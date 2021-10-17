Норвегия: Первый дивизион 2021
Олесунн
3:0
Конец матча
Стадион: Колор Лайн
Согндаль
1:0
2' ГолСегберг Эрленд
2:0
9' ГолКастро Никлас
56' Желтая карточкаСегберг Эрленд
75' Желтая карточкаДубвик Исак
3:0
90' ГолБраянац Муамер
33
Simen
Rafn
16
Eirik
Lereng
25
Johan
Bakke
30
Амин
Нури
10
Адамс
Акор
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Simen RafnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
-
17 Диа МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Johan BakkeПолузащитник
-
30 Амин НуриПолузащитник
-
10 Адамс АкорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Ronan Darcy
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
2'
1:0
9'
2:0
56'
67'
75'
90'
3:0
История личных встреч
Олесунн
Согндаль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|14 (3)
|0.61
|Кастро Никлас
|7
|0.3
|Нордли Симен Болькан
|6
|0.26
|Сегберг Эрленд
|5
|0.22
|Kristoffer Oedemarksbakken
|4
|0.17
|Бармен Кристоффер
|4 (2)
|0.17
|Дубвик Исак
|2
|0.09
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0.09
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Фельман Давид
|1
|0.04
|Агдестейн Торбьорн
|1
|0.04
|Браянац Муамер
|1
|0.04
|Simen Rafn
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|8 (1)
|0.35
|Kristoffer Hoven
|6
|0.26
|Фло Пер-Эгиль
|3
|0.13
|Daniel Eid
|3
|0.13
|Сколевик Стеффен
|2
|0.09
|Михаэль Петер
|2
|0.09
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Ховен Андреас
|1
|0.04
|Mansour Gueye II
|1
|0.04
|Endre Kupen
|1
|0.04
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0.04
|Kristoffer Valsvik
|0
|0
|Mathias Blaarud
|0
|0
|Росет Мартин-Уве
|0
|0
|Мбайе Серинье
|0
|0
|Johan Bakke
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Никлас
|4
|1
|Simen Rafn
|4
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Дубвик Исак
|3
|0
|Гроннер Йонас
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Kryger
|5
|0
|Mathias Blaarud
|4
|0
|Endre Kupen
|2
|1
|Tobias Bjoernebye
|2
|1
|Пальссон Эмиль
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Ховен Андреас
|1
|1
|Сальте Торр
|2
|0
|Eirik Lereng
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Mansour Gueye II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
13
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
7
23%
4
31%
1-15
6
19%
4
31%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
5
16%
4
31%
61-75
4
13%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
46%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
6
38%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Забито
50
29
27 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
9
18%
6
21%
1-15
9
18%
8
28%
16-30
9
18%
0
0%
31-45
7
14%
3
10%
46-60
7
14%
6
21%
61-75
9
18%
6
21%
76-90
Пропущено
29
29
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
4
14%
4
14%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
10
34%
5
17%
31-45
6
21%
5
17%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
3
10%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1
Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2 Санднес - Олесунн 0:0 Олесунн - Осане 2:0 Улленсакер-Киса - Олесунн 0:1 Олесунн - Стйордалс Блинк 5:1 Согндаль - Олесунн 2:0
Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2
Гроруд - Согндаль 1:2 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Старт - Согндаль 1:1 Согндаль - КФУМ 3:2 Флорё - Согндаль 1:5 Фьора - Согндаль 0:3 Рёуфосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Гроруд 1:0 Брюне - Согндаль 0:1 Согндаль - Стрёммен 1:1 Дьерв - Согндаль 1:0 Согндаль - Осане 3:1 Хам-Кам - Согндаль 2:1 Согндаль - Олесунн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|23
|16
|4
|3
|52 - 18
|52
|2.
|Олесунн
|23
|13
|7
|3
|50 - 29
|46
|3.
|Дьерв
|23
|13
|6
|4
|41 - 36
|45
|4.
|Фредрикстад
|23
|12
|6
|5
|47 - 31
|42
|5.
|КФУМ
|23
|9
|7
|7
|33 - 33
|34
|6.
|Согндаль
|23
|9
|6
|8
|31 - 27
|33
|7.
|Ранхейм
|23
|8
|6
|9
|44 - 43
|30
|8.
|Осане
|23
|8
|5
|10
|30 - 42
|29
|9.
|Рёуфосс
|23
|8
|4
|11
|39 - 38
|28
|10.
|Старт
|23
|7
|6
|10
|43 - 47
|27
|11.
|Санднес
|23
|7
|6
|10
|31 - 38
|27
|12.
|Брюне
|23
|7
|4
|12
|31 - 37
|25
|13.
|Стйордалс Блинк
|23
|7
|3
|13
|25 - 40
|24
|14.
|Гроруд
|23
|7
|3
|13
|33 - 47
|24
|15.
|Улленсакер-Киса
|23
|6
|5
|12
|28 - 41
|23
|16.
|Стрёммен
|23
|2
|12
|9
|22 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|12
|8
|4
|0
|31 - 13
|28
|2.
|Хам-Кам
|12
|9
|1
|2
|30 - 12
|28
|3.
|Дьерв
|12
|7
|4
|1
|21 - 15
|25
|4.
|Фредрикстад
|11
|7
|3
|1
|25 - 11
|24
|5.
|КФУМ
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Ранхейм
|12
|6
|3
|3
|27 - 21
|21
|7.
|Согндаль
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|8.
|Рёуфосс
|11
|6
|0
|5
|23 - 17
|18
|9.
|Брюне
|12
|5
|3
|4
|20 - 15
|18
|10.
|Стйордалс Блинк
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|11.
|Санднес
|11
|5
|2
|4
|19 - 18
|17
|12.
|Осане
|12
|5
|2
|5
|19 - 25
|17
|13.
|Гроруд
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|14.
|Стрёммен
|12
|2
|7
|3
|11 - 13
|13
|15.
|Улленсакер-Киса
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|16.
|Старт
|11
|2
|3
|6
|19 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|11
|7
|3
|1
|22 - 6
|24
|2.
|Дьерв
|11
|6
|2
|3
|20 - 21
|20
|3.
|Фредрикстад
|12
|5
|3
|4
|22 - 20
|18
|4.
|Старт
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|5.
|Олесунн
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|6.
|Согндаль
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|7.
|Осане
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|8.
|Улленсакер-Киса
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|9.
|КФУМ
|12
|2
|5
|5
|14 - 22
|11
|10.
|Гроруд
|12
|3
|2
|7
|18 - 27
|11
|11.
|Рёуфосс
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|12.
|Санднес
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|13.
|Ранхейм
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
|14.
|Брюне
|11
|2
|1
|8
|11 - 22
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|12
|2
|0
|10
|10 - 30
|6
|16.
|Стрёммен
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гроруд
|Oscar Aga
|18
|5
|3
|2.
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|14
|5
|9
|3.
|Олесунн
|Хеуген Сигурд
|14
|3
|3
|4.
|Ранхейм
|Мелькерсен Элиас Хофф
|13
|2
|0
|5.
|Хам-Кам
|Kristian Eriksen
|11
|0
|9
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Улленсакер-Киса
|Henning Toensberg Andresen
|7
|0
|2.
|Осане
|Martin Ueland
|5
|1
|3.
|Брюне
|Henning Romslo
|6
|0
|4.
|Рёуфосс
|Nicolai Fremstad
|6
|0
|5.
|Гроруд
|Christos Zafeiris
|6
|0