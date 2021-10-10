Бразилия: Серия A 2021
Палмейрас Сан-Паулу
2:4
Конец матча
Брагантино
0:1
13' ГолИтало Хосе
0:2
34' ГолTomas Cuello
0:3
36' ГолГимарайнс Артур
1:3
43' ГолDudu X
48' Желтая карточкаСилва Адерлан
2:3
61' ПенальтиВейга Рафаэль
72' Желтая карточкаВерон Габриэл
2:4
77' ГолГимарайнс Артур
11
Уэсли
Лопес
7
Рони
III
43
Dudu
X
21
Natan
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
-
43 Dudu XНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
66 Мичел МадераПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
29 Кандидо ЛуанЗащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 ГонсалоЗащитник
-
-
-
11 Helio Junio
-
17 Weverton3
-
26 Weverson2
-
-
33 Pedrinho VI4
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
13'
0:1
34'
0:2
36'
0:3
43'
1:3
48'
60'
61'
2:3
72'
77'
2:4
89'
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Брагантино
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|5 (1)
|0.21
|Лопес Брено
|5
|0.21
|Виллиан Сикейра
|4
|0.17
|Скарпа Густаво
|3
|0.13
|Уэсли Лопес
|3
|0.13
|Дейверсон Силва
|2
|0.08
|Адриано Луис
|2
|0.08
|Данило Ларанжера
|2
|0.08
|Рони III
|2
|0.08
|Менино Габриэль
|2
|0.08
|Dudu X
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|9
|0.38
|Гимарайнс Артур
|7 (1)
|0.29
|Helio Junio
|3
|0.13
|Alerrandro
|3
|0.13
|Силва Адерлан
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|Bruno Praxedes
|2
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.08
|Tomas Cuello
|2
|0.08
|Кандидо Луан
|2
|0.08
|Gabriel Novaes
|1
|0.04
|Уртадо Хан
|1
|0.04
|Weverton3
|1
|0.04
|Chrigor
|1
|0.04
|Raul González II
|0
|0
|Pedrinho VI4
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|6
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Renan Victor
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|8
|0
|Силва Адерлан
|5
|0
|Weverton3
|5
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Итало Хосе
|2
|0
|Эдимар Куритиба
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Gabriel Novaes
|2
|0
|Bruno Praxedes
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Pedrinho VI4
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
21
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
6
29%
2
10%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
10%
6
29%
61-75
4
19%
6
29%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
22%
2
17%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
5
22%
0
0%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
3
23%
10
56%
76-90
Забито
33
38
21 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
8
24%
6
16%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
4
12%
8
21%
61-75
8
24%
9
24%
76-90
Пропущено
36
30
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 18
6
17%
2
7%
1-15
4
11%
6
20%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
7
19%
8
27%
61-75
8
22%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 2:0
Брагантино
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1
Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2 Брагантино - Куяба 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|24
|16
|5
|3
|38 - 16
|53
|2.
|Фламенго
|22
|13
|3
|6
|43 - 20
|42
|3.
|Форталеза
|25
|11
|6
|8
|32 - 29
|39
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|24
|12
|3
|9
|37 - 32
|39
|5.
|Брагантино
|24
|9
|11
|4
|39 - 29
|38
|6.
|Коринтианс
|25
|9
|10
|6
|27 - 23
|37
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|3
|11
|31 - 31
|33
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|8
|9
|6
|26 - 23
|33
|9.
|Флуминенсе
|24
|8
|9
|7
|24 - 26
|33
|10.
|Америка Минейро
|25
|7
|10
|8
|24 - 26
|31
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|7
|10
|7
|20 - 22
|31
|12.
|Куяба
|24
|6
|12
|6
|25 - 26
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|20 - 25
|29
|14.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|15.
|Жувентуде
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|16.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|17.
|Байя
|24
|7
|5
|12
|28 - 38
|26
|18.
|Сантос
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|19.
|Гремио
|22
|6
|5
|11
|20 - 26
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|1
|9
|14
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|9
|1
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Форталеза
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Америка Минейро
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|9.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|10.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|12.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|15.
|Брагантино
|12
|2
|8
|2
|18 - 17
|14
|16.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|17.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Америка Минейро
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|14.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|16.
|Жувентуде
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|17.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|18.
|Сантос
|12
|1
|5
|6
|10 - 20
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|9
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0