Бразилия: Серия A 2021
Палмейрас Сан-Паулу
0:2
Первый тайм: 35'
Брагантино
0:1
13' ГолИтало Хосе
11
Уэсли
Лопес
7
Рони
III
43
Dudu
X
21
Natan
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
66 Мичел МадераПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
29 Кандидо ЛуанЗащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 ГонсалоЗащитник
-
-
-
11 Helio Junio
-
17 Weverton3
-
26 Weverson2
-
-
33 Pedrinho VI4
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
13'
0:1
34'
0:2
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Брагантино
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Брено
|5
|0.21
|Вейга Рафаэль
|4
|0.17
|Виллиан Сикейра
|4
|0.17
|Скарпа Густаво
|3
|0.13
|Уэсли Лопес
|3
|0.13
|Дейверсон Силва
|2
|0.08
|Адриано Луис
|2
|0.08
|Данило Ларанжера
|2
|0.08
|Рони III
|2
|0.08
|Менино Габриэль
|2
|0.08
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Луис Виктор
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Dudu X
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|9
|0.38
|Гимарайнс Артур
|5 (1)
|0.21
|Helio Junio
|3
|0.13
|Alerrandro
|3
|0.13
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|Силва Адерлан
|2
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.08
|Bruno Praxedes
|2
|0.08
|Кандидо Луан
|2
|0.08
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Gabriel Novaes
|1
|0.04
|Уртадо Хан
|1
|0.04
|Weverton3
|1
|0.04
|Chrigor
|1
|0.04
|Raul González II
|0
|0
|Pedrinho VI4
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|6
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Renan Victor
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|8
|0
|Weverton3
|5
|0
|Силва Адерлан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Итало Хосе
|2
|0
|Эдимар Куритиба
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Gabriel Novaes
|2
|0
|Bruno Praxedes
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Pedrinho VI4
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
14 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
6
32%
1
6%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
5%
6
35%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
21%
2
20%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
3
30%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
3
23%
10
56%
76-90
Забито
31
34
20 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
8
26%
5
15%
1-15
7
23%
3
9%
16-30
5
16%
6
18%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
10%
8
24%
61-75
8
26%
8
24%
76-90
Пропущено
32
28
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
5
16%
2
7%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
3
9%
3
11%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
7
22%
7
25%
61-75
7
22%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 2:0
Брагантино
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1
Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2 Брагантино - Куяба 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|24
|16
|5
|3
|38 - 16
|53
|2.
|Фламенго
|22
|13
|3
|6
|43 - 20
|42
|3.
|Форталеза
|25
|11
|6
|8
|32 - 29
|39
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|24
|12
|3
|9
|35 - 30
|39
|5.
|Брагантино
|2:0
|24
|9
|11
|4
|37 - 27
|38
|6.
|Коринтианс
|25
|9
|10
|6
|27 - 23
|37
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|8
|9
|6
|26 - 23
|33
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|3
|11
|31 - 31
|33
|10.
|Флуминенсе
|24
|8
|9
|7
|24 - 26
|33
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|7
|10
|7
|20 - 22
|31
|12.
|Куяба
|24
|6
|12
|6
|25 - 26
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|20 - 25
|29
|14.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|15.
|Жувентуде
|0:1
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|16.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|17.
|Байя
|24
|7
|5
|12
|28 - 38
|26
|18.
|Сантос
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|19.
|Гремио
|22
|6
|5
|11
|20 - 26
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|1
|9
|14
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|9
|1
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|13
|7
|2
|4
|21 - 19
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Форталеза
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|9.
|Жувентуде
|0:1
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|10.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|12.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|15.
|Брагантино
|2:0
|12
|2
|8
|2
|18 - 17
|14
|16.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|17.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|2:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|10.
|Америка Минейро
|1:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|12.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|13.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|14.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|16.
|Жувентуде
|0:1
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|17.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|18.
|Сантос
|12
|1
|5
|6
|10 - 20
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|9
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0