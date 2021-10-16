США: МЛС 2021
Лос-Анджелес
3:1
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
3' ГолМусовски Дэниел
28' Желтая карточкаМарцинковски Джеймс
2:0
28' ПенальтиАранго Кристиан
40' Желтая карточкаЛопес Хавьер-Эдуардо
2:1
61' ГолФьерро Карлос
81' Желтая карточкаМурильо Хесус
86' Желтая карточкаАранго Кристиан
3:1
88' ГолАранго Кристиан
90' Желтая карточкаФарфан Марко
90' Желтая карточкаЖудсон
32
Фарфан
Марко
33
Ким
Мун-Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Нгалина МишиПолузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
3'
28'
2:0
61'
2:1
81'
86'
88'
90'
90'
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|8 (4)
|0.28
|Росси Диего
|6 (1)
|0.21
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.17
|Вела Карлос
|5
|0.17
|Мусовски Дэниел
|4
|0.14
|Бэрд Кори
|3
|0.1
|Фалл Мамаду
|3
|0.1
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.07
|Родригес Брайан II
|2
|0.07
|Ким Мун-Хван
|1
|0.03
|Блессинг Латиф
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
|Опоку Квадво
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|11 (1)
|0.38
|Кауэлл Кейд
|4
|0.14
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.1
|Киканович Бенджамин
|2
|0.07
|Вондоловски Крис
|2
|0.07
|Натан Рафаэл
|2
|0.07
|Юилл Джексон
|2
|0.07
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.07
|Фьерро Карлос
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Эбобисс Жереми
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Салинас Ши
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|Риос Андрес
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|8
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Daniel Crisostomo
|3
|0
|Дюк Брайс
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Ромеро Томас
|2
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|12
|0
|Жудсон
|8
|1
|Натан Рафаэл
|7
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|8
|0
|Эспиноса Кристиан
|6
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|4
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Салинас Ши
|3
|0
|Риос Андрес
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Аланис Освальдо
|2
|0
|Марцинковски Джеймс
|2
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
17
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
6
21%
3
18%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Пропущено
23
25
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
8
35%
5
20%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
3
13%
3
12%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
1
8%
4
22%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
2
11%
76-90
Пропущено
21
23
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
19%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
4
19%
3
13%
76-90
Забито
41
35
19 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
7
17%
7
20%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
8
20%
6
17%
61-75
8
20%
5
14%
76-90
Пропущено
44
48
17 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
9%
7
15%
1-15
9
20%
6
13%
16-30
4
9%
12
25%
31-45
13
30%
30%
10
21%
46-60
7
16%
7
15%
61-75
7
16%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|32 - 39
|35
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|29
|9
|6
|14
|25 - 43
|33
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|28
|4
|8
|16
|29 - 54
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|48 - 23
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|31 - 35
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|9.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 16
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|8 - 12
|16
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0