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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
0:1
Второй тайм: 60'
Атлетико Минейро
0'
36' Желтая карточка
Ze Roberto III
0:1
59' Гол
 60'
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Andre1
11
Ronald
Pereira
9
Ze
Roberto
III
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
26
Фернандес
Игнасио
37
Че
Че
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

36'
Ze Roberto III
 
46'
Паулу Жоау
Ronald Pereira
 
59'
0:1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
100%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

СA
4:1
СA
3:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 5 (1) 0.19
Nathan VI 3 0.12
Паулу Жоау 3 (1) 0.12
Gabriel Baralhas 3 0.12
Andre1 1 0.04
Arthur VIII 1 0.04
Монтенегро Брайан 1 0.04
Lucao 1 0.04
Marlon Freitas 1 0.04
Matheus III 1 0.04
Eder 2 1 0.04
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (3) 0.38
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.19
Саварино Джефферсон 4 0.15
Сарачо Федерико 3 0.12
Коста Диего 3 0.12
Саша Эдуардо 2 0.08
Варгас Эдуардо 2 (2) 0.08
Dylan Borrero 2 0.08
Натан Аллан 2 0.08
Jair II 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Antonio Neto 1 0.04
Keno 1 0.04
Gabriel Paulista XVI 1 0.04
Че Че 1 0.04
Арана Гильерме 0 0
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 8 1
Ze Roberto III 8 0
Nathan VI 6 0
Паулу Жоау 5 0
Janderson 5 0
Eder 2 5 0
Fernando Miguel 4 0
Натанаэл 4 0
Andre1 4 0
Marlon Freitas 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Dudu V1 1 1
Wanderson VIII 2 0
Arnaldo II 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Ronald Pereira 2 0
Lucao 1 0
Jonas Toro 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 4 1
Арана Гильерме 4 0
Jair II 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Додо Родолфо 3 0
Че Че 3 0
Igor Rabello 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Маррони 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Guga3 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
50%
6
38%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
8
31%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
57%
76-90

Забито

20
42
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
1
5%
2
5%
1-15
3
15%
6
14%
16-30
2
10%
8
19%
31-45
5
25%
5
12%
46-60
2
10%
8
19%
61-75
7
35%
13
31%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
22%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3
Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Гремио - Атлетико Гойяненсе 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Минейро - Байя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 26 18 5 3 42 - 17 59
2. Фламенго 23 14 3 6 46 - 21 45
3. Форталеза 27 13 6 8 35 - 30 45
4. Брагантино 1:0 26 11 11 4 41 - 29 44
5. Палмейрас Сан-Паулу 26 13 4 9 38 - 32 43
6. Коринтианс 26 10 10 6 28 - 23 40
7. Интернасьонал Порту Алегре 26 10 9 7 34 - 27 39
8. Флуминенсе 26 9 9 8 25 - 27 36
9. Куяба 26 7 13 6 26 - 26 34
10. Атлетико Паранаэнсе 26 10 4 12 32 - 33 34
11. Америка Минейро 27 7 11 9 25 - 29 32
12. Атлетико Гойяненсе 0:1 26 7 10 9 20 - 24 31
13. Сан-Паулу 26 6 13 7 21 - 26 31
14. Сеара 0:1 25 6 12 7 22 - 26 30
15. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
16. Жувентуде 1:3 27 6 10 11 26 - 36 28
17. Сантос 25 6 10 9 23 - 32 28
18. Спорт Ресифи 26 6 8 12 14 - 22 26
19. Гремио 3:1 25 7 5 13 23 - 29 26
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
3. Фламенго 12 8 0 4 22 - 13 24
4. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
5. Сеара 0:1 13 6 5 2 15 - 9 23
6. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 12 6 3 3 20 - 13 21
8. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
9. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
10. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
11. Жувентуде 1:3 13 5 4 4 14 - 14 19
12. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
13. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
14. Брагантино 1:0 13 3 8 2 19 - 17 17
15. Сан-Паулу 13 3 8 2 11 - 10 17
16. Гремио 3:1 13 4 5 4 15 - 12 17
17. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 0:1 13 2 7 4 7 - 11 13
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 14 8 4 2 16 - 10 28
2. Брагантино 1:0 13 8 3 2 22 - 12 27
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
5. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
6. Атлетико Гойяненсе 0:1 13 5 3 5 13 - 13 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
13. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
14. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
15. Америка Минейро 13 2 6 5 13 - 20 12
16. Жувентуде 1:3 14 1 6 7 12 - 22 9
17. Гремио 3:1 12 3 0 9 8 - 17 9
18. Сантос 13 1 5 7 11 - 23 8
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 0:1 12 0 7 5 7 - 17 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 2
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
3. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 6 2
4. Куяба Joao Lucas2 9 0
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 46'
    Роналд Перейра уходит с поля. Паулу Жоау выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Зе Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Атлетико Минейро
5.58
3.54
1.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Минейро онлайн




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