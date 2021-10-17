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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:2
Конец матча

Стадион:
Чикаго Файр
0'
1:0
47' Гол
Каптум Вилфрид
1:1
49' Гол
Медран Альваро
60' Желтая карточка
Federico Navarro
2:1
76' Гол
Боу Густаво
2:2
88' Гол
Алиседа Игнасио
90' Желтая карточка
Бушанан Тажон
90' Желтая карточка
Наварро Мигель
90'+5
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
10
Банбери
Тил
32
Слонина
Габриел
14
Эспиноса
Джон
4
Каппелхоф
Йохан
3
Борнштейн
Джонатан
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
99
Иванов
Станислав
III
10
Медран
Альваро
7
Алиседа
Игнасио
27
Берич
Роберт
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
36.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

42 матча

33.3%
23.8%
42.9%
14 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

19%
45.2%
35.8%
8 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.1%
31%
30.9%
16 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:3
М
2:2
М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
5:0
М
2:2
М
1:1
М
4:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1
ОК
3:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
0:0
САС
1:2
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:2
М
0:3
М
4:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Густаво 14 (1) 0.47
Букса Адам 13 0.43
Бушанан Тажон 7 0.23
Хиль Карлес 3 (1) 0.1
Джонс Дехуан 3 0.1
Банбери Тил 3 0.1
Траустасон Арнор 2 0.07
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Бай Брэндон 2 0.07
Макнамара Томас 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Белл Джон 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кизза Эдвард 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович Лука 7 0.23
Берич Роберт 5 0.17
Алиседа Игнасио 4 0.13
Медран Альваро 2 0.07
Секулич Борис 2 0.07
Франковски Пшемыслав 2 0.07
Хименес Гастон 2 0.07
Оффор Чинонсо 1 0.03
Кальво Франсиско 1 0.03
Federico Navarro 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Герберс Фабиан 0 0
Иванов Станислав III 0 0
Наварро Мигель 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 5 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Бушанан Тажон 4 0
Кесслер Генри 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Боу Густаво 2 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Luis Caicedo III 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Медран Альваро 5 0
Теран Карлос 5 0
Каппелхоф Йохан 3 1
Наварро Мигель 4 0
Омсберг Уайетт 2 1
Хименес Гастон 3 0
Секулич Борис 3 0
Стоянович Лука 3 0
Federico Navarro 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Борнштейн Джонатан 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Берич Роберт 1 0
Кальво Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
11
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
3
11%
1
9%
1-15
5
18%
1
9%
16-30
5
18%
2
18%
31-45
6
21%
4
36%
46-60
4
14%
1
9%
61-75
5
18%
2
18%
76-90

Пропущено

19
28
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
26%
6
21%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
3
16%
7
25%
31-45
5
26%
5
18%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
16%
3
11%
76-90

Забито

29
21
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
17%
4
19%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
1
3%
3
14%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
9
31%
4
19%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
21%
4
21%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
6
32%
76-90

Забито

57
32
29 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 10
4 Не забивали 11
8
14%
5
16%
1-15
12
21%
1
3%
16-30
9
16%
7
22%
31-45
7
12%
7
22%
46-60
7
12%
6
19%
61-75
14
25%
6
19%
76-90

Пропущено

38
47
20 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
9
24%
10
21%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
7
18%
9
19%
31-45
8
21%
8
17%
46-60
4
11%
6
13%
61-75
6
16%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 30 20 6 4 59 - 36 66
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед Заявка 29 11 9 9 39 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр Заявка 30 7 7 16 31 - 48 28
13. Торонто Заявка 29 6 7 16 34 - 56 25
14. Цинциннати Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 29 14 9 6 41 - 30 51
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 29 14 5 10 45 - 44 47
5. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 29 12 6 11 47 - 44 42
6. Миннесота Юнайтед Заявка 29 11 8 10 32 - 35 41
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 29 11 7 11 39 - 45 40
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 15 9 4 2 25 - 13 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 14 1 2 11 9 - 30 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 15 7 3 5 18 - 19 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 6
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр онлайн




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