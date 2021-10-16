Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
34' ГолХёуген Кристоффер
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
История личных встреч
Мольде
Тромсё
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|22
|1
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.27
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.27
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.09
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.09
|Хестад Эйрик
|2
|0.09
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.09
|Риса Бирк
|2
|0.09
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.09
|Эйкрем Магнус
|1
|0.05
|Эурснес Фредрик
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Грёдем Магнус
|1
|0.05
|Синюан Шерифф
|1
|0.05
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|6
|0.27
|Тотлэнд Томас
|5
|0.23
|Миккельсен Эугуст
|5
|0.23
|Китолано Эрик
|3
|0.14
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.09
|Ондрашек Зденек
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Амундсен Исак
|1
|0.05
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Арнарсон Адам
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Синюан Шерифф
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
15
20 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
6
18%
2
13%
1-15
8
24%
4
27%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
7
21%
3
20%
46-60
2
6%
1
7%
61-75
4
12%
3
20%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
4
36%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
16%
1
9%
1-15
4
21%
3
27%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
3
21%
3
16%
76-90
Забито
52
26
32 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
9
17%
3
12%
1-15
12
23%
7
27%
16-30
11
21%
4
15%
31-45
9
17%
5
19%
46-60
4
8%
4
15%
61-75
7
13%
3
12%
76-90
Пропущено
25
36
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
3
12%
7
19%
1-15
3
12%
6
17%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
8
32%
7
19%
61-75
6
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1
Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Мольде 0:2 Мольде - Стабек 2:1
Тромсё
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2
Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|52 - 26
|44
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|44 - 19
|44
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|5.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|32 - 34
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 40
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 37
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 40
|18
|15.
|Стабек
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|26 - 44
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|23 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|12
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Мьёндален
|Спорронг Альбин
|4
|1