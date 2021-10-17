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США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Нэшвилл
0'
33' Желтая карточка
Каноуз Расселл
46' Желтая карточка
Мора Хосеф
54'
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
19
Nigel
Robertha
16
Перес
Эдриен
9
Камара
Ола
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
5
Махер
Джек
6
Маккарти
Дакс
27
Анунга
Брайан
23
Вашингтон
Тейлор
26
Хакенсон
Люк
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Нэшвилл
3-4-3

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нэшвилл

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
5:2
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 17 (8) 0.59
Арриола Пол 5 0.17
Рейна Йорди 4 0.14
Nigel Robertha 3 0.1
Грессель Юлиан 2 0.07
Флорес Эдисон 2 0.07
Асад Ямиль 2 (1) 0.07
Абила Рамон 2 0.07
Паредес Кевин 2 0.07
Найяр Энди 1 0.03
Морено Хуниор 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Альфаро Тони 1 0.03
Йоу Гриффин 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Брийян Фредерик 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 13 (1) 0.45
Сапонг Чарльз 10 0.34
Леаль Рэндэлл 6 0.21
Мьюл Алекс 3 (1) 0.1
Кадис Хондер 2 0.07
Циммерман Уолкер 2 0.07
Хакенсон Люк 2 0.07
Махер Джек 1 0.03
Джонстон Алистер 1 0.03
Анибаба Жалил 1 0.03
Риос Даниэль 1 0.03
Данлади Абу 1 0.03
Анунга Брайан 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Маккарти Дакс 0 0
David Romney 0 0
Годой Анибал 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 7 0
Грессель Юлиан 5 0
Найяр Энди 4 0
Брийян Фредерик 4 0
Морено Хуниор 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Мора Хосеф 2 1
Ньеман Моузес 2 1
Хамид Билл 3 0
Асад Ямиль 3 0
Рейна Йорди 2 0
Арриола Пол 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Drew Skundrich 2 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0
Фелипе 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 5 1
Годой Анибал 5 0
Ловитц Дэниел 5 0
Мьюл Алекс 5 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Хакенсон Люк 4 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Лаграсса Мэтт 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Уиллис Джо 1 0
Циммерман Уолкер 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
13
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
8
29%
3
23%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
5
18%
4
31%
76-90

Пропущено

11
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

25
33
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
5
20%
7
21%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
5
20%
5
15%
31-45
2
8%
4
12%
46-60
5
20%
5
15%
61-75
6
24%
7
21%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
15%
5
31%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
9
35%
3
19%
76-90

Забито

53
46
29 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
10
19%
8
17%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
13
25%
8
17%
31-45
5
9%
6
13%
46-60
8
15%
8
17%
61-75
11
21%
11
24%
76-90

Пропущено

37
26
20 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
6
16%
6
23%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
7
19%
4
15%
31-45
2
5%
6
23%
46-60
3
8%
2
8%
61-75
12
32%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5
Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Нэшвилл - Торонто 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 30 21 5 4 59 - 35 68
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити 1:0 Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 29 11 9 9 38 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр 1:2 Заявка 30 7 6 17 30 - 48 27
13. Торонто 0:1 Заявка 29 6 7 16 34 - 55 25
14. Цинциннати 0:1 Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 29 17 7 5 48 - 23 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 28 14 9 5 41 - 28 51
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 28 10 8 10 31 - 35 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 30 5 13 12 33 - 45 28
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 15 12 2 1 30 - 16 38
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити 1:0 Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр 1:2 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
14. Цинциннати 0:1 Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 17 22
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати 0:1 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 1:2 Заявка 14 1 1 12 8 - 30 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 18 - 17 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Нэшвилл
2.48
3.44
4.25
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл онлайн




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