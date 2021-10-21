США: МЛС 2021
Цинциннати
1:2
Первый тайм: 33'
Стадион: TQL Stadium
Чикаго Файр
0:1
14' ГолБерич Роберт
0:2
17' ГолБерич Роберт
1:2
28' ГолАкоста Лусиано
30' Желтая карточкаБейли Зико
16
Бейли
Зико
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скотт КайлНападающий
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Монис АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
14'
0:1
17'
0:2
28'
1:2
30'
История личных встреч
Цинциннати
Чикаго Файр
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|7
|0.23
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.23
|Барреаль Альваро
|3
|0.1
|Медунянин Харис
|3
|0.1
|Матаррита Рональд
|2
|0.07
|Вальесилья Эксон
|2
|0.07
|Васкес Брэндон
|1
|0.03
|Атанга Исаак
|1
|0.03
|Кастильо Эдгар
|1
|0.03
|Локадия Юрген
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Крус Аллан
|1
|0.03
|Кэмерон Джефф
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берич Роберт
|7
|0.23
|Стоянович Лука
|7
|0.23
|Алиседа Игнасио
|4
|0.13
|Медран Альваро
|2
|0.06
|Секулич Борис
|2
|0.06
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.06
|Хименес Гастон
|2
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Кальво Франсиско
|1
|0.03
|Federico Navarro
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Иванов Станислав III
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Кэмерон Джефф
|6
|0
|Кубо Юя
|6
|0
|Матаррита Рональд
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кастильо Эдгар
|5
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Крус Аллан
|5
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Бейли Зико
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Медран Альваро
|5
|0
|Теран Карлос
|5
|0
|Каппелхоф Йохан
|3
|1
|Наварро Мигель
|4
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|Хименес Гастон
|3
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Стоянович Лука
|3
|0
|Federico Navarro
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
17
28
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
12%
6
21%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
4
24%
7
25%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
3
18%
3
11%
76-90
Забито
20
21
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
6
30%
4
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
4
20%
5
24%
61-75
3
15%
4
19%
76-90
Пропущено
37
19
18 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
7
19%
4
21%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
6
16%
2
11%
31-45
6
16%
3
16%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
6
16%
6
32%
76-90
Забито
30
32
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
8
27%
5
16%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
5
17%
7
22%
31-45
6
20%
7
22%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
5
17%
6
19%
76-90
Пропущено
54
47
25 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
9
17%
10
21%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
10
19%
9
19%
31-45
9
17%
8
17%
46-60
11
20%
6
13%
61-75
9
17%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|31
|20
|7
|4
|59 - 36
|67
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|40 - 29
|47
|4.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 41
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|40 - 33
|45
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|49 - 41
|42
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|42 - 39
|42
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|44 - 34
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|31
|8
|7
|16
|33 - 49
|31
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 57
|25
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|30
|4
|8
|18
|30 - 57
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|49 - 25
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 31
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|46 - 46
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 35
|42
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|41 - 46
|42
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|37 - 39
|40
|9.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|35 - 46
|30
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|30
|6
|11
|13
|39 - 47
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 11
|30
|6.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 14
|29
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 31
|20
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 10
|27
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 18
|24
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 19
|31
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 19
|17
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 18
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 22
|13
|10.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 36
|8
|14.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 20
|12
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|14
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0