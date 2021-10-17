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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Олесунн
3:0
Конец матча

Стадион:
Согндаль
0'
1:0
2' Гол
Сегберг Эрленд
2:0
9' Гол
Кастро Никлас
56' Желтая карточка
Сегберг Эрленд
75' Желтая карточка
Дубвик Исак
3:0
90' Гол
Браянац Муамер
90'+5
13
Лэнсинг
Майкл
33
Simen
Rafn
3
Янсен
Квинт
5
Фельман
Давид
18
Олафссон
Давид-Кристьян
6
Сегберг
Эрленд
29
Бармен
Кристоффер
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
9
Кастро
Никлас
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
1
Фей
Рензе
4
Росет
Мартин-Уве
16
Eirik
Lereng
2
Фло
Пер-Эгиль
5
Daniel
Eid
8
Пальссон
Эмиль
25
Johan
Bakke
30
Амин
Нури
10
Адамс
Акор
7
Сколевик
Стеффен
15
Kristoffer
Nessoe
Олесунн
4-2-3-1
Согндаль
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Согндаль

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:0
ТМС
1:0
ПД
2:3
ПД
3:1
ТПМ
3:1
ПД
2:0
ПД
0:0
Т
0:1
Т
1:0
Т
2:4
Т
1:4
Т
1:1
Т
2:2
ТМС
0:1
Т
1:2
Т
2:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
0:0
Т
1:0
КН
0:1
NPO
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 14 (3) 0.61
Кастро Никлас 7 0.3
Нордли Симен Болькан 6 0.26
Сегберг Эрленд 5 0.22
Kristoffer Oedemarksbakken 4 0.17
Бармен Кристоффер 4 (2) 0.17
Дубвик Исак 2 0.09
Torbjoern Kallevaag 2 0.09
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Фельман Давид 1 0.04
Агдестейн Торбьорн 1 0.04
Браянац Муамер 1 0.04
Simen Rafn 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 8 (1) 0.35
Kristoffer Hoven 6 0.26
Фло Пер-Эгиль 3 0.13
Daniel Eid 3 0.13
Сколевик Стеффен 2 0.09
Михаэль Петер 2 0.09
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Ховен Андреас 1 0.04
Mansour Gueye II 1 0.04
Endre Kupen 1 0.04
Sivert Heggheim Mannsverk 1 0.04
Kristoffer Valsvik 0 0
Mathias Blaarud 0 0
Росет Мартин-Уве 0 0
Мбайе Серинье 0 0
Johan Bakke 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Никлас 4 1
Simen Rafn 4 0
Лима Эриксон 4 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Сегберг Эрленд 3 0
Хеуген Сигурд 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Дубвик Исак 3 0
Гроннер Йонас 2 0
Фельман Давид 2 0
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Диа Мамаду 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Kryger 5 0
Mathias Blaarud 4 0
Endre Kupen 2 1
Tobias Bjoernebye 2 1
Пальссон Эмиль 3 0
Росет Мартин-Уве 3 0
Daniel Eid 3 0
Sivert Heggheim Mannsverk 3 0
Адамс Акор 3 0
Ховен Андреас 1 1
Сальте Торр 2 0
Eirik Lereng 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Mansour Gueye II 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
13
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
7
23%
4
31%
1-15
6
19%
4
31%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
5
16%
4
31%
61-75
4
13%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
46%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
6
38%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Забито

50
29
27 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
9
18%
6
21%
1-15
9
18%
8
28%
16-30
9
18%
0
0%
31-45
7
14%
3
10%
46-60
7
14%
6
21%
61-75
9
18%
6
21%
76-90

Пропущено

29
29
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
4
14%
4
14%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
10
34%
5
17%
31-45
6
21%
5
17%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
3
10%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1
Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2 Санднес - Олесунн 0:0 Олесунн - Осане 2:0 Улленсакер-Киса - Олесунн 0:1 Олесунн - Стйордалс Блинк 5:1 Согндаль - Олесунн 2:0
Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2
Гроруд - Согндаль 1:2 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Старт - Согндаль 1:1 Согндаль - КФУМ 3:2 Флорё - Согндаль 1:5 Фьора - Согндаль 0:3 Рёуфосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Гроруд 1:0 Брюне - Согндаль 0:1 Согндаль - Стрёммен 1:1 Дьерв - Согндаль 1:0 Согндаль - Осане 3:1 Хам-Кам - Согндаль 2:1 Согндаль - Олесунн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 23 16 4 3 52 - 18 52
2. Олесунн 23 13 7 3 50 - 29 46
3. Дьерв 23 13 6 4 41 - 36 45
4. Фредрикстад 23 12 6 5 47 - 31 42
5. КФУМ 23 9 7 7 33 - 33 34
6. Согндаль 23 9 6 8 31 - 27 33
7. Ранхейм 23 8 6 9 44 - 43 30
8. Осане 23 8 5 10 30 - 42 29
9. Рёуфосс 23 8 4 11 39 - 38 28
10. Старт 23 7 6 10 43 - 47 27
11. Санднес 23 7 6 10 31 - 38 27
12. Брюне 23 7 4 12 31 - 37 25
13. Стйордалс Блинк 23 7 3 13 25 - 40 24
14. Гроруд 23 7 3 13 33 - 47 24
15. Улленсакер-Киса 23 6 5 12 28 - 41 23
16. Стрёммен 23 2 12 9 22 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 12 8 4 0 31 - 13 28
2. Хам-Кам 12 9 1 2 30 - 12 28
3. Дьерв 12 7 4 1 21 - 15 25
4. Фредрикстад 11 7 3 1 25 - 11 24
5. КФУМ 11 7 2 2 19 - 11 23
6. Ранхейм 12 6 3 3 27 - 21 21
7. Согндаль 12 5 5 2 18 - 13 20
8. Рёуфосс 11 6 0 5 23 - 17 18
9. Брюне 12 5 3 4 20 - 15 18
10. Стйордалс Блинк 11 5 3 3 15 - 10 18
11. Санднес 11 5 2 4 19 - 18 17
12. Осане 12 5 2 5 19 - 25 17
13. Гроруд 11 4 1 6 15 - 20 13
14. Стрёммен 12 2 7 3 11 - 13 13
15. Улленсакер-Киса 11 3 2 6 12 - 15 11
16. Старт 11 2 3 6 19 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 11 7 3 1 22 - 6 24
2. Дьерв 11 6 2 3 20 - 21 20
3. Фредрикстад 12 5 3 4 22 - 20 18
4. Старт 12 5 3 4 24 - 20 18
5. Олесунн 11 5 3 3 19 - 16 18
6. Согндаль 11 4 1 6 13 - 14 13
7. Осане 11 3 3 5 11 - 17 12
8. Улленсакер-Киса 12 3 3 6 16 - 26 12
9. КФУМ 12 2 5 5 14 - 22 11
10. Гроруд 12 3 2 7 18 - 27 11
11. Рёуфосс 12 2 4 6 16 - 21 10
12. Санднес 12 2 4 6 12 - 20 10
13. Ранхейм 11 2 3 6 17 - 22 9
14. Брюне 11 2 1 8 11 - 22 7
15. Стйордалс Блинк 12 2 0 10 10 - 30 6
16. Стрёммен 11 0 5 6 11 - 20 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гроруд Oscar Aga 18 5 3
2. Хам-Кам Jonas Enkerud 14 5 9
3. Олесунн Хеуген Сигурд 14 3 3
4. Ранхейм Мелькерсен Элиас Хофф 13 2 0
5. Хам-Кам Kristian Eriksen 11 0 9
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Улленсакер-Киса Henning Toensberg Andresen 7 0
2. Осане Martin Ueland 5 1
3. Брюне Henning Romslo 6 0
4. Рёуфосс Nicolai Fremstad 6 0
5. Гроруд Christos Zafeiris 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кастро Никлас бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Сегберг Эрленд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Олесунн 3:0 Согндаль онлайн




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