Бразилия: Серия A 2021
Шапекоэнсе
1:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
12' Желтая карточкаРодригиньо Кабрал
44' Желтая карточкаIvaldo
44' Желтая карточкаAnderson Leite
46' Желтая карточкаNikao
46' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
46' Желтая карточкаМойзес
53' Желтая карточкаThiago Heleno
1:0
58' ГолMatheus Ribeiro
63' Желтая карточкаGabriel Dal Toe Busanello
88' Желтая карточкаПедринью Роша
1:1
89' ГолChristian Cardoso
1
Keiller
21
Ignacio2
33
Joilson2
55
Иордания
5
Мойзес
17
Mike
I
27
Ivaldo
16
Abner2
11
Nikao
80
David
Terans
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
21 Ignacio2Защитник
-
33 Joilson2Защитник
-
55 ИорданияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Mike IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
- Полузащитник
-
15 RoneiПолузащитник
-
31 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Mancha
-
96 Kaio Nunes
-
11 Henrique I
-
Главный тренер: Pintado
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
80 David TeransПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
-
-
-
-
37 Lucas Fasson
-
26 Erick2
-
17 Bissoli
-
13 Khellven
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
44'
44'
46'
46'
53'
58'
62'
68'
75'
88'
89'
1:1
90'
История личных встреч
Шапекоэнсе
Атлетико Паранаэнсе
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
84.6%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шапекоэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike I
|5 (1)
|0.19
|Anselmo I
|4 (2)
|0.15
|Жеуванио
|3
|0.12
|Перотти Педро
|3
|0.12
|Ignacio2
|2
|0.08
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.04
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.04
|Anderson Leite
|1
|0.04
|Kaio Nunes
|1
|0.04
|Matheus Ribeiro
|1
|0.04
|Derlan
|1
|0.04
|Лима Северино
|0
|0
|Иордания
|0
|0
|Деннер
|0
|0
|Bruno Silva3
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|5
|0.2
|Renato Kayzer
|4
|0.16
|Nikao
|3 (1)
|0.12
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.12
|Витиньо Витор V
|2
|0.08
|Jadson I
|2
|0.08
|Роша Педро
|2
|0.08
|Christian Cardoso
|2
|0.08
|Bissoli
|2 (1)
|0.08
|Марсиньо Силва
|1
|0.04
|Khellven
|1
|0.04
|Thiago Heleno
|1
|0.04
|Фернандо Матос
|1
|0.04
|Carlos Eduardo III
|1
|0.04
|Ivaldo
|1
|0.04
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.04
|Abner2
|0
|0
|Энрике Педру II
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Erick2
|0
|0
Карточки
Шапекоэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anselmo I
|6
|0
|Derlan
|5
|0
|Мойзес
|4
|0
|Anderson Leite
|4
|0
|Иордания
|2
|1
|Bruno Silva3
|2
|1
|Лима Северино
|3
|0
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|3
|0
|Каду Рикардо II
|1
|1
|Деннер
|2
|0
|Жеуванио
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Fernandinho IX
|2
|0
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Rene Junior
|1
|0
|Ronei
|1
|0
|Esekel Kriado II
|1
|0
|Leo Gomes
|1
|0
|Ignacio2
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikao
|6
|0
|Thiago Heleno
|4
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|Ivaldo
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|Erick2
|4
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|David Terans
|2
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Renato Kayzer
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Abner2
|2
|0
|Марсиньо Силва
|0
|1
|Педринью Роша
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
21
16
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 10
3
14%
3
19%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
4
19%
1
6%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
7
39%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
21%
6
33%
61-75
6
43%
1
6%
76-90
Пропущено
23
15
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
26%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
3
13%
4
27%
76-90
Забито
23
33
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
4%
2
6%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
2
9%
11
33%
31-45
3
13%
5
15%
46-60
5
22%
8
24%
61-75
8
35%
5
15%
76-90
Пропущено
44
31
27 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 20
9
20%
5
16%
1-15
6
14%
4
13%
16-30
12
27%
4
13%
31-45
4
9%
7
23%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
7
16%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0
Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Форталеза - Шапекоэнсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе 2:2 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - ЛДУ Кито 4:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0 ЛДУ Кито - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|25
|17
|5
|3
|41 - 17
|56
|2.
|Фламенго
|23
|14
|3
|6
|46 - 21
|45
|3.
|Брагантино
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|Форталеза
|0:0
|26
|11
|7
|8
|32 - 29
|40
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|12
|4
|9
|37 - 32
|40
|6.
|Коринтианс
|0:0
|26
|9
|11
|6
|27 - 23
|38
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|25
|9
|10
|6
|32 - 26
|37
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|9.
|Флуминенсе
|0:0
|25
|8
|10
|7
|24 - 26
|34
|10.
|Америка Минейро
|1:1
|26
|7
|11
|8
|25 - 27
|32
|11.
|Куяба
|25
|6
|13
|6
|25 - 26
|31
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|7
|10
|8
|20 - 23
|31
|13.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|20 - 25
|30
|14.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|15.
|Жувентуде
|26
|6
|10
|10
|25 - 33
|28
|16.
|Сантос
|25
|6
|10
|9
|23 - 32
|28
|17.
|Байя
|25
|7
|6
|12
|28 - 38
|27
|18.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|19.
|Гремио
|0:0
|24
|6
|6
|12
|20 - 27
|24
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|1
|10
|15
|23 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|22 - 13
|24
|3.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Форталеза
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Америка Минейро
|1:1
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|11.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|12.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|13.
|Коринтианс
|0:0
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|14.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|15.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|16.
|Гремио
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|17.
|Куяба
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|5
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|0:0
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|6.
|Форталеза
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|10.
|Флуминенсе
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Америка Минейро
|1:1
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|14 - 17
|13
|15.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|16.
|Гремио
|0:0
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|17.
|Жувентуде
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Сантос
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|10
|0
|2
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0