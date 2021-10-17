Бразилия: Серия A 2021
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 23'
Интернасьонал Порту Алегре
14' Желтая карточкаМело Фелипе
16' Желтая карточкаPatrick I
7
Рони
III
30
Мело
Фелипе
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
20
Moises
VII
30
Джонни
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
7 Рони IIIПолузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Нападающий
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
49 Juan Cuesta
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
14'
16'
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
10.3%
65.5%
24.2%
3 победы 19 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|5 (1)
|0.19
|Лопес Брено
|5
|0.19
|Виллиан Сикейра
|4
|0.15
|Скарпа Густаво
|3
|0.12
|Уэсли Лопес
|3
|0.12
|Дейверсон Силва
|2
|0.08
|Адриано Луис
|2
|0.08
|Данило Ларанжера
|2
|0.08
|Рони III
|2
|0.08
|Менино Габриэль
|2
|0.08
|Dudu X
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|11
|0.42
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.35
|Patrick I
|3
|0.12
|Дурадо Родриго
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|2
|0.08
|Bruno Praxedes
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Матеус Лейте
|1
|0.04
|Кайо Ранхел
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Rodrigo I
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|6
|0
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Renan Victor
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|1
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Moises VII
|5
|1
|Куэста Виктор
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Дурадо Родриго
|5
|0
|Yuri Alberto
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Паулиньо Виктор
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Саравия Ренсо
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
6
29%
3
20%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
3
13%
5
42%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
25%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
17%
5
25%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
4
33%
4
20%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Забито
33
35
21 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
8
24%
8
23%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
6
18%
8
23%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
8
24%
6
17%
76-90
Пропущено
36
25
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
6
17%
3
12%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
5
14%
7
28%
31-45
6
17%
3
12%
46-60
7
19%
2
8%
61-75
8
22%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|25
|17
|5
|3
|41 - 17
|56
|2.
|Фламенго
|23
|14
|3
|6
|46 - 21
|45
|3.
|Форталеза
|27
|13
|6
|8
|35 - 30
|45
|4.
|Брагантино
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|26
|12
|5
|9
|37 - 32
|41
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|26
|10
|10
|6
|34 - 26
|40
|7.
|Коринтианс
|26
|10
|10
|6
|28 - 23
|40
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|26
|10
|5
|11
|32 - 32
|35
|9.
|Флуминенсе
|0:0
|26
|8
|10
|8
|24 - 27
|34
|10.
|Куяба
|26
|7
|13
|6
|26 - 26
|34
|11.
|Америка Минейро
|27
|7
|11
|9
|25 - 29
|32
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|7
|10
|8
|20 - 23
|31
|13.
|Сан-Паулу
|26
|6
|13
|7
|21 - 26
|31
|14.
|Сеара
|24
|6
|12
|6
|22 - 25
|30
|15.
|Байя
|26
|7
|7
|12
|28 - 38
|28
|16.
|Жувентуде
|26
|6
|10
|10
|25 - 33
|28
|17.
|Сантос
|25
|6
|10
|9
|23 - 32
|28
|18.
|Спорт Ресифи
|26
|6
|8
|12
|14 - 22
|26
|19.
|Гремио
|24
|6
|5
|13
|20 - 28
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|27
|1
|10
|16
|24 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|22 - 13
|24
|3.
|Форталеза
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|5.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|12
|6
|3
|3
|20 - 13
|21
|8.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|9.
|Флуминенсе
|0:0
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|10.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|11.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|12.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|13.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|14.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|15.
|Сан-Паулу
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|16.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|17.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|5.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|4
|7
|3
|14 - 13
|19
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|10.
|Флуминенсе
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|11.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|12.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|13
|4
|1
|8
|14 - 17
|13
|14.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|15.
|Америка Минейро
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|16.
|Жувентуде
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|17.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|18.
|Сантос
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|12
|0
|7
|5
|7 - 17
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|11
|0
|2
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|3.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|3.
|Куяба
|Joao Lucas2
|9
|0
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|5.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2