Бразилия: Серия A 2021
Байя
0:0
Перерыв
Палмейрас Сан-Паулу
45' Желтая карточкаКушчевич Бенхамин
21
Danilo
XVI
45
Патрик
II
18
Rai
Rocha
19
Мугни
Лукас
30
Мело
Фелипе
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
7
Рони
III
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
18 Rai RochaПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
42 Renan Guedes
-
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
История личных встреч
Байя
Палмейрас Сан-Паулу
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|10 (2)
|0.4
|Родальега Уго
|5
|0.2
|Rodriguinho I
|3
|0.12
|Thaciano
|2
|0.08
|Росси
|1
|0.04
|Matheus Bahia
|1
|0.04
|Maycon
|1
|0.04
|Jose Ferreira
|1
|0.04
|Патрик II
|1
|0.04
|Жонас
|1
|0.04
|Отавио Луис
|1
|0.04
|Rai Rocha
|1
|0.04
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Daniel XII
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|5 (1)
|0.2
|Лопес Брено
|5
|0.2
|Виллиан Сикейра
|4
|0.16
|Скарпа Густаво
|3
|0.12
|Уэсли Лопес
|3
|0.12
|Дейверсон Силва
|2
|0.08
|Адриано Луис
|2
|0.08
|Данило Ларанжера
|2
|0.08
|Рони III
|2
|0.08
|Менино Габриэль
|2
|0.08
|Dudu X
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|0
|Патрик II
|5
|0
|Matheus Bahia
|5
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Lucas Araujo
|2
|1
|Конти Херман
|3
|0
|Жонас
|3
|0
|Daniel XII
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Nino Paraiba
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Rodriguinho I
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|6
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Renan Victor
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|1
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
8
47%
4
31%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
1
8%
6
29%
1-15
3
23%
5
24%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
33%
5
22%
76-90
Забито
28
33
12 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
1
4%
8
24%
1-15
5
18%
7
21%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
7
25%
4
12%
61-75
5
18%
8
24%
76-90
Пропущено
38
36
13 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
5%
6
17%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
5
13%
6
17%
46-60
11
29%
7
19%
61-75
9
24%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1
Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Байя - Америка Минейро 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 3:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|24
|16
|5
|3
|38 - 16
|53
|2.
|Фламенго
|22
|13
|3
|6
|43 - 20
|42
|3.
|Брагантино
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|25
|12
|4
|9
|37 - 32
|40
|5.
|Форталеза
|25
|11
|6
|8
|32 - 29
|39
|6.
|Коринтианс
|25
|9
|10
|6
|27 - 23
|37
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|24
|9
|9
|6
|31 - 25
|36
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|3
|11
|31 - 31
|33
|9.
|Флуминенсе
|24
|8
|9
|7
|24 - 26
|33
|10.
|Америка Минейро
|25
|7
|10
|8
|24 - 26
|31
|11.
|Куяба
|25
|6
|13
|6
|25 - 26
|31
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|7
|10
|8
|20 - 23
|31
|13.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|20 - 25
|30
|14.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|15.
|Жувентуде
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|16.
|Сантос
|24
|6
|10
|8
|22 - 29
|28
|17.
|Байя
|0:0
|25
|7
|6
|12
|28 - 38
|27
|18.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|19.
|Гремио
|23
|6
|5
|12
|20 - 27
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|25
|1
|9
|15
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|9
|1
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Форталеза
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|9.
|Америка Минейро
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|10.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|12.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|13.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|14.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|15.
|Байя
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|16.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|17.
|Куяба
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|10.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Америка Минейро
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|14.
|Байя
|0:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|16.
|Жувентуде
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|17.
|Гремио
|11
|3
|0
|8
|8 - 16
|9
|18.
|Сантос
|12
|1
|5
|6
|10 - 20
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|10
|0
|2
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0