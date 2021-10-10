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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
2:4
Конец матча
Брагантино
0'
0:1
13' Гол
Итало Хосе
0:2
34' Гол
Tomas Cuello
0:3
36' Гол
Гимарайнс Артур
1:3
43' Гол
Dudu X
48' Желтая карточка
Силва Адерлан
60' Желтая карточка
2:3
61' Пенальти
Вейга Рафаэль
72' Желтая карточка
Верон Габриэл
2:4
77' Гол
Гимарайнс Артур
90'+5
42
Жаилсон
Марселино
4
Кушчевич
Бенхамин
13
Луан
Гарсия
IV
3
Renan
Victor
11
Уэсли
Лопес
5
Каррейро
Патрик
23
Вейга
Рафаэль
18
Данило
Барбоза
6
Жорже
Марко
7
Рони
III
43
Dudu
X
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
21
Natan
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
16
Рамирес
Эрик
II
7
Гимарайнс
Артур
25
Bruno
Praxedes
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2
Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Брагантино

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:1
ПА
0:1
СA
1:0
К
1:0
К
1:3
СA
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
П
0:2
ПА
1:0
П
1:0
П
2:0
БСБ
0:2
БСБ
2:1
CP
1:2
CP
3:0
CP
2:3
CP
2:1
CP
2:5

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 5 (1) 0.21
Лопес Брено 5 0.21
Виллиан Сикейра 4 0.17
Скарпа Густаво 3 0.13
Уэсли Лопес 3 0.13
Дейверсон Силва 2 0.08
Адриано Луис 2 0.08
Данило Ларанжера 2 0.08
Рони III 2 0.08
Менино Габриэль 2 0.08
Dudu X 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 9 0.38
Гимарайнс Артур 7 (1) 0.29
Helio Junio 3 0.13
Alerrandro 3 0.13
Силва Адерлан 2 0.08
Эвангелиста Лукас 2 0.08
Bruno Praxedes 2 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.08
Tomas Cuello 2 0.08
Кандидо Луан 2 0.08
Gabriel Novaes 1 0.04
Уртадо Хан 1 0.04
Weverton3 1 0.04
Chrigor 1 0.04
Raul González II 0 0
Pedrinho VI4 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Клаудиньо 0 0
Ортис Лео 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 6 0
Уэсли Лопес 4 0
Renan Victor 4 0
Рафаэл Жозе 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Кушчевич Бенхамин 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0
Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 8 0
Силва Адерлан 5 0
Weverton3 5 0
Helio Junio 4 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Итало Хосе 2 0
Эдимар Куритиба 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Tomas Cuello 2 0
Ортис Лео 2 0
Gabriel Novaes 2 0
Bruno Praxedes 2 0
Леандриньо 1 0
Natan 1 0
Уртадо Хан 1 0
Raul González II 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Pedrinho VI4 1 0
Weverson2 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
21
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
6
29%
2
10%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
10%
6
29%
61-75
4
19%
6
29%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
22%
2
17%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
3
23%
10
56%
76-90

Забито

33
38
21 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
8
24%
6
16%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
4
12%
8
21%
61-75
8
24%
9
24%
76-90

Пропущено

36
30
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 18
6
17%
2
7%
1-15
4
11%
6
20%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
7
19%
8
27%
61-75
8
22%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 2:0
Брагантино
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1
Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2 Брагантино - Куяба 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 24 16 5 3 38 - 16 53
2. Фламенго 22 13 3 6 43 - 20 42
3. Форталеза 25 11 6 8 32 - 29 39
4. Палмейрас Сан-Паулу 24 12 3 9 37 - 32 39
5. Брагантино 24 9 11 4 39 - 29 38
6. Коринтианс 25 9 10 6 27 - 23 37
7. Атлетико Паранаэнсе 24 10 3 11 31 - 31 33
8. Интернасьонал Порту Алегре 23 8 9 6 26 - 23 33
9. Флуминенсе 24 8 9 7 24 - 26 33
10. Америка Минейро 25 7 10 8 24 - 26 31
11. Атлетико Гойяненсе 24 7 10 7 20 - 22 31
12. Куяба 24 6 12 6 25 - 26 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 20 - 25 29
14. Сеара 23 6 11 6 21 - 24 29
15. Жувентуде 25 6 10 9 24 - 30 28
16. Спорт Ресифи 25 6 8 11 14 - 21 26
17. Байя 24 7 5 12 28 - 38 26
18. Сантос 23 5 10 8 21 - 29 25
19. Гремио 22 6 5 11 20 - 26 23
20. Шапекоэнсе 24 1 9 14 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 9 1 1 23 - 6 28
2. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
3. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 2 4 23 - 21 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Форталеза 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Америка Минейро 13 5 4 4 12 - 9 19
9. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
10. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
12. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
13. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
14. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
15. Брагантино 12 2 8 2 18 - 17 14
16. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
17. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 12 5 3 4 13 - 12 18
6. Форталеза 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 11 5 1 5 14 - 11 16
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 12 2 6 4 12 - 17 12
14. Байя 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
16. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
17. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
18. Сантос 12 1 5 6 10 - 20 8
19. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
20. Сеара 11 0 6 5 6 - 16 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
3. Байя Gilberto IV 10 2 2
4. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
5. Брагантино Итало Хосе 9 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Спорт Ресифи Паулиньо Жозе 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дуду бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Гимарайнс Артур бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Томас Куэльо бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Итало Хосе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:4 Брагантино онлайн




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