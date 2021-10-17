США: МЛС 2021
Цинциннати
0:1
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
Орландо Сити
0:1
13' ГолУрсо Жуниор
66' Желтая карточкаКарлос Антонио
74' Желтая карточкаПерея Андрес
80' Желтая карточкаБейли Зико
86' Желтая карточкаКэмерон Джефф
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
23
Атанга
Исаак
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дювалл КрисЗащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Скотт КайлНападающий
-
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
13'
0:1
66'
74'
80'
86'
История личных встреч
Цинциннати
Орландо Сити
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.24
|Акоста Лусиано
|6
|0.21
|Барреаль Альваро
|3
|0.1
|Медунянин Харис
|3
|0.1
|Матаррита Рональд
|2
|0.07
|Вальесилья Эксон
|2
|0.07
|Васкес Брэндон
|1
|0.03
|Атанга Исаак
|1
|0.03
|Кастильо Эдгар
|1
|0.03
|Локадия Юрген
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Крус Аллан
|1
|0.03
|Кэмерон Джефф
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.31
|Дайк Дэрил
|6 (1)
|0.21
|Мишель Бенжи
|4
|0.14
|Урсо Жуниор
|4
|0.14
|Акинделе Тешо
|3
|0.1
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.1
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Карлос Антонио
|2
|0.07
|Янссон Робин
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Мас Эмануэль
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Кэмерон Джефф
|6
|0
|Кубо Юя
|6
|0
|Матаррита Рональд
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кастильо Эдгар
|5
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Крус Аллан
|5
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
|Бейли Зико
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|1
|Янссон Робин
|6
|0
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Шлегель Родриго
|5
|0
|Мюллер Крис
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перея Андрес
|3
|1
|Мендес Джегсон
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 15
2
20%
4
22%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Пропущено
17
26
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
12%
3
12%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
24%
7
27%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
4
24%
6
23%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Забито
20
26
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
6
30%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
4
20%
6
23%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Пропущено
37
13
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
7
19%
3
23%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
6
16%
1
8%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
19%
4
31%
61-75
6
16%
3
23%
76-90
Забито
30
44
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 3
8
27%
8
18%
1-15
1
3%
6
14%
16-30
5
17%
7
16%
31-45
6
20%
9
20%
46-60
5
17%
3
7%
61-75
5
17%
11
25%
76-90
Пропущено
54
39
25 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
9
17%
6
15%
1-15
6
11%
3
8%
16-30
10
19%
8
21%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
11
20%
10
26%
61-75
9
17%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Торонто - Цинциннати 0:2
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|59 - 36
|66
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 41
|45
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 33
|42
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|49 - 41
|41
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 47
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 48
|28
|13.
|Торонто
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 56
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|29 - 55
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|49 - 25
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:2 Заявка
|29
|14
|9
|6
|41 - 30
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 44
|47
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|29
|12
|6
|11
|47 - 44
|42
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 35
|41
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 45
|40
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|35 - 46
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 11
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 13
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 18
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|9 - 30
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 19
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 25
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|14
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0