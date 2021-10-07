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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сеара
0:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
24' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
27' Желтая карточка
Moises VII
41' Желтая карточка
Luiz Otavio II
55' Желтая карточка
Саравия Ренсо
69' Желтая карточка
Vinicius X
82' Желтая карточка
Adriano Marlon
90' Желтая карточка
Igor Inocencio
90'+6
1
Joao
Ricardo
II
2
Igor
Inocencio
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
25
Adriano
Marlon
8
Fernando
Sobral
7
Airton
Sousa
29
Vinicius
X
70
Kelvyn
89
Клебер
Франсиско
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
25
Меркадо
Габриэль
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
19
Rodrigo
I
47
Кайо
Ранхел
27
José
Maurisio3
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Сеара
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Интернасьонал Порту Алегре

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СB
0:1
СB
0:2
КБ
3:1
КБ
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rick 4 0.18
Vinicius Lima 2 0.09
Luis Pereira III 2 0.09
Габриэл Барбоза 2 0.09
Saulo Mineiro 2 0.09
Vinicius X 2 (1) 0.09
Клебер Франсиско 2 0.09
Жаэл Феррейра 2 (1) 0.09
Kelvyn 1 0.05
Wendson 1 0.05
Fabinho VIII 0 0
Педринью Роша 0 0
Fernando Sobral 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.39
Yuri Alberto 7 0.3
Дурадо Родриго 2 0.09
Patrick I 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Кайо Ранхел 1 0.04
Тайсон Фреда 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Rodrigo I 1 0.04
Bruno Praxedes 1 0.04
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adriano Marlon 6 0
Габриэл Барбоза 4 1
Жаэл Феррейра 5 0
Клебер Франсиско 3 1
Vinicius X 4 0
Bruno Pacheco III 4 0
Мессиас 3 0
Luis Pereira III 3 0
Buiu III 3 0
Педринью Роша 2 0
Saulo Mineiro 2 0
Мендоса Стивен 1 0
Luiz Otavio II 1 0
Vinicius Lima 1 0
Шарлес 1 0
Fernando Sobral 1 0
Кристиано 1 0
Арруда Эрик 1 0
Kelvyn 1 0
Igor Inocencio 1 0
Wendson 1 0
Vinicius Machado 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Moises VII 4 1
Дурадо Родриго 5 0
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Эденилсон дос Сантос 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Энрике Педро 1 1
Саравия Ренсо 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Паулиньо Виктор 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Уго Витор 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Jose Gabriel 1 0
José Maurisio3 1 0
Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 7
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
6%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
5
42%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 7
0 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
3
30%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

21
27
9 В 1-ом тайме 13
12 Во 2-ом тайме 14
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
1
5%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
6
29%
6
22%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Пропущено

20
22
12 В 1-ом тайме 12
8 Во 2-ом тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
3
14%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
1
5%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0
Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Сеара - Байя 1:2 Шапекоэнсе - Сеара 0:0 Сеара - Форталеза 0:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 23 15 5 3 35 - 15 50
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 23 13 3 7 35 - 26 42
3. Фламенго 21 12 3 6 40 - 20 39
4. Форталеза 1:0 24 11 6 7 31 - 26 39
5. Коринтианс 24 9 10 5 27 - 22 37
6. Брагантино 23 8 11 4 35 - 27 35
7. Атлетико Паранаэнсе 23 10 3 10 31 - 29 33
8. Интернасьонал Порту Алегре 23 8 9 6 26 - 23 33
9. Флуминенсе 0:1 23 8 8 7 24 - 25 32
10. Куяба 1:1 24 6 12 6 24 - 25 30
11. Атлетико Гойяненсе 23 7 9 7 20 - 22 30
12. Сеара 22 6 11 5 20 - 21 29
13. Сан-Паулу 23 6 10 7 19 - 24 28
14. Жувентуде 24 6 9 9 23 - 29 27
15. Америка Минейро 0:1 24 6 9 9 21 - 25 27
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Спорт Ресифи 24 5 8 11 13 - 21 23
18. Гремио 1:1 22 6 5 11 19 - 25 23
19. Байя 23 6 5 12 26 - 38 23
20. Шапекоэнсе 24 1 9 14 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 1:0 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 0:1 12 5 4 3 12 - 11 19
8. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
11. Америка Минейро 0:1 13 4 4 5 10 - 9 16
12. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
13. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
14. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
15. Брагантино 12 2 8 2 18 - 17 14
16. Гремио 1:1 12 3 5 4 11 - 10 14
17. Куяба 1:1 12 3 4 5 13 - 17 13
18. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
19. Спорт Ресифи 12 2 4 6 5 - 8 10
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 11 6 1 4 14 - 9 19
5. Форталеза 1:0 13 5 3 5 14 - 16 18
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
7. Фламенго 10 5 3 2 21 - 8 18
8. Куяба 1:1 12 3 8 1 11 - 8 17
9. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
10. Флуминенсе 0:1 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
14. Америка Минейро 0:1 11 2 5 4 11 - 16 11
15. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
16. Гремио 1:1 10 3 0 7 8 - 15 9
17. Байя 12 2 3 7 11 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
3. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
4. Байя Gilberto IV 9 2 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Брагантино Jadson 3 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Луис Отавио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Мойзес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Бруно Пачеко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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