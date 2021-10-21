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США: МЛС 2021

2021
Интер Майами
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Торонто
0'
1:0
10' Гол
Федерико Игуаин
11' Желтая карточка
Федерико Игуаин
33'
32
Марсман
Ник
6
Пирес
Леандро
31
Леердам
Келвин
4
Макоун
Кристиан
7
Морган
Льюис
29
Васильев
Индиана
26
Грегоре
14
Чапман
Джей
20
Шеа
Брек
9
Игуаин
Гонсало
22
Федерико
Игуаин
25
Боно
Александер
3
Завалета
Эрик
4
Брэдли
Майкл
92
Лоуренс
Кемар
2
Морроу
Джастин
10
Посуэло
Алехандро
14
Окелло
Нобл
7
Маршалл-Ратти
Джакил
30
Сотельдо
Йеферсон
13
Маллинс
Патрик
24
Шаффельбург
Джейкоб
Интер Майами
3-5-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Интер Майами
Торонто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
3:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 10 (2) 0.33
Робинсон Робби 4 0.13
Писарро Родольфо 3 0.1
Федерико Игуаин 2 0.07
Шеа Брек 2 0.07
Васильев Индиана 2 0.07
Морган Льюис 1 0.03
Гиббс Киран 1 0.03
Макоун Кристиан 1 (1) 0.03
Грегоре 0 0
Пирес Леандро 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Фигаль Хорхе 0 0
Матуиди Блез 0 0
Чапман Джей 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.13
Сотельдо Йеферсон 3 0.1
Шаффельбург Джейкоб 3 0.1
Гонсалес Омар 3 0.1
Акинола Айо 3 0.1
Дельгадо Марко 3 (1) 0.1
Ачара Ифунаньячи 2 0.07
Алтидор Жози 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Посуэло Алехандро 1 0.03
Брэдли Майкл 1 0.03
Маллинс Патрик 1 0.03
Тсубаса Эндо 1 0.03
Делеон Ник 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Люк Сингх 1 0.03
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 2
Пирес Леандро 12 0
Фигаль Хорхе 7 1
Матуиди Блез 5 0
Робинсон Робби 5 0
Игуаин Гонсало 3 0
Леердам Келвин 3 0
Чапман Джей 3 0
Макоун Кристиан 3 0
Карранса Хулиан 3 0
Шоукросс Райан 1 1
Гиббс Киран 2 0
Федерико Игуаин 2 0
Ульоа Виктор 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Sami Guediri 2 0
Шеа Брек 1 0
Джонс Джовин 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Гонсалес Омар 5 0
Сотельдо Йеферсон 5 0
Ларьи Ричи 4 0
Завалета Эрик 2 1
Ауро Альваро 2 1
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Мавинга Крис 2 0
Боно Александер 2 0
Ачара Ифунаньячи 2 0
Окелло Нобл 0 1
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Маллинс Патрик 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
1
6%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
7
39%
1
7%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Пропущено

30
35
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
17%
7
20%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
5
17%
5
14%
31-45
3
10%
5
14%
46-60
6
20%
7
20%
61-75
6
20%
7
20%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 18
1
11%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
22%
4
20%
61-75
5
56%
4
20%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Забито

27
34
7 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
7%
6
18%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
4
15%
4
12%
31-45
3
11%
7
21%
46-60
9
33%
5
15%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90

Пропущено

45
56
22 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
5
11%
11
20%
1-15
7
16%
7
13%
16-30
10
22%
8
14%
31-45
5
11%
7
13%
46-60
9
20%
11
20%
61-75
9
20%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0
Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Орландо Сити 1:2
Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0
Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Торонто - Цинциннати 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 31 20 7 4 59 - 36 67
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 30 12 11 7 40 - 29 47
4. Орландо Сити 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 41 46
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 30 12 9 9 40 - 33 45
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 30 12 6 12 49 - 41 42
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 30 11 9 10 42 - 39 42
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 30 11 7 12 44 - 34 40
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами 1:0 Заявка 30 10 5 15 26 - 47 35
12. Чикаго Файр 2:1 Заявка 31 8 7 16 33 - 49 31
13. Торонто 0:1 Заявка 30 6 7 17 34 - 57 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 30 4 8 18 30 - 57 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 29 14 9 6 42 - 31 51
4. Портленд Тимберс Заявка 29 14 4 11 46 - 46 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 30 11 9 10 32 - 35 42
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 29 12 6 11 41 - 46 42
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 29 10 10 9 37 - 39 40
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас 0:0 Заявка 30 6 11 13 39 - 47 29
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
3. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 11 30
6. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 14 29
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр 2:1 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 31 20
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 11 - 19 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
6. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 10 27
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас 0:0 Заявка 15 4 8 3 20 - 15 20
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 16 9 4 3 29 - 19 31
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 3 8 4 18 - 19 17
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами 1:0 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 18 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 16 3 4 9 15 - 22 13
10. Цинциннати 1:2 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 36 8
14. Чикаго Файр 2:1 Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
6. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 3 3 9 13 - 20 12
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас 0:0 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Торонто
2.33
4.69
6.20
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Где смотреть матч Интер Майами 1:0 Торонто онлайн




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