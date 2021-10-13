Бразилия: Серия A 2021
1:0
12' ГолКенеди Роберт
2:0
26' ГолПедро Гильерме
34' Желтая карточкаJuan Quintero II
3:0
35' ГолПерейра Андреас
16
Луис
Филипе
19
Michael
3
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
11
Paulo1
20
Wagner
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
13 ЛазароЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
57 Андре СилваНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Paulo1Нападающий
- Нападающий
-
20 Wagner VНападающий
- Запасные игроки
-
53 ДидиЗащитник
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Защитник
-
19 RobersonНападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Wescley V
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
Ход матча
12'
1:0
26'
2:0
34'
35'
3:0
История личных встреч
Фламенго
Жувентуде
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.39
|Педро Гильерме
|7
|0.3
|Michael 3
|6
|0.26
|Витиньо Виктор
|3
|0.13
|Перейра Андреас
|3
|0.13
|Муниз Родриго
|3
|0.13
|Рибейро Эвертон
|2
|0.09
|Энрике Густаво
|2
|0.09
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.04
|Кенеди Роберт
|1
|0.04
|Виллиан Арао
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|1
|0.04
|Луис Филипе
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.27
|Ricardo Bueno
|5 (1)
|0.19
|Guilherme Castilho
|3
|0.12
|Paulo1
|3 (1)
|0.12
|Wagner V
|2
|0.08
|Dawhan
|2
|0.08
|Wescley V
|1
|0.04
|Энрике Пауло
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Marcos Vinicios
|0
|0
|Виллиам Матеус
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|6
|0
|Диего Рибас
|5
|0
|Энрике Бруно
|5
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Max Alves
|2
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Castilho
|5
|2
|Vitor Mendes
|7
|0
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|Виллиам Матеус
|5
|0
|Marcos Vinicios
|5
|0
|Paulo1
|4
|0
|Jadson III
|3
|0
|Elton I
|3
|0
|Matheus Jesus
|3
|0
|Dawhan
|3
|0
|Capixaba1
|3
|0
|Мичел Маседо
|2
|0
|Энрике Пауло
|2
|0
|Marcelo Carne
|2
|0
|Wagner V
|2
|0
|Wescley V
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|Ricardo Bueno
|1
|0
|Douglas Friedrich
|1
|0
|Juan Quintero II
|1
|0
|Matheus Peixoto
|1
|0
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|Alyson1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Забито
24
16
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
7
29%
29%
5
31%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
6
50%
76-90
Забито
41
25
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
5
12%
2
8%
1-15
5
12%
2
8%
16-30
6
15%
8
32%
31-45
4
10%
3
12%
46-60
10
24%
3
12%
61-75
11
27%
7
28%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
14%
1
3%
31-45
7
32%
7
24%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
5
23%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2
Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1
Жувентуде
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Гремио 2:0 Жувентуде - Фламенго 1:0 Америка Минейро - Жувентуде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|25
|16
|6
|3
|38 - 16
|54
|2.
|Фламенго
|3:0
|23
|14
|3
|6
|46 - 20
|45
|3.
|Брагантино
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|12
|4
|9
|37 - 32
|40
|5.
|Форталеза
|25
|11
|6
|8
|32 - 29
|39
|6.
|Коринтианс
|25
|9
|10
|6
|27 - 23
|37
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|24
|9
|9
|6
|31 - 25
|36
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|25
|10
|4
|11
|31 - 31
|34
|9.
|Флуминенсе
|24
|8
|9
|7
|24 - 26
|33
|10.
|Америка Минейро
|25
|7
|10
|8
|24 - 26
|31
|11.
|Куяба
|25
|6
|13
|6
|25 - 26
|31
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|7
|10
|8
|20 - 23
|31
|13.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|20 - 25
|30
|14.
|Сантос
|0:0
|25
|6
|11
|8
|22 - 29
|29
|15.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|16.
|Жувентуде
|0:3
|26
|6
|10
|10
|24 - 33
|28
|17.
|Байя
|25
|7
|6
|12
|28 - 38
|27
|18.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|19.
|Гремио
|23
|6
|5
|12
|20 - 27
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|26
|1
|10
|15
|22 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|12
|9
|2
|1
|23 - 6
|29
|2.
|Фламенго
|3:0
|12
|8
|0
|4
|22 - 12
|24
|3.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Форталеза
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Сантос
|0:0
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|9.
|Америка Минейро
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|10.
|Жувентуде
|0:3
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|12.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|13.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|14.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|15.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|16.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|17.
|Куяба
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|13
|0
|5
|8
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|3:0
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|10.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|13
|4
|1
|8
|13 - 16
|13
|14.
|Америка Минейро
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|16.
|Жувентуде
|0:3
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|17.
|Сантос
|0:0
|13
|1
|6
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Гремио
|11
|3
|0
|8
|8 - 16
|9
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|10
|0
|2
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0