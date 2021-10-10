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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
4:0
Перерыв
Шапекоэнсе
0'
1:0
2' Гол
Yuri Alberto
2:0
6' Гол
Тайсон Фреда
16' Желтая карточка
Daniel Fusato1
3:0
36' Гол
Yuri Alberto
4:0
40' Гол
Yuri Alberto
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
27
José
Maurisio3
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
31
Паулу
Жоау
2
Matheus
Ribeiro
21
Ignacio2
55
Иордания
80
Mancha
50
Жеуванио
14
Tiago
Ribeiro
I
23
Rene
Junior
88
Деннер
17
Mike
I
7
Bruno
Silva3
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Шапекоэнсе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 10 0.42
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.38
Дурадо Родриго 2 0.08
Тайсон Фреда 2 0.08
Patrick I 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Кайо Ранхел 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Rodrigo I 1 0.04
Bruno Praxedes 1 0.04
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
José Maurisio3 0 0
Шапекоэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anselmo I 4 (2) 0.16
Mike I 3 (1) 0.12
Жеуванио 3 0.12
Перотти Педро 3 0.12
Ignacio2 2 0.08
Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.04
Раванелли Феррейра 1 (1) 0.04
Kaio Nunes 1 0.04
Anderson Leite 1 0.04
Derlan 1 0.04
Иордания 0 0
Деннер 0 0
Лима Северино 0 0
Bruno Silva3 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Moises VII 4 1
Дурадо Родриго 5 0
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Эденилсон дос Сантос 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Энрике Педро 1 1
Саравия Ренсо 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Паулиньо Виктор 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Bruno Praxedes 2 0
Уго Витор 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Jose Gabriel 1 0
Daniel Fusato1 1 0
José Maurisio3 1 0
Шапекоэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anselmo I 6 0
Derlan 5 0
Bruno Silva3 2 1
Лима Северино 3 0
Мойзес 3 0
Раванелли Феррейра 3 0
Anderson Leite 3 0
Иордания 1 1
Каду Рикардо II 1 1
Деннер 2 0
Жеуванио 2 0
Keiller 2 0
Fernandinho IX 2 0
Gabriel Dal Toe Busanello 2 0
Гуэдеш Элдер 1 0
Rene Junior 1 0
Ronei 1 0
Esekel Kriado II 1 0
Leo Gomes 1 0
Ignacio2 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
3
30%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
5
42%
6
30%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
25%
3
15%
76-90

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
5
19%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
5
19%
7
35%
76-90

Пропущено

22
38
12 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 22
3
14%
7
18%
1-15
2
9%
6
16%
16-30
7
32%
10
26%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
1
5%
6
16%
61-75
6
27%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0
Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Форталеза - Шапекоэнсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе 2:2 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Минейро - Шапекоэнсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 24 16 5 3 38 - 16 53
2. Фламенго 22 13 3 6 43 - 20 42
3. Форталеза 25 11 6 8 32 - 29 39
4. Палмейрас Сан-Паулу 24 12 3 9 37 - 32 39
5. Брагантино 24 9 11 4 39 - 29 38
6. Коринтианс 25 9 10 6 27 - 23 37
7. Интернасьонал Порту Алегре 4:0 24 9 9 6 30 - 23 36
8. Атлетико Паранаэнсе 24 10 3 11 31 - 31 33
9. Флуминенсе 24 8 9 7 24 - 26 33
10. Америка Минейро 25 7 10 8 24 - 26 31
11. Атлетико Гойяненсе 24 7 10 7 20 - 22 31
12. Куяба 24 6 12 6 25 - 26 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 20 - 25 29
14. Сеара 23 6 11 6 21 - 24 29
15. Жувентуде 25 6 10 9 24 - 30 28
16. Спорт Ресифи 25 6 8 11 14 - 21 26
17. Байя 24 7 5 12 28 - 38 26
18. Сантос 23 5 10 8 21 - 29 25
19. Гремио 22 6 5 11 20 - 26 23
20. Шапекоэнсе 0:4 25 1 9 15 20 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 9 1 1 23 - 6 28
2. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
3. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 2 4 23 - 21 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Форталеза 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Америка Минейро 13 5 4 4 12 - 9 19
9. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
10. Интернасьонал Порту Алегре 4:0 11 5 3 3 16 - 10 18
11. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
12. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
13. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
14. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
15. Брагантино 12 2 8 2 18 - 17 14
16. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
17. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 0:4 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 12 5 3 4 13 - 12 18
6. Форталеза 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 4:0 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 11 5 1 5 14 - 11 16
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 12 2 6 4 12 - 17 12
14. Байя 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
16. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
17. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
18. Сантос 12 1 5 6 10 - 20 8
19. Шапекоэнсе 0:4 13 1 5 7 12 - 22 8
20. Сеара 11 0 6 5 6 - 16 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
3. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 10 0 2
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Спорт Ресифи Паулиньо Жозе 8 0
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Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
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