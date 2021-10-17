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США: МЛС 2021

2021
Реал Солт-Лейк
3:1
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
13' Гол
Крейлах Дамир
22' Желтая карточка
Уорнер Коллен
31' Желтая карточка
Прайс Джек
2:0
57' Гол
Рубин Рубио
61' Желтая карточка
Холт Эрик
65' Желтая карточка
Рубио Диего
2:1
73' Гол
Намли Юнес
3:1
90' Гол
Джулио Андерсон
90' Желтая карточка
Очоа Дэвид
90'+8
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
2
Броди
Эндрю
25
Луис
Эвертон
6
Руис
Пабло
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
14
Рубин
Рубио
8
Крейлах
Дамир
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
52
Гальван
Бриан
19
Прайс
Джек
32
Уорнер
Коллен
66
Эстевес
Лукас
26
Бассетт
Коул
7
Льюис
Джонатан
11
Рубио
Диего
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
11.5%
7.7%
21 победа 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

39 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
21 победа 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
25.6%
20.6%
21 победа 10 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:1
М
3:0
М
0:5
М
1:4
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
0:6
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
4:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейлах Дамир 14 0.48
Рубин Рубио 8 0.28
Джулио Андерсон 8 0.28
Руснак Альберт 7 (2) 0.24
Мерам Джастин 2 0.07
Вуд Бобби 2 0.07
Глэд Джастин 2 0.07
Эррера Аарон 1 0.03
Jony Menendez 1 0.03
Чанг Майкель 1 0.03
Холт Эрик 1 0.03
Руис Пабло 0 0
Броди Эндрю 0 0
Луис Эвертон 0 0
Беслер Ник 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 8 0.28
Льюис Джонатан 5 (1) 0.17
Рубио Диего 4 0.14
Бассетт Коул 4 (1) 0.14
Шиньяшики Андре 4 0.14
Гальван Бриан 2 0.07
Уилсон Дэнни 2 0.07
Розенберри Киган 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Мескида Николас 1 0.03
Акоста Келлин 1 0.03
Кайе Марк-Энтони 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Баджи Доминик 1 0.03
Трасти Остон 1 0.03
Эстевес Лукас 1 0.03
Прайс Джек 0 0
Бенезе Николя 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейлах Дамир 8 0
Глэд Джастин 6 1
Руис Пабло 6 0
Руснак Альберт 6 0
Луис Эвертон 6 0
Эррера Аарон 6 0
Мерам Джастин 5 0
Тоя Донни 4 0
Беслер Ник 4 0
Холт Эрик 3 0
Сильва Марсело 2 0
Морган Эштон 2 0
Чанг Майкель 2 0
Jony Menendez 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Даткович Тони 1 0
Броди Эндрю 1 0
Поудер Ноа 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 1
Уорнер Коллен 7 0
Прайс Джек 7 0
Рубио Диего 6 0
Абубакар Лалас 5 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Барриос Майкл 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Эстевес Лукас 0 1
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
20
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
5
20%
3
15%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
2
10%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
7
28%
6
30%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
7%
5
26%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
40%
3
16%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
6
25%
5
23%
31-45
5
21%
7
32%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
6
25%
2
9%
76-90

Пропущено

29
12
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
10%
1
8%
1-15
5
17%
2
17%
16-30
2
7%
4
33%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
7
24%
2
17%
61-75
6
21%
1
8%
76-90

Забито

49
42
23 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
6
12%
4
10%
1-15
5
10%
6
14%
16-30
12
24%
5
12%
31-45
9
18%
9
21%
46-60
4
8%
10
24%
61-75
13
27%
8
19%
76-90

Пропущено

44
31
14 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
4
9%
6
19%
1-15
7
16%
4
13%
16-30
3
7%
10
32%
31-45
9
20%
3
10%
46-60
9
20%
4
13%
61-75
12
27%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 30 20 6 4 59 - 36 66
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед Заявка 29 11 9 9 39 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр Заявка 30 7 7 16 31 - 48 28
13. Торонто Заявка 29 6 7 16 34 - 56 25
14. Цинциннати Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 29 14 9 6 42 - 31 51
4. Портленд Тимберс Заявка 29 14 4 11 46 - 46 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 29 12 6 11 41 - 46 42
6. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
7. Миннесота Юнайтед Заявка 29 11 8 10 32 - 35 41
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 14 1 2 11 9 - 30 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Уорнер Коллен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 3:1 Колорадо Рэпидс онлайн




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