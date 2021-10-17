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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 23'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
14' Желтая карточка
Мело Фелипе
16' Желтая карточка
Patrick I
23'
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
22
Joaquin
Piquerez
7
Рони
III
30
Мело
Фелипе
8
Рафаэл
Жозе
43
Dudu
X
23
Вейга
Рафаэль
10
Адриано
Луис
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
25
Меркадо
Габриэль
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
30
Джонни
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

Ход матча

14'
Мело Фелипе
 
16'
 
Patrick I

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

29 матчей

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

10.3%
65.5%
24.2%
3 победы 19 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:0
СA
0:1
К
3:2
К
1:1
СA
1:0
СA
1:1
БСА
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 5 (1) 0.19
Лопес Брено 5 0.19
Виллиан Сикейра 4 0.15
Скарпа Густаво 3 0.12
Уэсли Лопес 3 0.12
Дейверсон Силва 2 0.08
Адриано Луис 2 0.08
Данило Ларанжера 2 0.08
Рони III 2 0.08
Менино Габриэль 2 0.08
Dudu X 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 11 0.42
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.35
Patrick I 3 0.12
Дурадо Родриго 2 0.08
Тайсон Фреда 2 0.08
Bruno Praxedes 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Матеус Лейте 1 0.04
Кайо Ранхел 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Rodrigo I 1 0.04
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
José Maurisio3 0 0
Паласиос Карлос 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 6 0
Уэсли Лопес 4 1
Renan Victor 4 0
Рафаэл Жозе 2 1
Кушчевич Бенхамин 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Рони III 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Moises VII 5 1
Куэста Виктор 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Дурадо Родриго 5 0
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Эденилсон дос Сантос 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Паулиньо Виктор 3 0
Энрике Педро 1 1
Саравия Ренсо 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Jose Gabriel 1 0
Daniel Fusato1 1 0
José Maurisio3 1 0
Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
6
29%
3
20%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
3
13%
5
42%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
25%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
17%
5
25%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
4
33%
4
20%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Забито

33
35
21 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
8
24%
8
23%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
6
18%
8
23%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
8
24%
6
17%
76-90

Пропущено

36
25
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
6
17%
3
12%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
5
14%
7
28%
31-45
6
17%
3
12%
46-60
7
19%
2
8%
61-75
8
22%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 25 17 5 3 41 - 17 56
2. Фламенго 23 14 3 6 46 - 21 45
3. Форталеза 27 13 6 8 35 - 30 45
4. Брагантино 25 10 11 4 40 - 29 41
5. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 26 12 5 9 37 - 32 41
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 26 10 10 6 34 - 26 40
7. Коринтианс 26 10 10 6 28 - 23 40
8. Атлетико Паранаэнсе 0:0 26 10 5 11 32 - 32 35
9. Флуминенсе 0:0 26 8 10 8 24 - 27 34
10. Куяба 26 7 13 6 26 - 26 34
11. Америка Минейро 27 7 11 9 25 - 29 32
12. Атлетико Гойяненсе 25 7 10 8 20 - 23 31
13. Сан-Паулу 26 6 13 7 21 - 26 31
14. Сеара 24 6 12 6 22 - 25 30
15. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
16. Жувентуде 26 6 10 10 25 - 33 28
17. Сантос 25 6 10 9 23 - 32 28
18. Спорт Ресифи 26 6 8 12 14 - 22 26
19. Гремио 24 6 5 13 20 - 28 23
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Фламенго 12 8 0 4 22 - 13 24
3. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 7 3 4 23 - 21 24
5. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 13 6 4 3 18 - 15 22
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 12 6 3 3 20 - 13 21
8. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
9. Флуминенсе 0:0 13 5 5 3 12 - 12 20
10. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
11. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
12. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
13. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
14. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
15. Сан-Паулу 13 3 8 2 11 - 10 17
16. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
17. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
5. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 4 7 3 14 - 13 19
7. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Флуминенсе 0:0 13 3 5 5 12 - 15 14
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
13. Атлетико Паранаэнсе 0:0 13 4 1 8 14 - 17 13
14. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
15. Америка Минейро 13 2 6 5 13 - 20 12
16. Жувентуде 13 1 6 6 11 - 19 9
17. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
18. Сантос 13 1 5 7 11 - 23 8
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 12 0 7 5 7 - 17 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 2
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
3. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Куяба Joao Lucas2 9 0
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
5. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.82
3.92
5.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн




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