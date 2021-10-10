Бразилия: Серия A 2021
Интернасьонал Порту Алегре
4:0
Перерыв
Шапекоэнсе
1:0
2' ГолYuri Alberto
2:0
6' ГолТайсон Фреда
16' Желтая карточкаDaniel Fusato1
3:0
36' ГолYuri Alberto
4:0
40' ГолYuri Alberto
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
31
Паулу
Жоау
21
Ignacio2
55
Иордания
80
Mancha
50
Жеуванио
23
Rene
Junior
88
Деннер
17
Mike
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
49 Juan Cuesta
-
-
35 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
-
31 Паулу ЖоауВратарь
- Защитник
-
21 Ignacio2Защитник
-
55 ИорданияЗащитник
-
80 ManchaЗащитник
-
50 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Rene JuniorПолузащитник
-
88 ДеннерПолузащитник
-
17 Mike IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
- Полузащитник
-
15 RoneiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
96 Kaio Nunes
-
22 Igor Campos
-
90 Felipe XVI
-
Главный тренер: Pintado
Ход матча
2'
1:0
6'
2:0
16'
36'
3:0
40'
4:0
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Шапекоэнсе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|10
|0.42
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.38
|Дурадо Родриго
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|2
|0.08
|Patrick I
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Кайо Ранхел
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Rodrigo I
|1
|0.04
|Bruno Praxedes
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Шапекоэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anselmo I
|4 (2)
|0.16
|Mike I
|3 (1)
|0.12
|Жеуванио
|3
|0.12
|Перотти Педро
|3
|0.12
|Ignacio2
|2
|0.08
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.04
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.04
|Kaio Nunes
|1
|0.04
|Anderson Leite
|1
|0.04
|Derlan
|1
|0.04
|Иордания
|0
|0
|Деннер
|0
|0
|Лима Северино
|0
|0
|Bruno Silva3
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Moises VII
|4
|1
|Дурадо Родриго
|5
|0
|Yuri Alberto
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Саравия Ренсо
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Bruno Praxedes
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Шапекоэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anselmo I
|6
|0
|Derlan
|5
|0
|Bruno Silva3
|2
|1
|Лима Северино
|3
|0
|Мойзес
|3
|0
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|Anderson Leite
|3
|0
|Иордания
|1
|1
|Каду Рикардо II
|1
|1
|Деннер
|2
|0
|Жеуванио
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Fernandinho IX
|2
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|2
|0
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|Rene Junior
|1
|0
|Ronei
|1
|0
|Esekel Kriado II
|1
|0
|Leo Gomes
|1
|0
|Ignacio2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
3
30%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
3
17%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
5
42%
6
30%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
25%
3
15%
76-90
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
5
19%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
5
19%
7
35%
76-90
Пропущено
22
38
12 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 22
3
14%
7
18%
1-15
2
9%
6
16%
16-30
7
32%
10
26%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
1
5%
6
16%
61-75
6
27%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0
Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Форталеза - Шапекоэнсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе 2:2 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Минейро - Шапекоэнсе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|24
|16
|5
|3
|38 - 16
|53
|2.
|Фламенго
|22
|13
|3
|6
|43 - 20
|42
|3.
|Форталеза
|25
|11
|6
|8
|32 - 29
|39
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|24
|12
|3
|9
|37 - 32
|39
|5.
|Брагантино
|24
|9
|11
|4
|39 - 29
|38
|6.
|Коринтианс
|25
|9
|10
|6
|27 - 23
|37
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4:0
|24
|9
|9
|6
|30 - 23
|36
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|3
|11
|31 - 31
|33
|9.
|Флуминенсе
|24
|8
|9
|7
|24 - 26
|33
|10.
|Америка Минейро
|25
|7
|10
|8
|24 - 26
|31
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|7
|10
|7
|20 - 22
|31
|12.
|Куяба
|24
|6
|12
|6
|25 - 26
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|20 - 25
|29
|14.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|15.
|Жувентуде
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|16.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|17.
|Байя
|24
|7
|5
|12
|28 - 38
|26
|18.
|Сантос
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|19.
|Гремио
|22
|6
|5
|11
|20 - 26
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|0:4
|25
|1
|9
|15
|20 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|9
|1
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Форталеза
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Америка Минейро
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|9.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|11.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|12.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|13.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|14.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|15.
|Брагантино
|12
|2
|8
|2
|18 - 17
|14
|16.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|17.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|0:4
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4:0
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Америка Минейро
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|14.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|16.
|Жувентуде
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|17.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|18.
|Сантос
|12
|1
|5
|6
|10 - 20
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|0:4
|13
|1
|5
|7
|12 - 22
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|10
|0
|2
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0