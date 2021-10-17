США: МЛС 2021
Цинциннати
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: TQL Stadium
Орландо Сити
0:1
13' ГолУрсо Жуниор
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
23
Атанга
Исаак
11
Урсо
Жуниор
18
Дайк
Дэрил
21
Ойер
Андре
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дювалл КрисЗащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Скотт КайлНападающий
-
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилПолузащитник
-
21 Ойер АндреПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
13'
0:1
История личных встреч
Цинциннати
Орландо Сити
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.24
|Акоста Лусиано
|6
|0.21
|Барреаль Альваро
|3
|0.1
|Медунянин Харис
|3
|0.1
|Матаррита Рональд
|2
|0.07
|Вальесилья Эксон
|2
|0.07
|Васкес Брэндон
|1
|0.03
|Атанга Исаак
|1
|0.03
|Кастильо Эдгар
|1
|0.03
|Локадия Юрген
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Крус Аллан
|1
|0.03
|Кэмерон Джефф
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.31
|Дайк Дэрил
|6 (1)
|0.21
|Мишель Бенжи
|4
|0.14
|Урсо Жуниор
|4
|0.14
|Акинделе Тешо
|3
|0.1
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.1
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Карлос Антонио
|2
|0.07
|Янссон Робин
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Мас Эмануэль
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Кубо Юя
|6
|0
|Матаррита Рональд
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Кастильо Эдгар
|5
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Крус Аллан
|5
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|5
|1
|Янссон Робин
|6
|0
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Шлегель Родриго
|5
|0
|Мюллер Крис
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перея Андрес
|2
|1
|Мендес Джегсон
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 15
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
6
35%
76-90
Пропущено
16
26
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
25%
7
27%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
3
19%
5
19%
76-90
Забито
20
26
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
6
30%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
4
20%
6
23%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Пропущено
37
13
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
7
19%
3
23%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
6
16%
1
8%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
19%
4
31%
61-75
6
16%
3
23%
76-90
Забито
30
43
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 3
8
27%
7
16%
1-15
1
3%
6
14%
16-30
5
17%
7
16%
31-45
6
20%
9
21%
46-60
5
17%
3
7%
61-75
5
17%
11
26%
76-90
Пропущено
53
39
24 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
8
15%
6
15%
1-15
6
11%
3
8%
16-30
10
19%
8
21%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
11
21%
10
26%
61-75
9
17%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Торонто - Цинциннати 0:2
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|30
|21
|5
|4
|59 - 35
|68
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 41
|45
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|29
|11
|9
|9
|38 - 33
|42
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|49 - 41
|41
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 47
|32
|12.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|30
|7
|6
|17
|30 - 48
|27
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 55
|25
|14.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|29
|4
|8
|17
|29 - 55
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|29
|17
|7
|5
|48 - 23
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|31 - 35
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|30
|5
|13
|12
|33 - 45
|28
|12.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|15
|12
|2
|1
|30 - 16
|38
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 11
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|10.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|14.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 17
|22
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|14
|1
|1
|12
|8 - 30
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0