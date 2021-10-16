Норвегия: Типпелиген 2021
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Аараасен
Кристиансунд
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Лиллестрём
Кристиансунд
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|19 (3)
|0.86
|Густавссон Даниэль
|2
|0.09
|Петтерссон Том
|2
|0.09
|Рангер Ларс
|2
|0.09
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|Кайринен Каан
|1
|0.05
|Огбу Иго
|1
|0.05
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.05
|Гарнас Эспен
|1
|0.05
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.05
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|5
|0.23
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.23
|Муколли Агон
|4
|0.18
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.18
|Ертсен Торгиль
|3
|0.14
|Каллудра Лиридон
|1
|0.05
|Осбак Кристоффер
|1
|0.05
|Хопмарк Андреас
|1
|0.05
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.05
|Коли Алиу
|1
|0.05
|Сивертсен Оскар
|1
|0.05
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|6
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Огбу Иго
|4
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ольсен Томас
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Коли Алиу
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Муколли Агон
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Диоп Амиду
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
11%
2
10%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
5
28%
6
30%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
1
6%
6
30%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
4
44%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90
Забито
32
29
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
3
9%
2
7%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
8
25%
7
24%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
5
16%
9
31%
76-90
Пропущено
29
25
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
3
10%
3
12%
1-15
7
24%
6
24%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
4
14%
6
24%
61-75
8
28%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3
Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1
Кристиансунд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:0 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|52 - 26
|44
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|44 - 19
|44
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|5.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|31 - 30
|29
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|32 - 34
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 40
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 37
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 40
|18
|15.
|Стабек
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|26 - 44
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|23 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|12
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Мьёндален
|Спорронг Альбин
|4
|1