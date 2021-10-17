США: МЛС 2021
Ди Си Юнайтед
0:0
Конец матча
Стадион: Audi Field
Нэшвилл
33' Желтая карточкаКаноуз Расселл
46' Желтая карточкаМора Хосеф
62' Желтая карточкаМукхтар Хани
90' Желтая карточкаМаккарти Дакс
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
16
Перес
Эдриен
15
Миллер
Эрик
26
Хакенсон
Люк
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ЭдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
32 Абила РамонНападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
-
14 Риос ДаниэльНападающий
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
19 Мьюл АлексНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
33'
46'
62'
90'
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|17 (8)
|0.59
|Арриола Пол
|5
|0.17
|Рейна Йорди
|4
|0.14
|Nigel Robertha
|3
|0.1
|Грессель Юлиан
|2
|0.07
|Флорес Эдисон
|2
|0.07
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.07
|Абила Рамон
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|2
|0.07
|Найяр Энди
|1
|0.03
|Морено Хуниор
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Альфаро Тони
|1
|0.03
|Йоу Гриффин
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Брийян Фредерик
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Перес Эдриен
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Ньеман Моузес
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|13 (1)
|0.45
|Сапонг Чарльз
|10
|0.34
|Леаль Рэндэлл
|6
|0.21
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.1
|Кадис Хондер
|2
|0.07
|Циммерман Уолкер
|2
|0.07
|Хакенсон Люк
|2
|0.07
|Махер Джек
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Анибаба Жалил
|1
|0.03
|Риос Даниэль
|1
|0.03
|Данлади Абу
|1
|0.03
|Анунга Брайан
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альфаро Тони
|7
|0
|Грессель Юлиан
|5
|0
|Мора Хосеф
|3
|1
|Найяр Энди
|4
|0
|Брийян Фредерик
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Ньеман Моузес
|2
|1
|Хамид Билл
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|6
|1
|Годой Анибал
|5
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Мукхтар Хани
|5
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Хакенсон Люк
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
13
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
8
29%
3
23%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
5
18%
4
31%
76-90
Пропущено
11
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
25
33
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
5
20%
7
21%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
5
20%
5
15%
31-45
2
8%
4
12%
46-60
5
20%
5
15%
61-75
6
24%
7
21%
76-90
Пропущено
26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
15%
5
31%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
9
35%
3
19%
76-90
Забито
53
46
29 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
10
19%
8
17%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
13
25%
8
17%
31-45
5
9%
6
13%
46-60
8
15%
8
17%
61-75
11
21%
11
24%
76-90
Пропущено
37
26
20 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
6
16%
6
23%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
7
19%
4
15%
31-45
2
5%
6
23%
46-60
3
8%
2
8%
61-75
12
32%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5
Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Нэшвилл - Торонто 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|59 - 36
|66
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 41
|45
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 33
|42
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|49 - 41
|41
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 47
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 48
|28
|13.
|Торонто
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 56
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|29 - 55
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|49 - 25
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:2 Заявка
|29
|14
|9
|6
|41 - 30
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 44
|47
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|29
|12
|6
|11
|47 - 44
|42
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 35
|41
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 45
|40
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|35 - 46
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 11
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 13
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 18
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|9 - 30
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 19
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 25
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|14
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0