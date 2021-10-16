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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
0:0
Конец матча

Стадион:
Кристиансунд
0'
49' Желтая карточка
Гарнас Эспен
54' Желтая карточка
Драгснес Ветле
71' Желтая карточка
Мэтью Ифиний
78' Желтая карточка
Коли Алиу
88' Желтая карточка
Огбу Иго
90' Красная карточка
Огбу Иго
90'+13
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
21
Magnus
Knudsen
5
Драгснес
Ветле
7
Хелланн
Поль-Андре
10
Ольсен
Томас
90
Густавссон
Даниэль
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
13
Бюэ
Бендик
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
Лиллестрём
3-4-3
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

49'
Гарнас Эспен
 
54'
Драгснес Ветле
 
71'
Мэтью Ифиний
 
72'
 
Ертсен Торгиль
Каллудра Лиридон
72'
 
Исаксен Йеспер
Муколли Агон
75'
Свендсен Тобиас
Хелланн Поль-Андре
 
78'
 
Коли Алиу
82'
 
Аскар Армин
Бюэ Бендик
87'
Матисен Ульрик
Густавссон Даниэль
 
87'
Рангер Ларс
Эд Эскил
 
88'
Огбу Иго
 
90'
 
Диоп Амиду
90'
Огбу Иго
 
90'
Ульвестад Пол Эрик
Magnus Knudsen
 
90'
Крогстад Фредрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Лиллестрём
Кристиансунд

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Т
1:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
5:2
ТМК
1:3
Т
2:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 19 (3) 0.86
Густавссон Даниэль 2 0.09
Петтерссон Том 2 0.09
Рангер Ларс 2 0.09
Осен Йермунд 1 0.05
Мэтью Ифиний 1 0.05
Кайринен Каан 1 0.05
Огбу Иго 1 0.05
Хелланн Поль-Андре 1 0.05
Гарнас Эспен 1 0.05
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.05
Драгснес Ветле 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Эд Эскил 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 5 0.23
Бюэ Бендик 5 (2) 0.23
Муколли Агон 4 0.18
Картум Сандер Эрик 4 0.18
Ертсен Торгиль 3 0.14
Каллудра Лиридон 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Хопмарк Андреас 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 1 0.05
Коли Алиу 1 0.05
Сивертсен Оскар 1 0.05
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 5 1
Рангер Ларс 6 0
Гарнас Эспен 5 0
Мэтью Ифиний 3 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Густавссон Даниэль 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коли Алиу 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Кастрати Фламур 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Диоп Амиду 1 0
Сормо Бент 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
3
25%
6
38%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
11%
2
10%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
5
28%
6
30%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
4
44%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Забито

32
29
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
3
9%
2
7%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
8
25%
7
24%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
5
16%
9
31%
76-90

Пропущено

29
25
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
3
10%
3
12%
1-15
7
24%
6
24%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
4
14%
6
24%
61-75
8
28%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3
Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1
Кристиансунд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:0 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
2. Будё-Глимт Заявка 21 13 5 3 44 - 19 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Русенборг Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
5. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
8. Стрёмсгодсет Заявка 21 8 5 8 31 - 30 29
9. Хёугесунн Заявка 21 8 4 9 32 - 34 28
10. Одд Заявка 21 7 5 9 31 - 40 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Бранн Заявка 21 4 6 11 26 - 40 18
15. Стабек Заявка 21 4 5 12 26 - 44 17
16. Мьёндален Заявка 21 2 9 10 23 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 12 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
2. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
3. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
4. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Кристиансунд онлайн




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