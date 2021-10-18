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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
0:0
Конец матча
Куяба
0'
70' Желтая карточка
Marllon
90' Желтая карточка
Луис Филипе
90'+7
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
30
Виана
Бруно
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
18
Перейра
Андреас
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Эмпереур
Алан
4
Paulo
III
6
Uendel
5
Auremir
11
Felipe
Marques
8
Pepe4
7
Рейжерс
Камило
10
Clayson
9
Jenison
Фламенго
4-2-3-1
Куяба
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Куяба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 9 0.38
Педро Гильерме 7 0.29
Габриэл Барбоза 7 (2) 0.29
Michael 3 6 0.25
Витиньо Виктор 3 0.13
Перейра Андреас 3 0.13
Муниз Родриго 3 0.13
Рибейро Эвертон 2 0.08
Энрике Густаво 2 0.08
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.04
Кенеди Роберт 1 0.04
Виллиан Арао 1 0.04
Тьяго Маия 1 0.04
Луис Филипе 0 0
Котулио Матеус 0 0
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elton V 7 (1) 0.26
Jenison 4 0.15
Кафу Жонатан 3 (1) 0.11
Clayson 2 0.07
Felipe Marques 2 0.07
Pepe4 2 0.07
Гава Рафаэл 1 0.04
Marllon 1 0.04
Коррея Уйллиан 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Second Yesus Cabrera 0 0
Joao Lucas2 0 0
Perez Martinez Lucas IV 0 0
Guilherme Pato 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 6 0
Диего Рибас 5 0
Энрике Бруно 5 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Max Alves 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Котулио Матеус 3 0
Габриэл Барбоза 1 1
Кенеди Роберт 1 0
Лео Перейра 1 0
Перейра Андреас 1 0
Марсело Родиней 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 9 0
Clayson 6 1
Pepe4 4 1
Paulo III 5 0
Marllon 3 1
Yuri Oliveira Lima 4 0
Рейжерс Камило 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Elton V 3 0
Jenison 3 0
Papagaio 3 0
Felipe Marques 1 1
Auremir 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Osman Junior 2 0
Консейсао Андерсон 0 1
Uendel 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Коррея Уйллиан 1 0
Perez Martinez Lucas IV 1 0
Second Yesus Cabrera 1 0
Guilherme Pato 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
4
20%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
1
9%
61-75
4
20%
4
36%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
8%
2
14%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
4
29%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Забито

44
25
19 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 12
6
14%
3
12%
1-15
6
14%
6
24%
16-30
7
16%
3
12%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
10
23%
5
20%
61-75
11
25%
8
32%
76-90

Пропущено

23
27
7 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
2
9%
3
11%
1-15
2
9%
9
33%
16-30
3
13%
6
22%
31-45
8
35%
4
15%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
5
22%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0
Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0
Куяба
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Куяба 2:2 Куяба - Америка Минейро 0:2
Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Куяба - Флуминенсе 2:2 Жувентуде - Куяба 1:2 Куяба - Сантос 2:1 Форталеза - Куяба 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Куяба - Гремио 0:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Байя 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Куяба - Сеара 2:2 Брагантино - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Минейро 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 26 17 5 4 42 - 19 56
2. Фламенго 24 14 4 6 46 - 21 46
3. Форталеза 27 13 6 8 35 - 30 45
4. Палмейрас Сан-Паулу 26 13 4 9 38 - 32 43
5. Брагантино 26 10 12 4 42 - 31 42
6. Коринтианс 26 10 10 6 28 - 23 40
7. Интернасьонал Порту Алегре 26 10 9 7 34 - 27 39
8. Флуминенсе 26 9 9 8 25 - 27 36
9. Куяба 27 7 14 6 26 - 26 35
10. Атлетико Паранаэнсе 26 10 4 12 32 - 33 34
11. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 22 - 24 34
12. Америка Минейро 27 7 11 9 25 - 29 32
13. Сеара 25 6 13 6 24 - 27 31
14. Сан-Паулу 26 6 13 7 21 - 26 31
15. Сантос 26 6 11 9 23 - 32 29
16. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
17. Жувентуде 27 6 10 11 27 - 36 28
18. Спорт Ресифи 27 6 9 12 14 - 22 27
19. Гремио 25 7 5 13 23 - 30 26
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
3. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
4. Сеара 13 6 6 1 17 - 10 24
5. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 12 6 3 3 20 - 13 21
8. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
9. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
10. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
11. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
12. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
13. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
14. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
15. Сан-Паулу 13 3 8 2 11 - 10 17
16. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 7 3 9 - 11 16
18. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
2. Брагантино 13 7 4 2 23 - 14 25
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
5. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
6. Куяба 13 3 9 1 12 - 9 18
7. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
8. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
9. Палмейрас Сан-Паулу 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
13. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
14. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
15. Америка Минейро 13 2 6 5 13 - 20 12
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 12 0 7 5 7 - 17 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 11 2 4
2. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 2
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 6 2
4. Куяба Joao Lucas2 9 0
5. Сеара Габриэл Барбоза 7 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Михаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Куяба онлайн




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