
Bruno
Praxedes
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
22
Батиста
Габриэл
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
8
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
11
Витиньо
Виктор
18
Перейра
Андреас
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
Брагантино
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Брагантино
Фламенго

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:3
СA
1:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 8 0.35
Гимарайнс Артур 5 (1) 0.22
Helio Junio 3 0.13
Alerrandro 3 0.13
Эвангелиста Лукас 2 0.09
Силва Адерлан 2 0.09
Рамирес Эрик II 2 0.09
Bruno Praxedes 2 0.09
Кандидо Луан 2 0.09
Tomas Cuello 1 0.04
Gabriel Novaes 1 0.04
Уртадо Хан 1 0.04
Weverton3 1 0.04
Chrigor 1 0.04
Raul González II 0 0
Pedrinho VI4 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Клаудиньо 0 0
Ортис Лео 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 9 0.43
Габриэл Барбоза 6 (2) 0.29
Педро Гильерме 5 0.24
Michael 3 4 0.19
Витиньо Виктор 3 0.14
Муниз Родриго 3 0.14
Рибейро Эвертон 2 0.1
Перейра Андреас 2 0.1
Энрике Густаво 2 0.1
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.05
Виллиан Арао 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Луис Филипе 0 0
Исла Маурисио 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 8 0
Weverton3 5 0
Силва Адерлан 4 0
Helio Junio 4 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Итало Хосе 2 0
Эдимар Куритиба 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Tomas Cuello 2 0
Ортис Лео 2 0
Gabriel Novaes 2 0
Bruno Praxedes 2 0
Леандриньо 1 0
Natan 1 0
Уртадо Хан 1 0
Raul González II 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Pedrinho VI4 1 0
Weverson2 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 5 0
Энрике Бруно 5 0
Витиньо Виктор 5 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Кайо Родриго 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Котулио Матеус 3 0
Габриэл Барбоза 1 1
Max Alves 2 0
Луис Филипе 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Лео Перейра 1 0
Перейра Андреас 1 0
Марсело Родиней 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
21
9 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
7
33%
76-90

Пропущено

18
8
4 В 1-ом тайме 3
14 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
10
56%
2
25%
76-90

Забито

17
17
5 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
5
29%
29%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

34
38
14 В 1-ом тайме 16
20 Во 2-ом тайме 22
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
15%
5
13%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
6
18%
6
16%
31-45
4
12%
3
8%
46-60
8
24%
8
21%
61-75
8
24%
11
29%
76-90

Пропущено

28
22
11 В 1-ом тайме 7
17 Во 2-ом тайме 15
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
2
7%
2
9%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
7
25%
3
14%
61-75
10
36%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0
Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2 Брагантино - Куяба 1:1 Сан-Паулу - Брагантино 1:2
Фламенго
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0
Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Байя - Фламенго 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 23 15 5 3 35 - 15 50
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 23 13 3 7 35 - 26 42
3. Фламенго 21 12 3 6 40 - 20 39
4. Форталеза 1:0 24 11 6 7 31 - 26 39
5. Коринтианс 24 9 10 5 27 - 22 37
6. Брагантино 23 8 11 4 35 - 27 35
7. Атлетико Паранаэнсе 23 10 3 10 31 - 29 33
8. Интернасьонал Порту Алегре 23 8 9 6 26 - 23 33
9. Флуминенсе 0:1 23 8 8 7 24 - 25 32
10. Куяба 1:1 24 6 12 6 24 - 25 30
11. Атлетико Гойяненсе 23 7 9 7 20 - 22 30
12. Сеара 22 6 11 5 20 - 21 29
13. Сан-Паулу 23 6 10 7 19 - 24 28
14. Жувентуде 24 6 9 9 23 - 29 27
15. Америка Минейро 0:1 24 6 9 9 21 - 25 27
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Спорт Ресифи 24 5 8 11 13 - 21 23
18. Гремио 1:1 22 6 5 11 19 - 25 23
19. Байя 23 6 5 12 26 - 38 23
20. Шапекоэнсе 24 1 9 14 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 1:0 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 0:1 12 5 4 3 12 - 11 19
8. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
11. Америка Минейро 0:1 13 4 4 5 10 - 9 16
12. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
13. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
14. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
15. Брагантино 12 2 8 2 18 - 17 14
16. Гремио 1:1 12 3 5 4 11 - 10 14
17. Куяба 1:1 12 3 4 5 13 - 17 13
18. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
19. Спорт Ресифи 12 2 4 6 5 - 8 10
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 11 6 1 4 14 - 9 19
5. Форталеза 1:0 13 5 3 5 14 - 16 18
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
7. Фламенго 10 5 3 2 21 - 8 18
8. Куяба 1:1 12 3 8 1 11 - 8 17
9. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
10. Флуминенсе 0:1 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
14. Америка Минейро 0:1 11 2 5 4 11 - 16 11
15. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
16. Гремио 1:1 10 3 0 7 8 - 15 9
17. Байя 12 2 3 7 11 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
3. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
4. Байя Gilberto IV 9 2 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Брагантино Jadson 3 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Жадсом получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Перейра Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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