США: МЛС 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Портленд Тимберс
38' Желтая карточкаЧичарито
44' Желтая карточкаБонилья Пабло
1:0
62' ГолЧичарито
65' Желтая карточкаЧара Диего
1:1
72' ГолБланко Себастьян
87' Желтая карточкаКьестан Саша
2:1
90' ПенальтиКьестан Саша
90' Желтая карточкаЙовелич Деян
20
Депай
Ник
14
Чичарито
12
Кларк
Стив
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
38'
44'
62'
1:0
65'
72'
87'
90'
2:1
90'
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
30 матчей
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|13
|0.45
|Равелсон Райан
|5
|0.17
|Кабрал Кевин
|4
|0.14
|Кьестан Саша
|4 (3)
|0.14
|Васкес Виктор II
|3
|0.1
|Грандсир Самуэль
|3
|0.1
|Йовелич Деян
|2
|0.07
|Альварес Эфраин
|2
|0.07
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.03
|Зубак Итан
|1
|0.03
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.38
|Асприлья Дайрон
|8 (1)
|0.28
|Чара Йимми
|5
|0.17
|Эбобисс Жереми
|5
|0.17
|Бланко Себастьян
|4
|0.14
|Лориа Марвин
|2
|0.07
|Валери Диего
|2 (1)
|0.07
|George Fochive
|2
|0.07
|Незгода Ярослав
|2
|0.07
|Паредес Кристиан
|2
|0.07
|Уильямсон Эрик
|1
|0.03
|Чара Диего
|1
|0.03
|Туилома Билл
|1
|0.03
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|6
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Депай Ник
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кьестан Саша
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Чичарито
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Чара Диего
|6
|1
|Валери Диего
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Туилома Билл
|3
|1
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Бонилья Пабло
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
8%
3
18%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Пропущено
17
28
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
18%
5
18%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
1
6%
5
18%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
6
35%
4
14%
61-75
2
12%
6
21%
76-90
Забито
16
29
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
2
13%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
6
38%
7
24%
76-90
Пропущено
30
18
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
7
23%
5
28%
76-90
Забито
40
46
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
4
10%
6
13%
1-15
6
15%
7
15%
16-30
7
18%
7
15%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
7
18%
9
20%
61-75
9
23%
9
20%
76-90
Пропущено
47
46
17 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 22
5
11%
7
15%
1-15
7
15%
9
20%
16-30
5
11%
7
15%
31-45
8
17%
5
11%
46-60
13
28%
7
15%
61-75
9
19%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|59 - 36
|66
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 41
|45
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 33
|42
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|49 - 41
|41
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 47
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 48
|28
|13.
|Торонто
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 56
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|29 - 55
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|49 - 25
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 31
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|46 - 46
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|41 - 46
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 35
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|35 - 46
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 11
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 18
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|9 - 30
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|14
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0