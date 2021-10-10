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США: МЛС 2021

2021
Миннесота Юнайтед
1:3
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
8' Гол
Эну Адриен
35' Желтая карточка
Уорнер Коллен
54' Желтая карточка
Эну Адриен
57' Красная карточка
Уилсон Дэнни
1:1
73' Пенальти
Бассетт Коул
1:2
84' Гол
Барриос Майкл
1:3
90' Гол
Эстевес Лукас
90'+7
1
Миллер
Тайлер
26
Тейлор
Ди
Джей
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
31
Дотсон
Хассани
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
23
Эну
Адриен
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
52
Гальван
Бриан
19
Прайс
Джек
32
Уорнер
Коллен
66
Эстевес
Лукас
21
Намли
Юнес
7
Льюис
Джонатан
11
Рубио
Диего
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:0
М
3:2
М
3:0
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 7 0.25
Эну Адриен 5 0.18
Emanuel Reynoso2 4 0.14
Финлей Итан 3 0.11
Фрагапане Франко 2 0.07
Дотсон Хассани 2 0.07
Абила Рамон 2 0.07
Коллман Брент 2 0.07
Хансен Николай 1 0.04
Трапп Уилл 1 0.04
Дибасси Бакай 1 0.04
Гаспер Чейз 1 0.04
Грегуш Ян 0 0
Метанир Ромен 0 0
Макмастер Джастин 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 8 0.29
Льюис Джонатан 5 (1) 0.18
Рубио Диего 4 0.14
Бассетт Коул 4 (1) 0.14
Шиньяшики Андре 4 0.14
Гальван Бриан 2 0.07
Уилсон Дэнни 2 0.07
Розенберри Киган 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Мескида Николас 1 0.04
Акоста Келлин 1 0.04
Кайе Марк-Энтони 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Баджи Доминик 1 0.04
Трасти Остон 1 0.04
Эстевес Лукас 1 0.04
Прайс Джек 0 0
Бенезе Николя 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспер Чейз 7 0
Алонсо Освальдо 6 0
Emanuel Reynoso2 4 1
Дибасси Бакай 5 0
Трапп Уилл 4 0
Боксолл Михаэл 3 0
Хейс Джекори 3 0
Абила Рамон 1 1
Эну Адриен 2 0
Метанир Ромен 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Грегуш Ян 1 0
Лод Робин 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Коллман Брент 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 1
Уорнер Коллен 6 0
Прайс Джек 6 0
Рубио Диего 5 0
Абубакар Лалас 5 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Барриос Майкл 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Эстевес Лукас 0 1
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
28%
3
16%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
28%
4
21%
61-75
4
22%
6
32%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
20%
4
25%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
6
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
1
7%
7
32%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
2
14%
2
9%
76-90

Пропущено

24
12
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
13%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
6
25%
4
33%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Забито

32
41
18 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 4
7
22%
4
10%
1-15
7
22%
6
15%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
1
3%
9
22%
46-60
7
22%
9
22%
61-75
6
19%
8
20%
76-90

Пропущено

34
28
17 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
5
15%
5
18%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
9
26%
10
36%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
9
26%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 28 12 9 7 38 - 27 45
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами Заявка 28 9 5 14 25 - 43 32
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 28 4 8 16 29 - 54 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 28 17 6 5 48 - 23 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 28 14 9 5 41 - 28 51
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 28 10 8 10 31 - 35 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 28 9 7 12 40 - 41 34
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 13 1 5 7 10 - 16 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 14 4 3 7 8 - 12 15
4. Филадельфия Юнион Заявка 13 3 6 4 16 - 17 15
5. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
6. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
7. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 18 - 17 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Уорнер Коллен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Эну Адриен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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