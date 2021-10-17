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США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0' 12'
26
Нельсон
Майкл
II
5
Паркер
Тим
18
Хадебе
Тинейдж
4
Валентин
Зарек
25
Дорси
Гриффин
22
Вера
Матиас
20
Адальберто
Карраскилья
29
Джункуа
Сэм
23
Кинтеро
Дарвин
37
Урути
Максимилиано
10
Пико
Фабрис
24
Фрай
Стефан
27
О'Нил
Шейн
3
Арреага
Хавьер
92
Abdoulaye
Cissoko
22
Роу
Келин
84
Атенсио
Джошуа
6
Joao
Paulo
I
94
Медранда
Джимми
12
Монтеро
Фреди
7
Ролдан
Кристиан
17
Брюин
Уилл
Хьюстон Динамо
3-4-1-2
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пико Фабрис 11 (3) 0.37
Урути Максимилиано 6 0.2
Пашер Тайлер 4 0.13
Вера Матиас 3 0.1
Дорси Гриффин 2 0.07
Родригес Мемо 2 0.07
Кинтеро Дарвин 2 (1) 0.07
Кристиан Рамирез 1 0.03
Адальберто Карраскилья 1 0.03
Фигероа Мэйнор 0 0
Валентин Зарек 0 0
Корона Джо 0 0
Серен Дарвин 0 0
Лундквист Адам 0 0
Джонс Деррик 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Баямич Матео 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 16 (3) 0.55
Монтеро Фреди 6 0.21
Ролдан Кристиан 5 0.17
Joao Paulo I 3 0.1
Смит Брэд 3 0.1
Медранда Джимми 3 0.1
Брюин Уилл 3 0.1
Бенезе Николя 2 0.07
Арреага Хавьер 2 0.07
Рольдан Александер 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
О'Нил Шейн 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Leo Chu 1 0.03

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 9 0
Вера Матиас 8 0
Валентин Зарек 5 0
Серен Дарвин 3 1
Урути Максимилиано 4 0
Боньек Оскар 4 0
Джонс Деррик 4 0
Джункуа Сэм 4 0
Корона Джо 3 0
Паркер Тим 3 0
Хадебе Тинейдж 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Фигероа Мэйнор 2 0
Родригес Мемо 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Лундквист Адам 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 7 0
Руидиас Рауль 5 0
Joao Paulo I 5 0
Арреага Хавьер 5 0
Толо Нуху 3 0
Рольдан Александер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Смит Брэд 1 0
Медранда Джимми 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
23
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
6
32%
1
4%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
4
21%
6
26%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
29%
29%
4
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

28
12
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
6
21%
0
0%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
4
33%
31-45
4
14%
3
25%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
3
11%
4
33%
76-90

Забито

33
49
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
8
24%
5
10%
1-15
4
12%
7
14%
16-30
8
24%
6
12%
31-45
8
24%
11
22%
46-60
2
6%
10
20%
61-75
3
9%
10
20%
76-90

Пропущено

45
22
20 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 17
9
20%
1
5%
1-15
7
16%
1
5%
16-30
4
9%
5
23%
31-45
9
20%
7
32%
46-60
8
18%
1
5%
61-75
8
18%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 30 21 5 4 59 - 35 68
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити 1:0 Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 29 11 9 9 38 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр 1:2 Заявка 30 7 6 17 30 - 48 27
13. Торонто 0:1 Заявка 29 6 7 16 34 - 55 25
14. Цинциннати 0:1 Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 29 17 7 5 48 - 23 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 28 14 9 5 41 - 28 51
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 28 10 8 10 31 - 35 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 30 5 13 12 33 - 45 28
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 15 12 2 1 30 - 16 38
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити 1:0 Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр 1:2 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
14. Цинциннати 0:1 Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 17 22
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати 0:1 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 1:2 Заявка 14 1 1 12 8 - 30 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 18 - 17 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.55
3.48
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс онлайн




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