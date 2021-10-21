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США: МЛС 2021

2021
Интер Майами
3:0
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
10' Гол
Федерико Игуаин
11' Желтая карточка
Федерико Игуаин
2:0
45' Гол
Макоун Кристиан
3:0
61' Гол в свои ворота
Завалета Эрик
75' Желтая карточка
Пирес Леандро
90'+6
32
Марсман
Ник
31
Леердам
Келвин
6
Пирес
Леандро
4
Макоун
Кристиан
20
Шеа
Брек
14
Чапман
Джей
26
Грегоре
29
Васильев
Индиана
22
Федерико
Игуаин
7
Морган
Льюис
9
Игуаин
Гонсало
25
Боно
Александер
7
Маршалл-Ратти
Джакил
3
Завалета
Эрик
92
Лоуренс
Кемар
2
Морроу
Джастин
30
Сотельдо
Йеферсон
14
Окелло
Нобл
4
Брэдли
Майкл
10
Посуэло
Алехандро
13
Маллинс
Патрик
24
Шаффельбург
Джейкоб
Интер Майами
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Интер Майами
Торонто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
3:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 10 (2) 0.33
Робинсон Робби 4 0.13
Писарро Родольфо 3 0.1
Федерико Игуаин 2 0.07
Шеа Брек 2 0.07
Васильев Индиана 2 0.07
Макоун Кристиан 2 (1) 0.07
Морган Льюис 1 0.03
Гиббс Киран 1 0.03
Грегоре 0 0
Пирес Леандро 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Фигаль Хорхе 0 0
Матуиди Блез 0 0
Чапман Джей 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.13
Сотельдо Йеферсон 3 0.1
Шаффельбург Джейкоб 3 0.1
Гонсалес Омар 3 0.1
Акинола Айо 3 0.1
Дельгадо Марко 3 (1) 0.1
Ачара Ифунаньячи 2 0.07
Алтидор Жози 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Посуэло Алехандро 1 0.03
Брэдли Майкл 1 0.03
Маллинс Патрик 1 0.03
Тсубаса Эндо 1 0.03
Делеон Ник 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Люк Сингх 1 0.03
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 2
Пирес Леандро 13 0
Фигаль Хорхе 7 1
Матуиди Блез 5 0
Робинсон Робби 5 0
Игуаин Гонсало 3 0
Леердам Келвин 3 0
Чапман Джей 3 0
Макоун Кристиан 3 0
Карранса Хулиан 3 0
Шоукросс Райан 1 1
Гиббс Киран 2 0
Федерико Игуаин 2 0
Ульоа Виктор 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Sami Guediri 2 0
Шеа Брек 1 0
Джонс Джовин 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Гонсалес Омар 5 0
Сотельдо Йеферсон 5 0
Ларьи Ричи 4 0
Завалета Эрик 2 1
Ауро Альваро 2 1
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Мавинга Крис 2 0
Боно Александер 2 0
Ачара Ифунаньячи 2 0
Окелло Нобл 0 1
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Маллинс Патрик 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
2
10%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
7
35%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Пропущено

31
37
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
16%
8
22%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
3
10%
5
14%
46-60
7
23%
7
19%
61-75
6
19%
7
19%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
24 Не забивали 19
1
11%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
22%
4
20%
61-75
5
56%
4
20%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Забито

29
35
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
10%
6
17%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
3
10%
7
20%
46-60
9
31%
6
17%
61-75
8
28%
7
20%
76-90

Пропущено

46
58
22 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
5
11%
12
21%
1-15
7
15%
7
12%
16-30
10
22%
9
16%
31-45
5
11%
7
12%
46-60
10
22%
11
19%
61-75
9
20%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0
Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Орландо Сити 1:2
Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0
Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Торонто - Цинциннати 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 30 11 16 3 46 - 26 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 39 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 30 17 7 6 49 - 25 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 30 14 10 6 42 - 31 52
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 30 14 5 11 46 - 46 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 30 10 11 9 37 - 39 41
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 16 8 8 0 33 - 16 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
7. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 7 1 23 - 11 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру 0:0 Заявка 16 2 5 9 9 - 21 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 9 3 3 23 - 13 30
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
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Где смотреть матч Интер Майами 3:0 Торонто онлайн




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