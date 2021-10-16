США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
2:2
Конец матча
Стадион: Сапуто
Филадельфия Юнион
1:0
33' ГолMatko Miljevic
44' Желтая карточкаМихайлович Джордже
1:1
63' Гол в свои воротаПантемис Джеймс
75' Желтая карточкаУотерман Джоэль
1:2
77' ГолВагнер Кай
2:2
90' ГолIbrahim Sunusi
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ismael Kone
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
33'
63'
1:1
75'
77'
1:2
90'
2:2
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Филадельфия Юнион
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|8 (1)
|0.28
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.24
|Михайлович Джордже
|4
|0.14
|Торрес Хоакин
|4
|0.14
|Ibrahim Sunusi
|3
|0.1
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.07
|Йонсен Бьорн
|2
|0.07
|Шуэньер Матьё
|2
|0.07
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.07
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.07
|Пьетт Самуэль
|1
|0.03
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Струна Альяж
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1
|0.03
|Кицца Мустафа
|0
|0
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|10 (1)
|0.34
|Сантос Сержио II
|5
|0.17
|Бёрк Кори
|4
|0.14
|Вагнер Кай
|3
|0.1
|Глеснес Якоб
|3
|0.1
|Монтейру Жамиру
|2
|0.07
|Салливан Куинн
|2
|0.07
|Эллиотт Джек
|2
|0.07
|Бедойя Алехандро
|2
|0.07
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.07
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|7
|2
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Струна Альяж
|6
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|5
|0
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Ibrahim Sunusi
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|6
|1
|Вагнер Кай
|6
|1
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|6
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Фриз Мэтт
|1
|1
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
4%
1
6%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
5
18%
4
24%
31-45
6
21%
4
24%
46-60
9
32%
1
6%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
6
30%
5
25%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Пропущено
18
10
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
5
28%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Забито
43
39
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
3
7%
4
10%
1-15
8
19%
5
13%
16-30
8
19%
9
23%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
11
26%
5
13%
61-75
7
16%
10
26%
76-90
Пропущено
38
30
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
3
8%
5
17%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
6
16%
6
20%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
8
21%
5
17%
61-75
10
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|25 - 43
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|28
|4
|8
|16
|29 - 54
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|48 - 23
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|31 - 35
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 41
|34
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 16
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|8 - 12
|15
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0