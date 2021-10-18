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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
23' Гол
Голд Райан
2:0
36' Гол
Тейберт Расселл
2:1
43' Гол
Рассел Джонни
45' Желтая карточка
Санчес Илье
51' Желтая карточка
Уайт Брайан
70' Желтая карточка
Кинда Гади
70' Желтая карточка
Вальтер Реми
85' Желтая карточка
Нервински Джейк
90'+5
16
Крепо
Максим
22
Годой
Эрик
4
Веселинович
Ранко
26
Юнгвирт
Флориан
6
Гашпар
Бруну
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
23
Браун
Джавейн
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Дахоме
Кристиан
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
6
Санчес
Илье
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
32
Маури
Хосе
17
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

М
3:0
ЧМ
0:0
М
1:3
М
0:3
М
1:1
М
1:4
М
6:0
М
0:1
М
2:0
ЛЧК
1:2
ЛЧК
3:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:0
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 10 0.34
Дахоме Кристиан 8 (3) 0.28
Кайседо Дейбер 4 0.14
Голд Райан 3 0.1
Каваллини Лукас 3 0.1
Роуз Энди 2 0.07
Тейберт Расселл 1 0.03
Юнгвирт Флориан 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Бикел Жаниу 1 0.03
Нервински Джейк 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Браун Джавейн 0 0
Александр Кайо 0 0
Рапосо Райан 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 16 0.55
Рассел Джонни 11 (3) 0.38
Пулидо Алан 8 (2) 0.28
Кинда Гади 5 (1) 0.17
Шелтон Кири 2 0.07
Бузио Джанлука 2 0.07
Линдси Джейлин 2 0.07
Дюк Кэмерон 2 0.07
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Мартинш Луиш 1 0.03
Маури Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Зуси Грэм 0 0
Вальтер Реми 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Бальдисимо Майкл 6 0
Александр Кайо 5 0
Бикел Жаниу 4 0
Дахоме Кристиан 4 0
Гашпар Бруну 3 0
Кайседо Дейбер 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Браун Джавейн 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рикеттс Тосайн 1 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Голд Райан 1 0
Роуз Энди 1 0
Годой Эрик 1 0
Крепо Максим 1 0
Уайт Брайан 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зуси Грэм 7 0
Эспиноза Роджер 5 1
Санчес Илье 6 0
Саллой Даниэль 4 0
Вальтер Реми 2 1
Кинда Гади 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Пунчец Роберто 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Мартинш Луиш 1 0
Мелия Тим 1 0
Барбер Грейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
22
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
0
0%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
6
27%
4
18%
46-60
6
27%
5
23%
61-75
5
23%
2
9%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Забито

16
30
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
25%
6
20%
31-45
6
38%
5
17%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Пропущено

23
16
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
17%
3
19%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
7
30%
1
6%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Забито

38
52
11 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
0
0%
7
13%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
6
16%
10
19%
31-45
12
32%
9
17%
46-60
8
21%
10
19%
61-75
7
18%
9
17%
76-90

Пропущено

38
33
22 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
6
16%
4
12%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
12
32%
5
15%
31-45
4
11%
8
24%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
7
18%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 30 20 6 4 59 - 36 66
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион Заявка 29 12 10 7 40 - 29 46
4. Орландо Сити Заявка 29 12 9 8 42 - 41 45
5. Атланта Юнайтед Заявка 29 11 9 9 39 - 33 42
6. Ди Си Юнайтед Заявка 29 12 5 12 49 - 41 41
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 29 11 8 10 42 - 39 41
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
9. Нью-Йорк Сити Заявка 29 11 7 11 44 - 33 40
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами Заявка 29 9 5 15 25 - 47 32
12. Чикаго Файр Заявка 30 7 7 16 31 - 48 28
13. Торонто Заявка 29 6 7 16 34 - 56 25
14. Цинциннати Заявка 29 4 8 17 29 - 55 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 29 14 9 6 42 - 31 51
4. Портленд Тимберс Заявка 29 14 4 11 46 - 46 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 29 12 6 11 41 - 46 42
6. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
7. Миннесота Юнайтед Заявка 29 11 8 10 32 - 35 41
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 29 10 10 9 37 - 39 40
9. Лос-Анджелес Заявка 29 10 7 12 43 - 42 37
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 14 10 1 3 28 - 11 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
6. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
7. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 14 1 5 8 10 - 17 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
6. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
8. Миннесота Юнайтед Заявка 14 8 2 4 18 - 10 26
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 3 7 4 18 - 19 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
8. Нью-Йорк Сити Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 14 1 2 11 9 - 30 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Рассел Джонни бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Тейберт Расселл бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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