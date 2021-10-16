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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Тромсё
0'
1:0
34' Гол
Хёуген Кристоффер
40'
1
Линде
Андреас
21
Линнес
Мартин
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
11
Эллингсен
Мартин
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
25
Брейвик
Эмиль
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
19
Вестерлунн
Никлас
14
Миккельсен
Эугуст
9
Эспейор
Рунар
Мольде
4-2-3-1
Тромсё
3-5-2

Ход матча

34'
Хёуген Кристоффер
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

История личных встреч

Мольде
Тромсё

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:3
Т
3:0
Т
2:1
Т
2:4
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:0
ТМК
2:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:3
Т
1:1
КН
2:1
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:2
ТМС
5:1
Т
0:1
Т
2:3
Т
1:0
Т
1:1
ТМС
0:1
Т
4:4
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 22 1
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.27
Хёуген Кристоффер 6 0.27
Брюнхильдсен Ола 2 0.09
Хуссейн Эцаз 2 0.09
Хестад Эйрик 2 0.09
Бьорнбак Мартин 2 0.09
Риса Бирк 2 0.09
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.09
Эйкрем Магнус 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Грёдем Магнус 1 0.05
Синюан Шерифф 1 0.05
Грегерсен Стиан 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 6 0.27
Тотлэнд Томас 5 0.23
Миккельсен Эугуст 5 0.23
Китолано Эрик 3 0.14
Вестерлунн Никлас 2 0.09
Ондрашек Зденек 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Амундсен Исак 1 0.05
Йенсен Рубен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Опсал Сакариас 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хуссейн Эцаз 3 0
Бьорнбак Мартин 2 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Риса Бирк 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линде Андреас 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Синюан Шерифф 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Sivert Heggheim Mannsverk 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
15
20 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
6
18%
2
13%
1-15
8
24%
4
27%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
7
21%
3
20%
46-60
2
6%
1
7%
61-75
4
12%
3
20%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
4
36%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
16%
1
9%
1-15
4
21%
3
27%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Забито

52
26
32 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
9
17%
3
12%
1-15
12
23%
7
27%
16-30
11
21%
4
15%
31-45
9
17%
5
19%
46-60
4
8%
4
15%
61-75
7
13%
3
12%
76-90

Пропущено

25
36
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
3
12%
7
19%
1-15
3
12%
6
17%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
8
32%
7
19%
61-75
6
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1
Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Мольде 0:2 Мольде - Стабек 2:1
Тромсё
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2
Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 22 13 5 4 52 - 26 44
2. Будё-Глимт Заявка 21 13 5 3 44 - 19 44
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Русенборг Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
5. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд Заявка 21 7 5 9 31 - 40 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё 0:1 Заявка 22 5 7 10 26 - 37 22
14. Бранн Заявка 21 4 6 11 26 - 40 18
15. Стабек Заявка 21 4 5 12 26 - 44 17
16. Мьёндален Заявка 21 2 9 10 23 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 11 9 1 1 34 - 11 28
2. Кристиансунд 0:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё 0:1 Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём 0:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде 1:0 Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё 0:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 12 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Мьёндален Спорронг Альбин 4 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Тромсё
1.33
8.94
8.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 1:0 Тромсё онлайн




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