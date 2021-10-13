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Бразилия: Серия A 2021

2021
Байя
0:0
Перерыв
Палмейрас Сан-Паулу
0'
45' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
18
Rai
Rocha
19
Мугни
Лукас
29
Juninho
Capixaba
9
Gilberto
IV
42
Жаилсон
Марселино
25
Менино
Габриэль
13
Луан
Гарсия
IV
4
Кушчевич
Бенхамин
6
Жорже
Марко
23
Вейга
Рафаэль
5
Каррейро
Патрик
30
Мело
Фелипе
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
7
Рони
III
Байя
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2

Ход матча

45'
 
Кушчевич Бенхамин

История личных встреч

Байя
Палмейрас Сан-Паулу

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
1:0
К
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:4
СA
0:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 10 (2) 0.4
Родальега Уго 5 0.2
Rodriguinho I 3 0.12
Thaciano 2 0.08
Росси 1 0.04
Matheus Bahia 1 0.04
Maycon 1 0.04
Jose Ferreira 1 0.04
Патрик II 1 0.04
Жонас 1 0.04
Отавио Луис 1 0.04
Rai Rocha 1 0.04
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Daniel XII 0 0
Thonny Anderson 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 5 (1) 0.2
Лопес Брено 5 0.2
Виллиан Сикейра 4 0.16
Скарпа Густаво 3 0.12
Уэсли Лопес 3 0.12
Дейверсон Силва 2 0.08
Адриано Луис 2 0.08
Данило Ларанжера 2 0.08
Рони III 2 0.08
Менино Габриэль 2 0.08
Dudu X 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 0
Патрик II 5 0
Matheus Bahia 5 0
Gilberto IV 4 0
Thonny Anderson 4 0
Lucas Araujo 2 1
Конти Херман 3 0
Жонас 3 0
Daniel XII 3 0
Fernando Edson 3 0
Родальега Уго 2 0
Nino Paraiba 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Thaciano 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Maycon 1 0
Мугни Лукас 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Danilo XVI 1 0
Rodriguinho I 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 6 0
Уэсли Лопес 4 0
Renan Victor 4 0
Рафаэл Жозе 2 1
Кушчевич Бенхамин 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
8
47%
4
31%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
1
8%
6
29%
1-15
3
23%
5
24%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
33%
5
22%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
1
4%
8
24%
1-15
5
18%
7
21%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
7
25%
4
12%
61-75
5
18%
8
24%
76-90

Пропущено

38
36
13 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
5%
6
17%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
5
13%
6
17%
46-60
11
29%
7
19%
61-75
9
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1
Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Байя - Америка Минейро 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 3:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 24 16 5 3 38 - 16 53
2. Фламенго 22 13 3 6 43 - 20 42
3. Брагантино 25 10 11 4 40 - 29 41
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 25 12 4 9 37 - 32 40
5. Форталеза 25 11 6 8 32 - 29 39
6. Коринтианс 25 9 10 6 27 - 23 37
7. Интернасьонал Порту Алегре 24 9 9 6 31 - 25 36
8. Атлетико Паранаэнсе 24 10 3 11 31 - 31 33
9. Флуминенсе 24 8 9 7 24 - 26 33
10. Америка Минейро 25 7 10 8 24 - 26 31
11. Куяба 25 6 13 6 25 - 26 31
12. Атлетико Гойяненсе 25 7 10 8 20 - 23 31
13. Сан-Паулу 25 6 12 7 20 - 25 30
14. Сеара 23 6 11 6 21 - 24 29
15. Жувентуде 25 6 10 9 24 - 30 28
16. Сантос 24 6 10 8 22 - 29 28
17. Байя 0:0 25 7 6 12 28 - 38 27
18. Спорт Ресифи 25 6 8 11 14 - 21 26
19. Гремио 23 6 5 12 20 - 27 23
20. Шапекоэнсе 25 1 9 15 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 9 1 1 23 - 6 28
2. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 13 7 2 4 23 - 21 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Форталеза 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
9. Америка Минейро 13 5 4 4 12 - 9 19
10. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
11. Интернасьонал Порту Алегре 11 5 3 3 17 - 12 18
12. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
13. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
14. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
15. Байя 0:0 12 4 3 5 15 - 17 15
16. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
17. Куяба 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
6. Форталеза 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
11. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 12 2 6 4 12 - 17 12
14. Байя 0:0 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
16. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
17. Гремио 11 3 0 8 8 - 16 9
18. Сантос 12 1 5 6 10 - 20 8
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 11 0 6 5 6 - 16 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
3. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 10 0 2
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
2. Форталеза Фелипе 8 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Спорт Ресифи Паулиньо Жозе 8 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Кушчевич Бенхамин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.14
3.41
2.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байя 0:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн




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