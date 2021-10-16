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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
3:1
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
3' Гол
Мусовски Дэниел
28' Желтая карточка
Марцинковски Джеймс
2:0
28' Пенальти
Аранго Кристиан
40' Желтая карточка
Лопес Хавьер-Эдуардо
2:1
61' Гол
Фьерро Карлос
81' Желтая карточка
Мурильо Хесус
86' Желтая карточка
Аранго Кристиан
3:1
88' Гол
Аранго Кристиан
90' Желтая карточка
Фарфан Марко
90' Желтая карточка
Жудсон
90'+10
1
Блэкмен
Джамал
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
32
Фарфан
Марко
7
Блессинг
Латиф
8
Хинелья
Франсиско
33
Ким
Мун-Хван
44
Эдвардс
Рахим
11
Сифуэнтес
Хосе
16
Мусовски
Дэниел
29
Аранго
Кристиан
1
Марцинковски
Джеймс
2
Luciano
Andres
Abecasis
13
Натан
Рафаэл
4
Аланис
Освальдо
6
Салинас
Ши
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Лос-Анджелес
3-4-1-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 8 (4) 0.28
Росси Диего 6 (1) 0.21
Сифуэнтес Хосе 5 0.17
Вела Карлос 5 0.17
Мусовски Дэниел 4 0.14
Бэрд Кори 3 0.1
Фалл Мамаду 3 0.1
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.07
Родригес Брайан II 2 0.07
Ким Мун-Хван 1 0.03
Блессинг Латиф 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 11 (1) 0.38
Кауэлл Кейд 4 0.14
Эспиноса Кристиан 3 0.1
Киканович Бенджамин 2 0.07
Вондоловски Крис 2 0.07
Натан Рафаэл 2 0.07
Юилл Джексон 2 0.07
Аланис Освальдо 2 (2) 0.07
Фьерро Карлос 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Эбобисс Жереми 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Салинас Ши 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Юнгвирт Флориан 0 0
Риос Андрес 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 8 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Блэкмон Тристан 2 1
Аранго Кристиан 3 0
Эдвардс Рахим 3 0
Атуэста Эдуард 3 0
Daniel Crisostomo 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Росси Диего 2 0
Фарфан Марко 2 0
Бэрд Кори 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Ромеро Томас 2 0
Блессинг Латиф 1 0
Паласиос Диего 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 12 0
Жудсон 8 1
Натан Рафаэл 7 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 8 0
Эспиноса Кристиан 6 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Лопес Маркос IV 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Салинас Ши 3 0
Риос Андрес 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Аланис Освальдо 2 0
Марцинковски Джеймс 2 0
Эбобисс Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
17
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
6
21%
3
18%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Пропущено

23
25
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
8
35%
5
20%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
3
13%
3
12%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
1
8%
4
22%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
2
11%
76-90

Пропущено

21
23
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
19%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
4
19%
3
13%
76-90

Забито

41
35
19 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
7
17%
7
20%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
8
20%
6
17%
61-75
8
20%
5
14%
76-90

Пропущено

44
48
17 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
9%
7
15%
1-15
9
20%
6
13%
16-30
4
9%
12
25%
31-45
13
30%
30%
10
21%
46-60
7
16%
7
15%
61-75
7
16%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
6. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
7. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру 0:0 Заявка 29 9 8 12 32 - 39 35
11. Интер Майами 0:0 Заявка 29 9 6 14 25 - 43 33
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 28 4 8 16 29 - 54 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 28 17 6 5 48 - 23 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 28 14 9 5 41 - 28 51
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 28 10 8 10 31 - 35 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
8. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
9. Коламбус Кру 0:0 Заявка 14 7 4 3 23 - 18 25
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами 0:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 13 1 5 7 10 - 16 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами 0:0 Заявка 15 4 4 7 8 - 12 16
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
6. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
7. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру 0:0 Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 18 - 17 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
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Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн




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