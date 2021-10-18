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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
2:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
36' Желтая карточка
Ze Roberto III
0:1
59' Гол
Nathan VI
1:1
65' Гол
Janderson
2:1
82' Гол
Маркес Лукас
90'+7
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Andre1
11
Ronald
Pereira
9
Ze
Roberto
III
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
26
Фернандес
Игнасио
37
Че
Че
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
100%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

СA
4:1
СA
3:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 5 (1) 0.19
Nathan VI 4 0.15
Паулу Жоау 3 (1) 0.12
Gabriel Baralhas 3 0.12
Andre1 1 0.04
Marlon Freitas 1 0.04
Arthur VIII 1 0.04
Janderson 1 0.04
Монтенегро Брайан 1 0.04
Lucao 1 0.04
Matheus III 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Eder 2 1 0.04
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (3) 0.38
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.19
Саварино Джефферсон 4 0.15
Сарачо Федерико 3 0.12
Коста Диего 3 0.12
Саша Эдуардо 2 0.08
Варгас Эдуардо 2 (2) 0.08
Dylan Borrero 2 0.08
Натан Аллан 2 0.08
Jair II 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Antonio Neto 1 0.04
Keno 1 0.04
Gabriel Paulista XVI 1 0.04
Че Че 1 0.04
Арана Гильерме 0 0
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 8 1
Ze Roberto III 8 0
Nathan VI 6 0
Паулу Жоау 5 0
Janderson 5 0
Eder 2 5 0
Fernando Miguel 4 0
Натанаэл 4 0
Andre1 4 0
Marlon Freitas 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Dudu V1 1 1
Wanderson VIII 2 0
Arnaldo II 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Ronald Pereira 2 0
Lucao 1 0
Jonas Toro 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 4 1
Арана Гильерме 4 0
Jair II 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Додо Родолфо 3 0
Че Че 3 0
Igor Rabello 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Маррони 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Guga3 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
17
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
5
50%
6
35%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
8
31%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
57%
76-90

Забито

22
43
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
1
5%
2
5%
1-15
3
14%
6
14%
16-30
2
9%
8
19%
31-45
5
23%
6
14%
46-60
3
14%
8
19%
61-75
8
36%
13
30%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
2
8%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3
Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Гремио - Атлетико Гойяненсе 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Минейро - Байя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 26 17 5 4 42 - 19 56
2. Фламенго 0:0 24 14 4 6 46 - 21 46
3. Форталеза 27 13 6 8 35 - 30 45
4. Палмейрас Сан-Паулу 26 13 4 9 38 - 32 43
5. Брагантино 26 10 12 4 42 - 31 42
6. Коринтианс 26 10 10 6 28 - 23 40
7. Интернасьонал Порту Алегре 26 10 9 7 34 - 27 39
8. Флуминенсе 26 9 9 8 25 - 27 36
9. Куяба 0:0 27 7 14 6 26 - 26 35
10. Атлетико Паранаэнсе 26 10 4 12 32 - 33 34
11. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 22 - 24 34
12. Америка Минейро 27 7 11 9 25 - 29 32
13. Сеара 25 6 13 6 24 - 27 31
14. Сан-Паулу 26 6 13 7 21 - 26 31
15. Сантос 0:0 26 6 11 9 23 - 32 29
16. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
17. Жувентуде 27 6 10 11 27 - 36 28
18. Спорт Ресифи 0:0 27 6 9 12 14 - 22 27
19. Гремио 25 7 5 13 23 - 30 26
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
3. Фламенго 0:0 13 8 1 4 22 - 13 25
4. Сеара 13 6 6 1 17 - 10 24
5. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 12 6 3 3 20 - 13 21
8. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
9. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
10. Сантос 0:0 12 5 5 2 12 - 9 20
11. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
12. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
13. Куяба 0:0 14 4 5 5 14 - 17 17
14. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
15. Сан-Паулу 13 3 8 2 11 - 10 17
16. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 7 3 9 - 11 16
18. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
19. Спорт Ресифи 0:0 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
2. Брагантино 13 7 4 2 23 - 14 25
3. Фламенго 0:0 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
5. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
6. Куяба 0:0 13 3 9 1 12 - 9 18
7. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
8. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
9. Палмейрас Сан-Паулу 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
13. Спорт Ресифи 0:0 13 3 4 6 8 - 14 13
14. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
15. Америка Минейро 13 2 6 5 13 - 20 12
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 0:0 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 12 0 7 5 7 - 17 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 11 2 4
2. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 2
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 6 2
4. Куяба Joao Lucas2 9 0
5. Сеара Габриэл Барбоза 7 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Зе Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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