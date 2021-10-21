США: МЛС 2021
Интер Майами
3:0
Конец матча
Стадион: DRV PNK Stadium
Торонто
1:0
10' ГолФедерико Игуаин
11' Желтая карточкаФедерико Игуаин
2:0
45' ГолМакоун Кристиан
3:0
61' Гол в свои воротаЗавалета Эрик
75' Желтая карточкаПирес Леандро
32
Марсман
Ник
20
Шеа
Брек
14
Чапман
Джей
26
Грегоре
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
Ход матча
10'
1:0
11'
45'
61'
3:0
75'
80'
История личных встреч
Интер Майами
Торонто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|10 (2)
|0.33
|Робинсон Робби
|4
|0.13
|Писарро Родольфо
|3
|0.1
|Федерико Игуаин
|2
|0.07
|Шеа Брек
|2
|0.07
|Васильев Индиана
|2
|0.07
|Макоун Кристиан
|2 (1)
|0.07
|Морган Льюис
|1
|0.03
|Гиббс Киран
|1
|0.03
|Грегоре
|0
|0
|Пирес Леандро
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|Матуиди Блез
|0
|0
|Чапман Джей
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|4
|0.13
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.1
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.1
|Гонсалес Омар
|3
|0.1
|Акинола Айо
|3
|0.1
|Дельгадо Марко
|3 (1)
|0.1
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0.07
|Алтидор Жози
|2
|0.07
|Ларьи Ричи
|2
|0.07
|Посуэло Алехандро
|1
|0.03
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Маллинс Патрик
|1
|0.03
|Тсубаса Эндо
|1
|0.03
|Делеон Ник
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Люк Сингх
|1
|0.03
|Ауро Альваро
|0
|0
|Морроу Джастин
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|12
|2
|Пирес Леандро
|13
|0
|Фигаль Хорхе
|7
|1
|Матуиди Блез
|5
|0
|Робинсон Робби
|5
|0
|Игуаин Гонсало
|3
|0
|Леердам Келвин
|3
|0
|Чапман Джей
|3
|0
|Макоун Кристиан
|3
|0
|Карранса Хулиан
|3
|0
|Шоукросс Райан
|1
|1
|Гиббс Киран
|2
|0
|Федерико Игуаин
|2
|0
|Ульоа Виктор
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Sami Guediri
|2
|0
|Шеа Брек
|1
|0
|Джонс Джовин
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэдли Майкл
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Гонсалес Омар
|5
|0
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Завалета Эрик
|2
|1
|Ауро Альваро
|2
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|1
|Мавинга Крис
|2
|0
|Боно Александер
|2
|0
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0
|Окелло Нобл
|0
|1
|Алтидор Жози
|1
|0
|Морроу Джастин
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Делеон Ник
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Маллинс Патрик
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Люк Сингх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
2
10%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
7
35%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Пропущено
31
37
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
16%
8
22%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
3
10%
5
14%
46-60
7
23%
7
19%
61-75
6
19%
7
19%
76-90
Забито
9
20
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
24 Не забивали 19
1
11%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
22%
4
20%
61-75
5
56%
4
20%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
3
20%
5
24%
76-90
Забито
29
35
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
10%
6
17%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
3
10%
7
20%
46-60
9
31%
6
17%
61-75
8
28%
7
20%
76-90
Пропущено
46
58
22 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
5
11%
12
21%
1-15
7
15%
7
12%
16-30
10
22%
9
16%
31-45
5
11%
7
12%
46-60
10
22%
11
19%
61-75
9
20%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0
Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Орландо Сити 1:2
Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0
Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Торонто - Цинциннати 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|30
|11
|16
|3
|46 - 26
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 39
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|30
|17
|7
|6
|49 - 25
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 31
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|30
|14
|5
|11
|46 - 46
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|37 - 39
|41
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|16
|8
|8
|0
|33 - 16
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|23 - 11
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 13
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0