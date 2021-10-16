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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Кристиансунд
0' 40'
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
21
Magnus
Knudsen
5
Драгснес
Ветле
7
Хелланн
Поль-Андре
10
Ольсен
Томас
90
Густавссон
Даниэль
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
13
Бюэ
Бендик
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
Лиллестрём
3-4-3
Кристиансунд
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Лиллестрём
Кристиансунд

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Т
1:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
5:2
ТМК
1:3
Т
2:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 19 (3) 0.86
Густавссон Даниэль 2 0.09
Петтерссон Том 2 0.09
Рангер Ларс 2 0.09
Осен Йермунд 1 0.05
Мэтью Ифиний 1 0.05
Кайринен Каан 1 0.05
Огбу Иго 1 0.05
Хелланн Поль-Андре 1 0.05
Гарнас Эспен 1 0.05
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.05
Драгснес Ветле 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Эд Эскил 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 5 0.23
Бюэ Бендик 5 (2) 0.23
Муколли Агон 4 0.18
Картум Сандер Эрик 4 0.18
Ертсен Торгиль 3 0.14
Каллудра Лиридон 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Хопмарк Андреас 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 1 0.05
Коли Алиу 1 0.05
Сивертсен Оскар 1 0.05
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 6 0
Гарнас Эспен 4 0
Огбу Иго 4 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Густавссон Даниэль 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Кастрати Фламур 2 0
Коли Алиу 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Диоп Амиду 1 0
Сормо Бент 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
3
25%
6
38%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
11%
2
10%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
5
28%
6
30%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
4
44%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Забито

32
29
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
3
9%
2
7%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
8
25%
7
24%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
5
16%
9
31%
76-90

Пропущено

29
25
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
3
10%
3
12%
1-15
7
24%
6
24%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
4
14%
6
24%
61-75
8
28%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3
Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1
Кристиансунд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:0 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 22 13 5 4 52 - 26 44
2. Будё-Глимт Заявка 21 13 5 3 44 - 19 44
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Русенборг Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
5. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд Заявка 21 7 5 9 31 - 40 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё 0:1 Заявка 22 5 7 10 26 - 37 22
14. Бранн Заявка 21 4 6 11 26 - 40 18
15. Стабек Заявка 21 4 5 12 26 - 44 17
16. Мьёндален Заявка 21 2 9 10 23 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 11 9 1 1 34 - 11 28
2. Кристиансунд 0:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё 0:1 Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём 0:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде 1:0 Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё 0:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 12 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Мьёндален Спорронг Альбин 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Кристиансунд
2.27
3.85
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Кристиансунд онлайн




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