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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
3' Гол
Кассерес Кристиан
16' Желтая карточка
Нилис Шон
21' Желтая карточка
Дэвис Шон
34' Желтая карточка
Шано Максим
82' Желтая карточка
Амундсен Мальте
90'+6
13
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
5
Гутман
Эндрю
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
23
Кассерес
Кристиан
47
Толкин
Джон
21
Фернандес
Омир
9
Fabio
da
Silva2
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 8 (3) 0.28
Fabio da Silva2 5 0.17
Кассерес Кристиан 5 0.17
Кларк Кейден 4 0.14
Фернандес Омир 3 0.1
Рейес Андрес 2 0.07
Гутман Эндрю 2 0.07
Данкан Кайл 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (3) 0.45
Медина Хесус 8 0.28
Тажури-Шради Исмаэль 7 0.24
Паркс Китон 4 0.14
Хавьер Тиаго 3 0.1
Родригес Сантьяго 3 0.1
Моралес Максимильяно 2 0.07
Тораринссон Гудмундур 1 0.03
Амундсен Мальте 1 0.03
Talles Magno 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Тиннерхольм Антон 0 0
Джонсон Шон 0 0
Барраса Луис 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 10 0
Йервуд Дрю 7 1
Рейес Андрес 5 1
Эдвардс Томас 6 0
Дэвис Шон II 6 0
Тарек Амро 4 0
Климала Патрик 4 0
Нилис Шон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Диарра Юба 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Шано Максим 6 1
Асеведо Николас 6 1
Моралес Альфредо 5 1
Медина Хесус 6 0
Паркс Китон 2 2
Сэндс Джеймс 5 0
Моралес Максимильяно 3 1
Хавьер Тиаго 3 1
Тораринссон Гудмундур 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Жассон Андрес 3 0
Тиннерхольм Антон 2 0
Калленс Александр 2 0
Тажури-Шради Исмаэль 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонсон Шон 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Грей Тэйвон 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
17%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
6
30%
61-75
4
36%
1
5%
76-90

Забито

17
28
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
2
12%
7
25%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
3
18%
6
21%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
3
16%
5
38%
76-90

Забито

35
44
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
5
14%
6
14%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
8
23%
7
16%
31-45
7
20%
9
20%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
4
11%
9
20%
76-90

Пропущено

30
33
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
4
13%
4
12%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
7
23%
5
15%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
4
13%
9
27%
61-75
7
23%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 30 20 6 4 59 - 36 66
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед Заявка 29 11 9 9 39 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
9. Нью-Йорк Сити Заявка 29 11 7 11 44 - 33 40
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр Заявка 30 7 7 16 31 - 48 28
13. Торонто Заявка 29 6 7 16 34 - 56 25
14. Цинциннати Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 29 14 9 6 42 - 31 51
4. Портленд Тимберс Заявка 29 14 4 11 46 - 46 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 29 12 6 11 41 - 46 42
6. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
7. Миннесота Юнайтед Заявка 29 11 8 10 32 - 35 41
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 14 1 2 11 9 - 30 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Шано Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Дэвис Шон II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Нилис Шон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кассерес Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити онлайн




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