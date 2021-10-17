США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: BBVA Stadium
Сиэтл Саундерс
22
Вера
Матиас
29
Джункуа
Сэм
10
Пико
Фабрис
24
Фрай
Стефан
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
- Нападающий
-
30 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo Chu
-
73 Obed Vargas
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|11 (3)
|0.37
|Урути Максимилиано
|6
|0.2
|Пашер Тайлер
|4
|0.13
|Вера Матиас
|3
|0.1
|Дорси Гриффин
|2
|0.07
|Родригес Мемо
|2
|0.07
|Кинтеро Дарвин
|2 (1)
|0.07
|Кристиан Рамирез
|1
|0.03
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.03
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|Валентин Зарек
|0
|0
|Корона Джо
|0
|0
|Серен Дарвин
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Баямич Матео
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|16 (3)
|0.55
|Монтеро Фреди
|6
|0.21
|Ролдан Кристиан
|5
|0.17
|Joao Paulo I
|3
|0.1
|Смит Брэд
|3
|0.1
|Медранда Джимми
|3
|0.1
|Брюин Уилл
|3
|0.1
|Бенезе Николя
|2
|0.07
|Арреага Хавьер
|2
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|О'Нил Шейн
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Leo Chu
|1
|0.03
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|9
|0
|Вера Матиас
|8
|0
|Валентин Зарек
|5
|0
|Серен Дарвин
|3
|1
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Боньек Оскар
|4
|0
|Джонс Деррик
|4
|0
|Джункуа Сэм
|4
|0
|Корона Джо
|3
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Хадебе Тинейдж
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|7
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Joao Paulo I
|5
|0
|Арреага Хавьер
|5
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Рольдан Александер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Бенезе Николя
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
23
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
6
32%
1
4%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
4
21%
6
26%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
29%
29%
4
40%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Пропущено
28
12
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
6
21%
0
0%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
4
33%
31-45
4
14%
3
25%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
3
11%
4
33%
76-90
Забито
33
49
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
8
24%
5
10%
1-15
4
12%
7
14%
16-30
8
24%
6
12%
31-45
8
24%
11
22%
46-60
2
6%
10
20%
61-75
3
9%
10
20%
76-90
Пропущено
45
22
20 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 17
9
20%
1
5%
1-15
7
16%
1
5%
16-30
4
9%
5
23%
31-45
9
20%
7
32%
46-60
8
18%
1
5%
61-75
8
18%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|30
|21
|5
|4
|59 - 35
|68
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 41
|45
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|29
|11
|9
|9
|38 - 33
|42
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|49 - 41
|41
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 47
|32
|12.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|30
|7
|6
|17
|30 - 48
|27
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 55
|25
|14.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|29
|4
|8
|17
|29 - 55
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|29
|17
|7
|5
|48 - 23
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|31 - 35
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|30
|5
|13
|12
|33 - 45
|28
|12.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|15
|12
|2
|1
|30 - 16
|38
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 11
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|10.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|14.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 17
|22
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|14
|1
|1
|12
|8 - 30
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0