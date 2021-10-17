Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Гойяненсе
0:1
Второй тайм: 60'
Атлетико Минейро
36' Желтая карточкаZe Roberto III
4
Eder
2
10
Andre1
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
37
Че
Че
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
13 ВерлейЗащитник
-
15 Маркес ЛукасЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Andre LimaПолузащитник
-
21 LucaoНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
48 Echapora
-
41 Antonio Neto
-
-
27 Calebe
-
8 Jair II
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
36'
59'
0:1
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
100%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|5 (1)
|0.19
|Nathan VI
|3
|0.12
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.12
|Gabriel Baralhas
|3
|0.12
|Andre1
|1
|0.04
|Arthur VIII
|1
|0.04
|Монтенегро Брайан
|1
|0.04
|Lucao
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|1
|0.04
|Matheus III
|1
|0.04
|Eder 2
|1
|0.04
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (3)
|0.38
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.19
|Саварино Джефферсон
|4
|0.15
|Сарачо Федерико
|3
|0.12
|Коста Диего
|3
|0.12
|Саша Эдуардо
|2
|0.08
|Варгас Эдуардо
|2 (2)
|0.08
|Dylan Borrero
|2
|0.08
|Натан Аллан
|2
|0.08
|Jair II
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Antonio Neto
|1
|0.04
|Keno
|1
|0.04
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|8
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Nathan VI
|6
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Janderson
|5
|0
|Eder 2
|5
|0
|Fernando Miguel
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Andre1
|4
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Wanderson VIII
|2
|0
|Arnaldo II
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Ronald Pereira
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Jonas Toro
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|4
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Че Че
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
50%
6
38%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
8
31%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
57%
76-90
Забито
20
42
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
1
5%
2
5%
1-15
3
15%
6
14%
16-30
2
10%
8
19%
31-45
5
25%
5
12%
46-60
2
10%
8
19%
61-75
7
35%
13
31%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
22%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3
Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Гремио - Атлетико Гойяненсе 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Минейро - Байя 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|26
|18
|5
|3
|42 - 17
|59
|2.
|Фламенго
|23
|14
|3
|6
|46 - 21
|45
|3.
|Форталеза
|27
|13
|6
|8
|35 - 30
|45
|4.
|Брагантино
|1:0
|26
|11
|11
|4
|41 - 29
|44
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|26
|13
|4
|9
|38 - 32
|43
|6.
|Коринтианс
|26
|10
|10
|6
|28 - 23
|40
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|10
|9
|7
|34 - 27
|39
|8.
|Флуминенсе
|26
|9
|9
|8
|25 - 27
|36
|9.
|Куяба
|26
|7
|13
|6
|26 - 26
|34
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|10
|4
|12
|32 - 33
|34
|11.
|Америка Минейро
|27
|7
|11
|9
|25 - 29
|32
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|26
|7
|10
|9
|20 - 24
|31
|13.
|Сан-Паулу
|26
|6
|13
|7
|21 - 26
|31
|14.
|Сеара
|0:1
|25
|6
|12
|7
|22 - 26
|30
|15.
|Байя
|26
|7
|7
|12
|28 - 38
|28
|16.
|Жувентуде
|1:3
|27
|6
|10
|11
|26 - 36
|28
|17.
|Сантос
|25
|6
|10
|9
|23 - 32
|28
|18.
|Спорт Ресифи
|26
|6
|8
|12
|14 - 22
|26
|19.
|Гремио
|3:1
|25
|7
|5
|13
|23 - 29
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|27
|1
|10
|16
|24 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|22 - 13
|24
|4.
|Форталеза
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|5.
|Сеара
|0:1
|13
|6
|5
|2
|15 - 9
|23
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|6
|3
|3
|20 - 13
|21
|8.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|9.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|10.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|11.
|Жувентуде
|1:3
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|12.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|13.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|14.
|Брагантино
|1:0
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|15.
|Сан-Паулу
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|16.
|Гремио
|3:1
|13
|4
|5
|4
|15 - 12
|17
|17.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|13
|2
|7
|4
|7 - 11
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|14
|8
|4
|2
|16 - 10
|28
|2.
|Брагантино
|1:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 12
|27
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|5.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|12.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|14 - 17
|13
|14.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|15.
|Америка Минейро
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|16.
|Жувентуде
|1:3
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|17.
|Гремио
|3:1
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|18.
|Сантос
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|0:1
|12
|0
|7
|5
|7 - 17
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|11
|0
|2
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|3.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|6
|2
|4.
|Куяба
|Joao Lucas2
|9
|0
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1