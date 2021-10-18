Бразилия: Серия A 2021
70' Желтая карточкаMarllon
90' Желтая карточкаЛуис Филипе
30
Виана
Бруно
16
Луис
Филипе
19
Michael
3
6
Uendel
5
Auremir
8
Pepe4
10
Clayson
9
Jenison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
-
13 ЛазароЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ClaysonНападающий
-
9 JenisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДанилоПолузащитник
-
21 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гава РафаэлПолузащитник
-
22 Osman JuniorПолузащитник
-
19 Elton V
-
-
20 Papagaio
-
Главный тренер: Jorginho
Ход матча
70'
90'
История личных встреч
Фламенго
Куяба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.38
|Педро Гильерме
|7
|0.29
|Габриэл Барбоза
|7 (2)
|0.29
|Michael 3
|6
|0.25
|Витиньо Виктор
|3
|0.13
|Перейра Андреас
|3
|0.13
|Муниз Родриго
|3
|0.13
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Энрике Густаво
|2
|0.08
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.04
|Кенеди Роберт
|1
|0.04
|Виллиан Арао
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|1
|0.04
|Луис Филипе
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elton V
|7 (1)
|0.26
|Jenison
|4
|0.15
|Кафу Жонатан
|3 (1)
|0.11
|Clayson
|2
|0.07
|Felipe Marques
|2
|0.07
|Pepe4
|2
|0.07
|Гава Рафаэл
|1
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Коррея Уйллиан
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Second Yesus Cabrera
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
|Perez Martinez Lucas IV
|0
|0
|Guilherme Pato
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|6
|0
|Диего Рибас
|5
|0
|Энрике Бруно
|5
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|9
|0
|Clayson
|6
|1
|Pepe4
|4
|1
|Paulo III
|5
|0
|Marllon
|3
|1
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|Рейжерс Камило
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Elton V
|3
|0
|Jenison
|3
|0
|Papagaio
|3
|0
|Felipe Marques
|1
|1
|Auremir
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Osman Junior
|2
|0
|Консейсао Андерсон
|0
|1
|Uendel
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|Perez Martinez Lucas IV
|1
|0
|Second Yesus Cabrera
|1
|0
|Guilherme Pato
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
4
20%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
1
9%
61-75
4
20%
4
36%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
8%
2
14%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
4
29%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Забито
44
25
19 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 12
6
14%
3
12%
1-15
6
14%
6
24%
16-30
7
16%
3
12%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
10
23%
5
20%
61-75
11
25%
8
32%
76-90
Пропущено
23
27
7 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
2
9%
3
11%
1-15
2
9%
9
33%
16-30
3
13%
6
22%
31-45
8
35%
4
15%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
5
22%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0
Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0
Куяба
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Куяба 2:2 Куяба - Америка Минейро 0:2
Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Куяба - Флуминенсе 2:2 Жувентуде - Куяба 1:2 Куяба - Сантос 2:1 Форталеза - Куяба 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Куяба - Гремио 0:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Байя 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Куяба - Сеара 2:2 Брагантино - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Минейро 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|26
|17
|5
|4
|42 - 19
|56
|2.
|Фламенго
|24
|14
|4
|6
|46 - 21
|46
|3.
|Форталеза
|27
|13
|6
|8
|35 - 30
|45
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|26
|13
|4
|9
|38 - 32
|43
|5.
|Брагантино
|26
|10
|12
|4
|42 - 31
|42
|6.
|Коринтианс
|26
|10
|10
|6
|28 - 23
|40
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|10
|9
|7
|34 - 27
|39
|8.
|Флуминенсе
|26
|9
|9
|8
|25 - 27
|36
|9.
|Куяба
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|10
|4
|12
|32 - 33
|34
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|22 - 24
|34
|12.
|Америка Минейро
|27
|7
|11
|9
|25 - 29
|32
|13.
|Сеара
|25
|6
|13
|6
|24 - 27
|31
|14.
|Сан-Паулу
|26
|6
|13
|7
|21 - 26
|31
|15.
|Сантос
|26
|6
|11
|9
|23 - 32
|29
|16.
|Байя
|26
|7
|7
|12
|28 - 38
|28
|17.
|Жувентуде
|27
|6
|10
|11
|27 - 36
|28
|18.
|Спорт Ресифи
|27
|6
|9
|12
|14 - 22
|27
|19.
|Гремио
|25
|7
|5
|13
|23 - 30
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|27
|1
|10
|16
|24 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|4.
|Сеара
|13
|6
|6
|1
|17 - 10
|24
|5.
|Форталеза
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|6
|3
|3
|20 - 13
|21
|8.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|9.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|10.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|11.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|12.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|13.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|14.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|15.
|Сан-Паулу
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|16.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|7
|3
|9 - 11
|16
|18.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|2.
|Брагантино
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|5.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|6.
|Куяба
|13
|3
|9
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|14 - 17
|13
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|14.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|15.
|Америка Минейро
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|12
|0
|7
|5
|7 - 17
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|11
|2
|4
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|11
|0
|2
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|6
|2
|4.
|Куяба
|Joao Lucas2
|9
|0
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|7
|1