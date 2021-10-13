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Бразилия: Серия A 2021

2021
Байя
0:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
45' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
64' Желтая карточка
Daniel XII
67' Желтая карточка
Рони III
83' Красная карточка
Уэсли Лопес
84' Желтая карточка
Ronaldo Cesar
89' Желтая карточка
Мугни Лукас
90'+7
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
18
Rai
Rocha
19
Мугни
Лукас
29
Juninho
Capixaba
9
Gilberto
IV
42
Жаилсон
Марселино
25
Менино
Габриэль
13
Луан
Гарсия
IV
4
Кушчевич
Бенхамин
6
Жорже
Марко
23
Вейга
Рафаэль
5
Каррейро
Патрик
30
Мело
Фелипе
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
7
Рони
III
Байя
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2

История личных встреч

Байя
Палмейрас Сан-Паулу

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
1:0
К
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:4
СA
0:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 10 (2) 0.4
Родальега Уго 5 0.2
Rodriguinho I 3 0.12
Thaciano 2 0.08
Росси 1 0.04
Matheus Bahia 1 0.04
Maycon 1 0.04
Jose Ferreira 1 0.04
Патрик II 1 0.04
Жонас 1 0.04
Отавио Луис 1 0.04
Rai Rocha 1 0.04
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Daniel XII 0 0
Thonny Anderson 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 5 (1) 0.2
Лопес Брено 5 0.2
Виллиан Сикейра 4 0.16
Скарпа Густаво 3 0.12
Уэсли Лопес 3 0.12
Дейверсон Силва 2 0.08
Адриано Луис 2 0.08
Данило Ларанжера 2 0.08
Рони III 2 0.08
Менино Габриэль 2 0.08
Dudu X 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 0
Патрик II 5 0
Matheus Bahia 5 0
Gilberto IV 4 0
Daniel XII 4 0
Thonny Anderson 4 0
Lucas Araujo 2 1
Конти Херман 3 0
Жонас 3 0
Fernando Edson 3 0
Родальега Уго 2 0
Мугни Лукас 2 0
Nino Paraiba 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Thaciano 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Danilo XVI 1 0
Rodriguinho I 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 6 0
Уэсли Лопес 4 1
Renan Victor 4 0
Рафаэл Жозе 2 1
Кушчевич Бенхамин 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Рони III 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
8
47%
4
31%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
8%
6
29%
1-15
3
23%
5
24%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
33%
5
22%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 6
1
4%
8
24%
1-15
5
18%
7
21%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
7
25%
4
12%
61-75
5
18%
8
24%
76-90

Пропущено

38
36
13 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
5%
6
17%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
5
13%
6
17%
46-60
11
29%
7
19%
61-75
9
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1
Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Байя - Америка Минейро 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 3:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 24 16 5 3 38 - 16 53
2. Фламенго 22 13 3 6 43 - 20 42
3. Брагантино 25 10 11 4 40 - 29 41
4. Палмейрас Сан-Паулу 25 12 4 9 37 - 32 40
5. Форталеза 25 11 6 8 32 - 29 39
6. Коринтианс 25 9 10 6 27 - 23 37
7. Интернасьонал Порту Алегре 24 9 9 6 31 - 25 36
8. Атлетико Паранаэнсе 24 10 3 11 31 - 31 33
9. Флуминенсе 24 8 9 7 24 - 26 33
10. Америка Минейро 25 7 10 8 24 - 26 31
11. Куяба 25 6 13 6 25 - 26 31
12. Атлетико Гойяненсе 25 7 10 8 20 - 23 31
13. Сан-Паулу 25 6 12 7 20 - 25 30
14. Сеара 23 6 11 6 21 - 24 29
15. Жувентуде 25 6 10 9 24 - 30 28
16. Сантос 24 6 10 8 22 - 29 28
17. Байя 25 7 6 12 28 - 38 27
18. Спорт Ресифи 25 6 8 11 14 - 21 26
19. Гремио 23 6 5 12 20 - 27 23
20. Шапекоэнсе 25 1 9 15 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 9 1 1 23 - 6 28
2. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
3. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 2 4 23 - 21 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Форталеза 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
9. Америка Минейро 13 5 4 4 12 - 9 19
10. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
11. Интернасьонал Порту Алегре 11 5 3 3 17 - 12 18
12. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
13. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
14. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
15. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
16. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
17. Куяба 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
6. Форталеза 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
11. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 12 2 6 4 12 - 17 12
14. Байя 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
16. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
17. Гремио 11 3 0 8 8 - 16 9
18. Сантос 12 1 5 6 10 - 20 8
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 11 0 6 5 6 - 16 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
3. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 10 0 2
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
2. Форталеза Фелипе 8 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Спорт Ресифи Паулиньо Жозе 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Кушчевич Бенхамин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Байя 0:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн




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