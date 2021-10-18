США: МЛС 2021
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча
Стадион: Би-Си Плэйс
Спортинг Канзас-Сити
1:0
23' ГолГолд Райан
2:0
36' ГолТейберт Расселл
2:1
43' ГолРассел Джонни
45' Желтая карточкаСанчес Илье
51' Желтая карточкаУайт Брайан
70' Желтая карточкаКинда Гади
70' Желтая карточкаВальтер Реми
85' Желтая карточкаНервински Джейк
16
Крепо
Максим
22
Годой
Эрик
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
32
Маури
Хосе
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Полузащитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
23'
1:0
36'
2:0
43'
2:1
45'
51'
70'
70'
85'
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|10
|0.34
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.28
|Кайседо Дейбер
|4
|0.14
|Голд Райан
|3
|0.1
|Каваллини Лукас
|3
|0.1
|Роуз Энди
|2
|0.07
|Тейберт Расселл
|1
|0.03
|Юнгвирт Флориан
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Бикел Жаниу
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Александр Кайо
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|16
|0.55
|Рассел Джонни
|11 (3)
|0.38
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.28
|Кинда Гади
|5 (1)
|0.17
|Шелтон Кири
|2
|0.07
|Бузио Джанлука
|2
|0.07
|Линдси Джейлин
|2
|0.07
|Дюк Кэмерон
|2
|0.07
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Мартинш Луиш
|1
|0.03
|Маури Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Зуси Грэм
|0
|0
|Вальтер Реми
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|6
|0
|Бальдисимо Майкл
|6
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Бикел Жаниу
|4
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|0
|Гашпар Бруну
|3
|0
|Кайседо Дейбер
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Нервински Джейк
|2
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Овусу Леонард
|2
|0
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Роуз Энди
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зуси Грэм
|7
|0
|Эспиноза Роджер
|5
|1
|Санчес Илье
|6
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Вальтер Реми
|2
|1
|Кинда Гади
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Пунчец Роберто
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Барбер Грейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
22
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
0
0%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
6
27%
4
18%
46-60
6
27%
5
23%
61-75
5
23%
2
9%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Забито
16
30
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
25%
6
20%
31-45
6
38%
5
17%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Пропущено
23
16
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
17%
3
19%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
7
30%
1
6%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Забито
38
52
11 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
0
0%
7
13%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
6
16%
10
19%
31-45
12
32%
9
17%
46-60
8
21%
10
19%
61-75
7
18%
9
17%
76-90
Пропущено
38
33
22 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
6
16%
4
12%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
12
32%
5
15%
31-45
4
11%
8
24%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
7
18%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|59 - 36
|66
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 41
|45
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 33
|42
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|49 - 41
|41
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|42 - 39
|41
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 33
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 47
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 48
|28
|13.
|Торонто
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 56
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|29 - 55
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|49 - 25
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 31
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|46 - 46
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|41 - 46
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 35
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|37 - 39
|40
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|43 - 42
|37
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|35 - 46
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 11
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 10
|26
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 18
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|9 - 30
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|14
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0