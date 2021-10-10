США: МЛС 2021
Миннесота Юнайтед
1:0
Перерыв
Стадион: Allianz Field
Колорадо Рэпидс
1:0
8' ГолЭну Адриен
35' Желтая карточкаУорнер Коллен
77
Гаспер
Чейз
13
Финлей
Итан
23
Эну
Адриен
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Агудело ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
8'
1:0
35'
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|7
|0.25
|Эну Адриен
|5
|0.18
|Emanuel Reynoso2
|4
|0.14
|Финлей Итан
|3
|0.11
|Фрагапане Франко
|2
|0.07
|Дотсон Хассани
|2
|0.07
|Абила Рамон
|2
|0.07
|Коллман Брент
|2
|0.07
|Хансен Николай
|1
|0.04
|Трапп Уилл
|1
|0.04
|Дибасси Бакай
|1
|0.04
|Гаспер Чейз
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|0
|0
|Метанир Ромен
|0
|0
|Макмастер Джастин
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|7
|0.25
|Льюис Джонатан
|5 (1)
|0.18
|Рубио Диего
|4
|0.14
|Шиньяшики Андре
|4
|0.14
|Бассетт Коул
|3
|0.11
|Гальван Бриан
|2
|0.07
|Уилсон Дэнни
|2
|0.07
|Розенберри Киган
|2
|0.07
|Абубакар Лалас
|2
|0.07
|Мескида Николас
|1
|0.04
|Акоста Келлин
|1
|0.04
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Баджи Доминик
|1
|0.04
|Трасти Остон
|1
|0.04
|Прайс Джек
|0
|0
|Бенезе Николя
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспер Чейз
|7
|0
|Алонсо Освальдо
|6
|0
|Emanuel Reynoso2
|4
|1
|Дибасси Бакай
|5
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Хейс Джекори
|3
|0
|Абила Рамон
|1
|1
|Метанир Ромен
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Лод Робин
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|7
|0
|Уорнер Коллен
|6
|0
|Прайс Джек
|6
|0
|Рубио Диего
|5
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Эстевес Лукас
|0
|1
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
4
24%
3
19%
1-15
3
18%
4
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
29%
29%
3
19%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Пропущено
7
15
6 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
29%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
6
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
1
7%
7
32%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
2
14%
2
9%
76-90
Пропущено
24
12
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
13%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
6
25%
4
33%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
6
25%
1
8%
76-90
Забито
31
38
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 17
8 Не забивали 4
6
19%
4
11%
1-15
7
23%
6
16%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
1
3%
9
24%
46-60
7
23%
8
21%
61-75
6
19%
6
16%
76-90
Пропущено
31
27
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
5
16%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
9
29%
29%
10
37%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
7
23%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|38 - 27
|45
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|25 - 43
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|28
|4
|8
|16
|29 - 54
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|48 - 23
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|28
|13
|9
|6
|38 - 28
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 32
|41
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 41
|34
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 16
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 7
|29
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|5.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|6.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|8 - 12
|15
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 17
|15
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0