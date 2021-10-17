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США: МЛС 2021

2021
Остин
0:1
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
16' Гол
Фрагапане Франко
42' Желтая карточка
Касканте Хулио
59' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
90' Желтая карточка
Гаспер Чейз
90'+6
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
21
Колманич
Жан
7
Почеттино
Томас
8
Ринг
Александр
14
Фагундес
Диего
25
Дриусси
Себастьян
10
Домингес
Сесильо
99
Джитте
Мусса
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
31
Дотсон
Хассани
6
Алонсо
Освальдо
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
23
Эну
Адриен
Остин
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Миннесота Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Сесильо 7 (1) 0.24
Фагундес Диего 6 0.21
Ринг Александр 4 0.14
Дриусси Себастьян 3 0.1
Галлахер Джон 3 0.1
Почеттино Томас 2 0.07
Касканте Хулио 1 0.03
Хименес Эктор 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Страуд Джаред 0 0
Лима Ник 0 0
Колманич Жан 0 0
Редес Родни 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 7 0.24
Эну Адриен 5 0.17
Emanuel Reynoso2 4 0.14
Фрагапане Франко 3 0.1
Финлей Итан 3 0.1
Дотсон Хассани 2 0.07
Абила Рамон 2 0.07
Коллман Брент 2 0.07
Хансен Николай 1 0.03
Трапп Уилл 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Гаспер Чейз 1 0.03
Грегуш Ян 0 0
Метанир Ромен 0 0
Макмастер Джастин 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 4 2
Даниэль Перейра 6 0
Касканте Хулио 4 1
Страуд Джаред 5 0
Фагундес Диего 4 0
Лима Ник 4 0
Домингес Сесильо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Романа Джохан 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Хименес Эктор 2 0
Колманич Жан 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Дриусси Себастьян 1 0
Стувер Брэд 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспер Чейз 8 0
Emanuel Reynoso2 5 1
Алонсо Освальдо 6 0
Дибасси Бакай 5 0
Трапп Уилл 4 0
Боксолл Михаэл 3 0
Хейс Джекори 3 0
Абила Рамон 1 1
Эну Адриен 2 0
Метанир Ромен 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Грегуш Ян 1 0
Лод Робин 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Коллман Брент 1 0
Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
5
23%
2
13%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
5
22%
6
25%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
3
13%
6
25%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 18
1
14%
5
28%
1-15
2
29%
3
17%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
9%
2
20%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
5
23%
3
30%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
5
23%
3
30%
76-90

Забито

29
33
17 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
15 Не забивали 8
6
21%
7
21%
1-15
5
17%
8
24%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
4
14%
1
3%
46-60
5
17%
7
21%
61-75
3
10%
6
18%
76-90

Пропущено

45
34
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 17
3
7%
5
15%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
10
22%
9
26%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
8
18%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Коламбус Кру 0:0 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 30 20 6 4 59 - 36 66
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед Заявка 29 11 9 9 39 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр Заявка 30 7 7 16 31 - 48 28
13. Торонто Заявка 29 6 7 16 34 - 56 25
14. Цинциннати Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 29 14 9 6 41 - 30 51
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 29 14 5 10 45 - 44 47
5. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 29 12 6 11 47 - 44 42
6. Миннесота Юнайтед Заявка 29 11 8 10 32 - 35 41
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 29 11 7 11 39 - 45 40
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 15 9 4 2 25 - 13 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 14 1 2 11 9 - 30 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 15 7 3 5 18 - 19 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 6
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Касканте Хулио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Фрагапане Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Остин 0:1 Миннесота Юнайтед онлайн




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