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США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
15' Гол
Урути Максимилиано
2:0
20' Гол
Кинтеро Дарвин
2:1
41' Гол
Медранда Джимми
54' Желтая карточка
Арреага Хавьер
79' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
90' Желтая карточка
Joao Paulo I
90'+6
26
Нельсон
Майкл
II
5
Паркер
Тим
4
Валентин
Зарек
18
Хадебе
Тинейдж
25
Дорси
Гриффин
22
Вера
Матиас
20
Адальберто
Карраскилья
29
Джункуа
Сэм
23
Кинтеро
Дарвин
37
Урути
Максимилиано
10
Пико
Фабрис
24
Фрай
Стефан
27
О'Нил
Шейн
3
Арреага
Хавьер
92
Abdoulaye
Cissoko
22
Роу
Келин
84
Атенсио
Джошуа
6
Joao
Paulo
I
94
Медранда
Джимми
12
Монтеро
Фреди
7
Ролдан
Кристиан
17
Брюин
Уилл
Хьюстон Динамо
3-4-1-2
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пико Фабрис 11 (3) 0.37
Урути Максимилиано 7 0.23
Пашер Тайлер 4 0.13
Кинтеро Дарвин 3 (1) 0.1
Вера Матиас 3 0.1
Дорси Гриффин 2 0.07
Родригес Мемо 2 0.07
Кристиан Рамирез 1 0.03
Адальберто Карраскилья 1 0.03
Фигероа Мэйнор 0 0
Валентин Зарек 0 0
Корона Джо 0 0
Серен Дарвин 0 0
Лундквист Адам 0 0
Джонс Деррик 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Баямич Матео 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 16 (3) 0.55
Монтеро Фреди 6 0.21
Ролдан Кристиан 5 0.17
Медранда Джимми 4 0.14
Joao Paulo I 3 0.1
Смит Брэд 3 0.1
Брюин Уилл 3 0.1
Бенезе Николя 2 0.07
Арреага Хавьер 2 0.07
Рольдан Александер 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
О'Нил Шейн 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Leo Chu 1 0.03

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 9 0
Вера Матиас 8 0
Валентин Зарек 5 0
Серен Дарвин 3 1
Урути Максимилиано 4 0
Боньек Оскар 4 0
Джонс Деррик 4 0
Джункуа Сэм 4 0
Фигероа Мэйнор 3 0
Корона Джо 3 0
Паркер Тим 3 0
Хадебе Тинейдж 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Родригес Мемо 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Лундквист Адам 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 7 0
Joao Paulo I 6 0
Арреага Хавьер 6 0
Руидиас Рауль 5 0
Толо Нуху 3 0
Рольдан Александер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Смит Брэд 1 0
Медранда Джимми 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
15 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
7
33%
1
4%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
4
19%
6
25%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
28%
4
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

28
12
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
6
21%
0
0%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
4
33%
31-45
4
14%
3
25%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
3
11%
4
33%
76-90

Забито

35
50
22 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
9
26%
5
10%
1-15
5
14%
7
14%
16-30
8
23%
7
14%
31-45
8
23%
11
22%
46-60
2
6%
10
20%
61-75
3
9%
10
20%
76-90

Пропущено

46
24
21 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
9
20%
2
8%
1-15
7
15%
2
8%
16-30
5
11%
5
21%
31-45
9
20%
7
29%
29%
46-60
8
17%
1
4%
61-75
8
17%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 30 20 6 4 59 - 36 66
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед Заявка 29 11 9 9 39 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр Заявка 30 7 7 16 31 - 48 28
13. Торонто Заявка 29 6 7 16 34 - 56 25
14. Цинциннати Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 29 14 9 6 41 - 30 51
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 29 14 5 10 45 - 44 47
5. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 29 12 6 11 47 - 44 42
6. Миннесота Юнайтед Заявка 29 11 8 10 32 - 35 41
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 29 11 7 11 39 - 45 40
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 15 9 4 2 25 - 13 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 14 1 2 11 9 - 30 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 15 7 3 5 18 - 19 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 6
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Медранда Джимми бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Кинтеро Дарвин бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Урути Максимилиано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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