  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
2:2
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
1:0
33' Гол
Matko Miljevic
44' Желтая карточка
Михайлович Джордже
1:1
63' Гол в свои ворота
Пантемис Джеймс
75' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
1:2
77' Гол
Вагнер Кай
2:2
90' Гол
Ibrahim Sunusi
90'+6
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
25
Масьель
Эмануэль
6
Пьетт
Самуэль
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
11
Matko
Miljevic
1
Фриз
Мэтт
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
10
Монтейру
Жамиру
30
Ааронсон
Пакстен
23
Пржибылко
Каспер
33
Салливан
Куинн
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Филадельфия Юнион

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.28
Тойе Мейсон 7 (2) 0.24
Михайлович Джордже 4 0.14
Торрес Хоакин 4 0.14
Ibrahim Sunusi 3 0.1
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Йонсен Бьорн 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Ahmed Hussein Hafez 2 0.07
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.07
Пьетт Самуэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Струна Альяж 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Matko Miljevic 1 0.03
Кицца Мустафа 0 0
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 10 (1) 0.34
Сантос Сержио II 5 0.17
Бёрк Кори 4 0.14
Вагнер Кай 3 0.1
Глеснес Якоб 3 0.1
Монтейру Жамиру 2 0.07
Салливан Куинн 2 0.07
Эллиотт Джек 2 0.07
Бедойя Алехандро 2 0.07
Ааронсон Пакстен 2 0.07
Газдаг Даниэль 1 (1) 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 2
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Миллер Камаль 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Пьетт Самуэль 4 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Ibrahim Sunusi 1 0
Масьель Эмануэль 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 6 1
Вагнер Кай 6 1
Монтейру Жамиру 7 0
Эллиотт Джек 7 0
Мбезо Оливье 6 0
Глеснес Якоб 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Флэк Леон 4 0
Фриз Мэтт 1 1
Пауэлл Альвас 2 0
Блэйк Андре 2 0
Фонтана Энтони 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Реал Мэттью 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
4%
1
6%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
5
18%
4
24%
31-45
6
21%
4
24%
46-60
9
32%
1
6%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
6
30%
5
25%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Пропущено

18
10
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
5
28%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Забито

43
39
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
3
7%
4
10%
1-15
8
19%
5
13%
16-30
8
19%
9
23%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
11
26%
5
13%
61-75
7
16%
10
26%
76-90

Пропущено

38
30
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
3
8%
5
17%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
6
16%
6
20%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
8
21%
5
17%
61-75
10
26%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
6. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
7. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами Заявка 28 9 5 14 25 - 43 32
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 28 4 8 16 29 - 54 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 28 17 6 5 48 - 23 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 28 14 9 5 41 - 28 51
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 28 10 8 10 31 - 35 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 28 9 7 12 40 - 41 34
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
8. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 13 1 5 7 10 - 16 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
4. Интер Майами Заявка 14 4 3 7 8 - 12 15
5. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
6. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
7. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 18 - 17 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Михайлович Джордже получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Matko Miljevic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 