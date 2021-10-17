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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Портленд Тимберс
0' 31'
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
3
Уильямс
Дэррик
20
Депай
Ник
15
Хямяляйнен
Нико
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
9
Кабрал
Кевин
7
Васкес
Виктор
II
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
28
Бонилья
Пабло
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
11
Незгода
Ярослав
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

М
4:1
М
3:0
М
5:2
М
3:6
М
2:3
М
1:2
М
4:0
ОК
4:0
М
2:1
ОК
1:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:2
ОК
0:1
М
1:1
М
2:5
М
5:0
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:5
М
0:1
М
3:0
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 12 0.41
Равелсон Райан 5 0.17
Кабрал Кевин 4 0.14
Васкес Виктор II 3 0.1
Грандсир Самуэль 3 0.1
Кьестан Саша 3 (2) 0.1
Йовелич Деян 2 0.07
Альварес Эфраин 2 0.07
Ллетгет Себастьян 1 0.03
Зубак Итан 1 0.03
Дос Сантос Хонатан 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 11 (1) 0.38
Асприлья Дайрон 8 (1) 0.28
Чара Йимми 5 0.17
Эбобисс Жереми 5 0.17
Бланко Себастьян 3 0.1
Лориа Марвин 2 0.07
Валери Диего 2 (1) 0.07
George Fochive 2 0.07
Незгода Ярослав 2 0.07
Паредес Кристиан 2 0.07
Уильямсон Эрик 1 0.03
Чара Диего 1 0.03
Туилома Билл 1 0.03
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Мабьяла Ларрис 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Бонилья Пабло 0 0
Santiago Moreno 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Хулиан 6 0
Дос Сантос Хонатан 5 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Депай Ник 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Грандсир Самуэль 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Кьестан Саша 2 0
Йовелич Деян 2 0
Салдана Адам 2 0
Чичарито 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Равелсон Райан 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 8 0
Чара Диего 5 1
Валери Диего 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Браво Клаудио III 5 0
Туилома Билл 3 1
Бланко Себастьян 4 0
Ванранкин Хосе Карлос 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Асприлья Дайрон 3 0
Бонилья Пабло 3 0
Самбрано Ренсо 2 0
Кларк Стив 1 0
Чара Йимми 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бодили Блейк 1 0
Уильямсон Эрик 1 0
Santiago Moreno 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
19%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
5
31%
3
12%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Забито

16
29
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
13%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
6
38%
7
24%
76-90

Пропущено

30
18
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
7
23%
5
28%
76-90

Забито

38
45
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
4
11%
6
13%
1-15
6
16%
7
16%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
7
18%
8
18%
46-60
6
16%
8
18%
61-75
8
21%
9
20%
76-90

Пропущено

46
44
17 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
5
11%
7
16%
1-15
7
15%
9
20%
16-30
5
11%
7
16%
31-45
8
17%
5
11%
46-60
12
26%
6
14%
61-75
9
20%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 30 20 6 4 59 - 36 66
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед Заявка 29 11 9 9 39 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр Заявка 30 7 7 16 31 - 48 28
13. Торонто Заявка 29 6 7 16 34 - 56 25
14. Цинциннати Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 29 14 9 6 41 - 30 51
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 29 14 5 10 45 - 44 47
5. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 29 12 6 11 47 - 44 42
6. Миннесота Юнайтед Заявка 29 11 8 10 32 - 35 41
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 29 11 7 11 39 - 45 40
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 15 9 4 2 25 - 13 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 16 25
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 14 1 2 11 9 - 30 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 0:2 Заявка 15 7 3 5 18 - 19 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 6
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Портленд Тимберс
1.94
4.03
5.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Портленд Тимберс онлайн




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