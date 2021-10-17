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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
13' Гол
Урсо Жуниор
50'
22
Тытонь
Пшемыслав
16
Бейли
Зико
12
Кэмерон
Джефф
14
Хагглунд
Ник
3
Блэкетт
Тайлер
6
Медунянин
Харис
15
Мокоджо
Камохело
23
Атанга
Исаак
11
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
9
Brenner
da
Silva
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Мас
Эмануэль
11
Урсо
Жуниор
18
Дайк
Дэрил
21
Ойер
Андре
17
Нани
Луиш
10
Перейра
Маурисио
9
Мюллер
Крис
Цинциннати
4-2-3-1
Орландо Сити
4-3-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Орландо Сити

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 7 (1) 0.24
Акоста Лусиано 6 0.21
Барреаль Альваро 3 0.1
Медунянин Харис 3 0.1
Матаррита Рональд 2 0.07
Вальесилья Эксон 2 0.07
Васкес Брэндон 1 0.03
Атанга Исаак 1 0.03
Кастильо Эдгар 1 0.03
Локадия Юрген 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Крус Аллан 1 0.03
Кэмерон Джефф 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 9 (2) 0.31
Дайк Дэрил 6 (1) 0.21
Мишель Бенжи 4 0.14
Урсо Жуниор 4 0.14
Акинделе Тешо 3 0.1
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.1
Мюллер Крис 2 0.07
Тейшейра Руан 2 0.07
Карлос Антонио 2 0.07
Янссон Робин 2 0.07
Перея Андрес 2 0.07
Перейра Маурисио 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Мас Эмануэль 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальесилья Эксон 7 0
Кубо Юя 6 0
Матаррита Рональд 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Кастильо Эдгар 5 0
Станко Калеб 5 0
Акоста Лусиано 5 0
Крус Аллан 5 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 1
Янссон Робин 6 0
Урсо Жуниор 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Шлегель Родриго 5 0
Мюллер Крис 5 0
Нани Луиш 3 1
Перея Андрес 2 1
Мендес Джегсон 3 0
Смит Кайл 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Росель Ориоль 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Raul Aguilera 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 15
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
25%
7
27%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
3
19%
5
19%
76-90

Забито

20
26
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
6
30%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
4
20%
6
23%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Пропущено

37
13
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
7
19%
3
23%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
6
16%
1
8%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
19%
4
31%
61-75
6
16%
3
23%
76-90

Забито

30
43
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 3
8
27%
7
16%
1-15
1
3%
6
14%
16-30
5
17%
7
16%
31-45
6
20%
9
21%
46-60
5
17%
3
7%
61-75
5
17%
11
26%
76-90

Пропущено

53
39
24 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
8
15%
6
15%
1-15
6
11%
3
8%
16-30
10
19%
8
21%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
11
21%
10
26%
61-75
9
17%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Торонто - Цинциннати 0:2
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 30 21 5 4 59 - 35 68
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити 1:0 Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 29 11 9 9 38 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр 1:2 Заявка 30 7 6 17 30 - 48 27
13. Торонто 0:1 Заявка 29 6 7 16 34 - 55 25
14. Цинциннати 0:1 Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 29 17 7 5 48 - 23 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 28 14 9 5 41 - 28 51
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 28 10 8 10 31 - 35 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 30 5 13 12 33 - 45 28
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 15 12 2 1 30 - 16 38
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити 1:0 Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр 1:2 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
14. Цинциннати 0:1 Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 17 22
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати 0:1 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 1:2 Заявка 14 1 1 12 8 - 30 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 18 - 17 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Урсо Жуниор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Орландо Сити
3.32
4.85
2.37
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Где смотреть матч Цинциннати 0:1 Орландо Сити онлайн




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