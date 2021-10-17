США: МЛС 2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Джилетт
Чикаго Файр
1:0
47' ГолКаптум Вилфрид
1:1
49' ГолМедран Альваро
60' Желтая карточкаFederico Navarro
2:1
75' ГолБоу Густаво
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
22
Хиль
Карлес
10
Банбери
Тил
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Монис АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
47'
1:0
49'
1:1
60'
75'
2:1
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
36.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
42 матча
33.3%
23.8%
42.9%
14 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
19%
45.2%
35.8%
8 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.1%
31%
30.9%
16 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Густаво
|13 (1)
|0.43
|Букса Адам
|13
|0.43
|Бушанан Тажон
|7
|0.23
|Хиль Карлес
|3 (1)
|0.1
|Джонс Дехуан
|3
|0.1
|Банбери Тил
|3
|0.1
|Траустасон Арнор
|2
|0.07
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Макнамара Томас
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Белл Джон
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кизза Эдвард
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стоянович Лука
|7
|0.23
|Берич Роберт
|5
|0.17
|Алиседа Игнасио
|3
|0.1
|Медран Альваро
|2
|0.07
|Секулич Борис
|2
|0.07
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.07
|Хименес Гастон
|2
|0.07
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Кальво Франсиско
|1
|0.03
|Federico Navarro
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Иванов Станислав III
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траустасон Арнор
|4
|2
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|5
|0
|Макнамара Томас
|4
|0
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|Кесслер Генри
|4
|0
|Джонс Дехуан
|2
|1
|Бай Брэндон
|3
|0
|Бушанан Тажон
|3
|0
|Боу Густаво
|2
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Букса Адам
|2
|0
|Maciel
|1
|0
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|Колдуэлл Скотт
|1
|0
|Luis Caicedo III
|1
|0
|Мафла Кристиан
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Медран Альваро
|5
|0
|Теран Карлос
|5
|0
|Каппелхоф Йохан
|3
|1
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|Хименес Гастон
|3
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Стоянович Лука
|3
|0
|Federico Navarro
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
9
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
3
12%
1
11%
1-15
5
19%
1
11%
16-30
5
19%
2
22%
31-45
5
19%
3
33%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
4
15%
1
11%
76-90
Пропущено
17
26
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
5
29%
29%
6
23%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
7
27%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
12%
2
8%
76-90
Забито
29
21
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
17%
4
19%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
1
3%
3
14%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
9
31%
4
19%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
21%
4
21%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
6
32%
76-90
Забито
55
30
29 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 11
8
15%
5
17%
1-15
12
22%
1
3%
16-30
9
16%
7
23%
31-45
6
11%
6
20%
46-60
7
13%
6
20%
61-75
13
24%
5
17%
76-90
Пропущено
36
45
20 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
9
25%
10
22%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
7
19%
9
20%
31-45
7
19%
7
16%
46-60
4
11%
6
13%
61-75
5
14%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|30
|21
|5
|4
|59 - 35
|68
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 41
|45
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|29
|11
|9
|9
|38 - 33
|42
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|49 - 41
|41
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 47
|32
|12.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|30
|7
|6
|17
|30 - 48
|27
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 55
|25
|14.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|29
|4
|8
|17
|29 - 55
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|29
|17
|7
|5
|48 - 23
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|31 - 35
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|30
|5
|13
|12
|33 - 45
|28
|12.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|15
|12
|2
|1
|30 - 16
|38
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 11
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|10.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|14.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 17
|22
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|14
|1
|1
|12
|8 - 30
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0