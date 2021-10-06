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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сеара
0:0
Первый тайм: 36'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
24' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
27' Желтая карточка
Moises VII
36'
1
Joao
Ricardo
II
2
Igor
Inocencio
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
25
Adriano
Marlon
8
Fernando
Sobral
7
Airton
Sousa
29
Vinicius
X
70
Kelvyn
89
Клебер
Франсиско
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
25
Меркадо
Габриэль
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
19
Rodrigo
I
47
Кайо
Ранхел
27
José
Maurisio3
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Сеара
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

Ход матча

24'
Bruno Pacheco III
 
27'
 
Moises VII

История личных встреч

Сеара
Интернасьонал Порту Алегре

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СB
0:1
СB
0:2
КБ
3:1
КБ
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rick 4 0.18
Vinicius Lima 2 0.09
Luis Pereira III 2 0.09
Габриэл Барбоза 2 0.09
Saulo Mineiro 2 0.09
Vinicius X 2 (1) 0.09
Клебер Франсиско 2 0.09
Жаэл Феррейра 2 (1) 0.09
Kelvyn 1 0.05
Wendson 1 0.05
Fabinho VIII 0 0
Педринью Роша 0 0
Fernando Sobral 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.39
Yuri Alberto 7 0.3
Дурадо Родриго 2 0.09
Patrick I 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Кайо Ранхел 1 0.04
Тайсон Фреда 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Rodrigo I 1 0.04
Bruno Praxedes 1 0.04
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 1
Жаэл Феррейра 5 0
Adriano Marlon 5 0
Клебер Франсиско 3 1
Bruno Pacheco III 4 0
Мессиас 3 0
Vinicius X 3 0
Luis Pereira III 3 0
Buiu III 3 0
Педринью Роша 2 0
Saulo Mineiro 2 0
Мендоса Стивен 1 0
Vinicius Lima 1 0
Шарлес 1 0
Fernando Sobral 1 0
Кристиано 1 0
Арруда Эрик 1 0
Kelvyn 1 0
Wendson 1 0
Vinicius Machado 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Moises VII 4 1
Дурадо Родриго 5 0
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Эденилсон дос Сантос 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Паулиньо Виктор 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Саравия Ренсо 0 1
Уго Витор 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Jose Gabriel 1 0
José Maurisio3 1 0
Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 7
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
6%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
5
42%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 7
0 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
3
30%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

21
27
9 В 1-ом тайме 13
12 Во 2-ом тайме 14
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
5%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
6
29%
6
22%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Пропущено

20
22
12 В 1-ом тайме 12
8 Во 2-ом тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
3
14%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
1
5%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0
Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Сеара - Байя 1:2 Шапекоэнсе - Сеара 0:0 Сеара - Форталеза 0:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:1 23 15 5 3 34 - 14 50
2. Палмейрас Сан-Паулу 22 12 3 7 34 - 26 39
3. Фламенго 20 12 2 6 39 - 19 38
4. Коринтианс 24 9 10 5 27 - 22 37
5. Форталеза 23 10 6 7 30 - 26 36
6. Брагантино 22 8 10 4 34 - 26 34
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 23 8 9 6 26 - 23 33
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 23 9 4 10 29 - 29 31
10. Атлетико Гойяненсе 0:0 23 7 10 6 20 - 20 31
11. Сеара 0:0 22 6 11 5 20 - 21 29
12. Куяба 23 6 11 6 23 - 24 29
13. Сан-Паулу 23 6 10 7 19 - 24 28
14. Жувентуде 0:1 24 6 9 9 22 - 27 27
15. Америка Минейро 23 6 9 8 21 - 24 27
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Спорт Ресифи 1:0 24 5 8 11 11 - 20 23
18. Байя 23 6 5 12 26 - 38 23
19. Гремио 21 6 4 11 18 - 24 22
20. Шапекоэнсе 1:1 24 1 9 14 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:1 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 0:0 12 6 5 1 15 - 8 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
8. Жувентуде 0:1 12 5 3 4 13 - 13 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
11. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
12. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
13. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 10 4 3 3 12 - 10 15
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 12 2 8 2 7 - 8 14
15. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
16. Брагантино 11 2 7 2 17 - 16 13
17. Гремио 11 3 4 4 10 - 9 13
18. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
19. Спорт Ресифи 1:0 12 2 4 6 3 - 7 10
20. Шапекоэнсе 1:1 12 0 4 8 7 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:1 13 7 4 2 14 - 9 25
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 13 4 6 3 14 - 13 18
5. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
6. Атлетико Гойяненсе 0:0 11 5 2 4 13 - 12 17
7. Куяба 11 3 7 1 10 - 7 16
8. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
9. Форталеза 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Спорт Ресифи 1:0 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 12 3 1 8 11 - 16 10
15. Жувентуде 0:1 12 1 6 5 9 - 14 9
16. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
17. Байя 12 2 3 7 11 - 21 9
18. Шапекоэнсе 1:1 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 0:0 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
3. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
4. Байя Gilberto IV 9 2 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Куяба Joao Lucas2 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Мойзес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Бруно Пачеко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.45
3.20
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сеара 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн




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