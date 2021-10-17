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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
1:0
47' Гол
Каптум Вилфрид
1:1
49' Гол
Медран Альваро
60' Желтая карточка
Federico Navarro
2:1
75' Гол
Боу Густаво
84'
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
10
Банбери
Тил
32
Слонина
Габриел
4
Каппелхоф
Йохан
22
Пинеда
Маурисио
3
Борнштейн
Джонатан
31
Federico
Navarro
14
Эспиноса
Джон
99
Иванов
Станислав
III
10
Медран
Альваро
6
Наварро
Мигель
7
Алиседа
Игнасио
27
Берич
Роберт
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2
Чикаго Файр
3-1-4-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
36.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

42 матча

33.3%
23.8%
42.9%
14 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

19%
45.2%
35.8%
8 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.1%
31%
30.9%
16 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:3
М
2:2
М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
5:0
М
2:2
М
1:1
М
4:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1
ОК
3:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
0:0
САС
1:2
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:2
М
0:3
М
4:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Густаво 13 (1) 0.43
Букса Адам 13 0.43
Бушанан Тажон 7 0.23
Хиль Карлес 3 (1) 0.1
Джонс Дехуан 3 0.1
Банбери Тил 3 0.1
Траустасон Арнор 2 0.07
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Бай Брэндон 2 0.07
Макнамара Томас 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Белл Джон 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кизза Эдвард 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович Лука 7 0.23
Берич Роберт 5 0.17
Алиседа Игнасио 3 0.1
Медран Альваро 2 0.07
Секулич Борис 2 0.07
Франковски Пшемыслав 2 0.07
Хименес Гастон 2 0.07
Оффор Чинонсо 1 0.03
Кальво Франсиско 1 0.03
Federico Navarro 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Герберс Фабиан 0 0
Иванов Станислав III 0 0
Наварро Мигель 0 0
Эспиноса Джон 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 5 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Кесслер Генри 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Бушанан Тажон 3 0
Боу Густаво 2 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Luis Caicedo III 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Медран Альваро 5 0
Теран Карлос 5 0
Каппелхоф Йохан 3 1
Омсберг Уайетт 2 1
Хименес Гастон 3 0
Секулич Борис 3 0
Стоянович Лука 3 0
Federico Navarro 3 0
Наварро Мигель 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Борнштейн Джонатан 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Берич Роберт 1 0
Кальво Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
9
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
3
12%
1
11%
1-15
5
19%
1
11%
16-30
5
19%
2
22%
31-45
5
19%
3
33%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
4
15%
1
11%
76-90

Пропущено

17
26
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
5
29%
29%
6
23%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
7
27%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
12%
2
8%
76-90

Забито

29
21
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
17%
4
19%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
1
3%
3
14%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
9
31%
4
19%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
21%
4
21%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
6
32%
76-90

Забито

55
30
29 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 11
8
15%
5
17%
1-15
12
22%
1
3%
16-30
9
16%
7
23%
31-45
6
11%
6
20%
46-60
7
13%
6
20%
61-75
13
24%
5
17%
76-90

Пропущено

36
45
20 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
9
25%
10
22%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
7
19%
9
20%
31-45
7
19%
7
16%
46-60
4
11%
6
13%
61-75
5
14%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 30 21 5 4 59 - 35 68
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити 1:0 Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 29 11 9 9 38 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр 1:2 Заявка 30 7 6 17 30 - 48 27
13. Торонто 0:1 Заявка 29 6 7 16 34 - 55 25
14. Цинциннати 0:1 Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 29 17 7 5 48 - 23 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 28 14 9 5 41 - 28 51
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 28 10 8 10 31 - 35 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 30 5 13 12 33 - 45 28
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 15 12 2 1 30 - 16 38
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити 1:0 Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр 1:2 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
14. Цинциннати 0:1 Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 17 22
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати 0:1 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 1:2 Заявка 14 1 1 12 8 - 30 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 18 - 17 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Чикаго Файр
2.35
5.55
7.80
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