США: МЛС 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Ред Булл Арена
Нью-Йорк Сити
1:0
3' ГолКассерес Кристиан
16' Желтая карточкаНилис Шон
21' Желтая карточкаДэвис Шон
34' Желтая карточкаШано Максим
15
Нилис
Шон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
3'
16'
21'
34'
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|8 (3)
|0.28
|Fabio da Silva2
|5
|0.17
|Кассерес Кристиан
|5
|0.17
|Кларк Кейден
|4
|0.14
|Фернандес Омир
|3
|0.1
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Гутман Эндрю
|2
|0.07
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (3)
|0.45
|Медина Хесус
|8
|0.28
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.24
|Паркс Китон
|4
|0.14
|Хавьер Тиаго
|3
|0.1
|Родригес Сантьяго
|3
|0.1
|Моралес Максимильяно
|2
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.03
|Амундсен Мальте
|1
|0.03
|Talles Magno
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|Джонсон Шон
|0
|0
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|10
|0
|Йервуд Дрю
|7
|1
|Рейес Андрес
|5
|1
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Дэвис Шон II
|6
|0
|Тарек Амро
|4
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Асеведо Николас
|6
|1
|Моралес Альфредо
|5
|1
|Шано Максим
|5
|1
|Медина Хесус
|6
|0
|Паркс Китон
|2
|2
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|Моралес Максимильяно
|3
|1
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
12%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
1
9%
6
32%
61-75
4
36%
1
5%
76-90
Забито
17
28
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
2
12%
7
25%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
3
18%
6
21%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
3
16%
5
38%
76-90
Забито
34
44
16 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
4
12%
6
14%
1-15
4
12%
6
14%
16-30
8
24%
7
16%
31-45
7
21%
9
20%
46-60
7
21%
7
16%
61-75
4
12%
9
20%
76-90
Пропущено
30
32
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
4
13%
3
9%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
7
23%
5
16%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
4
13%
9
28%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|59 - 36
|66
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 41
|45
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 33
|42
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|49 - 41
|41
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 33
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 47
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 48
|28
|13.
|Торонто
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 56
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|29 - 55
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|49 - 25
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 31
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|46 - 46
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|41 - 46
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 35
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|35 - 46
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 11
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 18
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|8.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|9 - 30
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|14
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0