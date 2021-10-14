  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
3:1
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
12' Гол
Кенеди Роберт
2:0
26' Гол
Педро Гильерме
34' Желтая карточка
Juan Quintero II
3:0
35' Гол
Перейра Андреас
3:1
57' Гол
Виллиам Матеус
61' Желтая карточка
Виллиам Матеус
71' Желтая карточка
Луис Филипе
85' Желтая карточка
Vitor Mendes
90' Желтая карточка
Мартинс Родригес
90'+5
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
8
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
19
Michael
3
18
Перейра
Андреас
33
Кенеди
Роберт
21
Педро
Гильерме
32
Douglas
Friedrich
96
Энрике
Пауло
3
Juan
Quintero
II
34
Vitor
Mendes
66
Виллиам
Матеус
5
Ricardinho
IV
12
Рафаэль
Форстер
99
Guilherme
Castilho
11
Paulo1
9
Ricardo
Bueno
20
Wagner
V
Фламенго
4-2-3-1
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Жувентуде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 9 0.39
Педро Гильерме 7 0.3
Michael 3 6 0.26
Витиньо Виктор 3 0.13
Перейра Андреас 3 0.13
Муниз Родриго 3 0.13
Рибейро Эвертон 2 0.09
Энрике Густаво 2 0.09
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.04
Кенеди Роберт 1 0.04
Виллиан Арао 1 0.04
Тьяго Маия 1 0.04
Луис Филипе 0 0
Котулио Матеус 0 0
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Peixoto 7 (2) 0.27
Ricardo Bueno 5 (1) 0.19
Guilherme Castilho 3 0.12
Paulo1 3 (1) 0.12
Wagner V 2 0.08
Dawhan 2 0.08
Виллиам Матеус 1 0.04
Wescley V 1 0.04
Энрике Пауло 0 0
Capixaba1 0 0
Marcos Vinicios 0 0
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 6 0
Диего Рибас 5 0
Энрике Бруно 5 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Котулио Матеус 3 0
Габриэл Барбоза 1 1
Луис Филипе 2 0
Max Alves 2 0
Кенеди Роберт 1 0
Лео Перейра 1 0
Перейра Андреас 1 0
Марсело Родиней 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Castilho 5 2
Vitor Mendes 8 0
Виллиам Матеус 6 0
Рафаэль Форстер 4 1
Marcos Vinicios 5 0
Paulo1 4 0
Jadson III 3 0
Elton I 3 0
Matheus Jesus 3 0
Dawhan 3 0
Capixaba1 3 0
Мичел Маседо 2 0
Энрике Пауло 2 0
Marcelo Carne 2 0
Wagner V 2 0
Wescley V 2 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
Ricardo Bueno 1 0
Douglas Friedrich 1 0
Juan Quintero II 1 0
Matheus Peixoto 1 0
Fernando Pacheco2 1 0
Alyson1 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
20%
1
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
5
25%
1
10%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

15
20
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
5
33%
5
25%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
3
20%
4
20%
76-90

Забито

24
16
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
7
29%
29%
5
31%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
6
50%
76-90

Забито

44
26
19 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
6
14%
2
8%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
7
16%
8
31%
31-45
4
9%
4
15%
46-60
10
23%
3
12%
61-75
11
25%
7
27%
76-90

Пропущено

23
32
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
2
9%
3
9%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
8
35%
7
22%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
5
22%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2
Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1
Жувентуде
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Гремио 2:0 Жувентуде - Фламенго 1:0 Америка Минейро - Жувентуде 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 25 17 5 3 41 - 17 56
2. Фламенго 23 14 3 6 46 - 21 45
3. Брагантино 25 10 11 4 40 - 29 41
4. Форталеза 0:0 26 11 7 8 32 - 29 40
5. Палмейрас Сан-Паулу 25 12 4 9 37 - 32 40
6. Коринтианс 0:0 26 9 11 6 27 - 23 38
7. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 25 9 10 6 32 - 26 37
8. Атлетико Паранаэнсе 25 10 4 11 32 - 32 34
9. Флуминенсе 0:0 25 8 10 7 24 - 26 34
10. Америка Минейро 1:1 26 7 11 8 25 - 27 32
11. Куяба 25 6 13 6 25 - 26 31
12. Атлетико Гойяненсе 25 7 10 8 20 - 23 31
13. Сан-Паулу 25 6 12 7 20 - 25 30
14. Сеара 23 6 11 6 21 - 24 29
15. Жувентуде 26 6 10 10 25 - 33 28
16. Сантос 25 6 10 9 23 - 32 28
17. Байя 25 7 6 12 28 - 38 27
18. Спорт Ресифи 25 6 8 11 14 - 21 26
19. Гремио 0:0 24 6 6 12 20 - 27 24
20. Шапекоэнсе 26 1 10 15 23 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Фламенго 12 8 0 4 22 - 13 24
3. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
4. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 2 4 23 - 21 23
5. Форталеза 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
6. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
7. Флуминенсе 0:0 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
9. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Америка Минейро 1:1 13 5 4 4 12 - 9 19
11. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
12. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
13. Коринтианс 0:0 13 4 5 4 16 - 15 17
14. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
15. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
16. Гремио 0:0 12 3 5 4 12 - 11 14
17. Куяба 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 13 0 5 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 0:0 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
6. Форталеза 0:0 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Флуминенсе 0:0 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 1:1 13 2 7 4 13 - 18 13
14. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
15. Байя 13 3 3 7 13 - 21 12
16. Гремио 0:0 12 3 1 8 8 - 16 10
17. Жувентуде 13 1 6 6 11 - 19 9
18. Сантос 13 1 5 7 11 - 23 8
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 11 0 6 5 6 - 16 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
3. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 10 0 2
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
2. Форталеза Фелипе 8 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Спорт Ресифи Паулиньо Жозе 8 0
Весь список
Где смотреть матч Фламенго 3:1 Жувентуде онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 