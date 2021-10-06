Бразилия: Серия A 2021
Сеара
0:0
Первый тайм: 36'
Интернасьонал Порту Алегре
24' Желтая карточкаBruno Pacheco III
27' Желтая карточкаMoises VII
3
Мессиас
29
Vinicius
X
70
Kelvyn
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
70 KelvynПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Арруда ЭрикНападающий
-
-
19 Fabinho VIII
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
35 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
27'
История личных встреч
Сеара
Интернасьонал Порту Алегре
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rick
|4
|0.18
|Vinicius Lima
|2
|0.09
|Luis Pereira III
|2
|0.09
|Габриэл Барбоза
|2
|0.09
|Saulo Mineiro
|2
|0.09
|Vinicius X
|2 (1)
|0.09
|Клебер Франсиско
|2
|0.09
|Жаэл Феррейра
|2 (1)
|0.09
|Kelvyn
|1
|0.05
|Wendson
|1
|0.05
|Fabinho VIII
|0
|0
|Педринью Роша
|0
|0
|Fernando Sobral
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.39
|Yuri Alberto
|7
|0.3
|Дурадо Родриго
|2
|0.09
|Patrick I
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Кайо Ранхел
|1
|0.04
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Rodrigo I
|1
|0.04
|Bruno Praxedes
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|1
|Жаэл Феррейра
|5
|0
|Adriano Marlon
|5
|0
|Клебер Франсиско
|3
|1
|Bruno Pacheco III
|4
|0
|Мессиас
|3
|0
|Vinicius X
|3
|0
|Luis Pereira III
|3
|0
|Buiu III
|3
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Saulo Mineiro
|2
|0
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Kelvyn
|1
|0
|Wendson
|1
|0
|Vinicius Machado
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Moises VII
|4
|1
|Дурадо Родриго
|5
|0
|Yuri Alberto
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Саравия Ренсо
|0
|1
|Уго Витор
|0
|1
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 7
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
6%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
5
42%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 7
0 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
3
30%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
21
27
9 В 1-ом тайме 13
12 Во 2-ом тайме 14
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
5%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
6
29%
6
22%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90
Пропущено
20
22
12 В 1-ом тайме 12
8 Во 2-ом тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
3
14%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
1
5%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0
Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Сеара - Байя 1:2 Шапекоэнсе - Сеара 0:0 Сеара - Форталеза 0:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:1
|23
|15
|5
|3
|34 - 14
|50
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|22
|12
|3
|7
|34 - 26
|39
|3.
|Фламенго
|20
|12
|2
|6
|39 - 19
|38
|4.
|Коринтианс
|24
|9
|10
|5
|27 - 22
|37
|5.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|6.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|23
|8
|9
|6
|26 - 23
|33
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|23
|9
|4
|10
|29 - 29
|31
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|23
|7
|10
|6
|20 - 20
|31
|11.
|Сеара
|0:0
|22
|6
|11
|5
|20 - 21
|29
|12.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|13.
|Сан-Паулу
|23
|6
|10
|7
|19 - 24
|28
|14.
|Жувентуде
|0:1
|24
|6
|9
|9
|22 - 27
|27
|15.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Спорт Ресифи
|1:0
|24
|5
|8
|11
|11 - 20
|23
|18.
|Байя
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|19.
|Гремио
|21
|6
|4
|11
|18 - 24
|22
|20.
|Шапекоэнсе
|1:1
|24
|1
|9
|14
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:1
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|3.
|Сеара
|0:0
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|8.
|Жувентуде
|0:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|12.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|15.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|17.
|Гремио
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|18.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|1:0
|12
|2
|4
|6
|3 - 7
|10
|20.
|Шапекоэнсе
|1:1
|12
|0
|4
|8
|7 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:1
|13
|7
|4
|2
|14 - 9
|25
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|5.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|1:0
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|15.
|Жувентуде
|0:1
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|17.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|1:1
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|0:0
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|9
|2
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0