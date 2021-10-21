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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
1:2
Первый тайм: 33'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
0:1
14' Гол
Берич Роберт
0:2
17' Гол
Берич Роберт
1:2
28' Гол
Акоста Лусиано
30' Желтая карточка
Бейли Зико
33'
22
Тытонь
Пшемыслав
16
Бейли
Зико
12
Кэмерон
Джефф
3
Блэкетт
Тайлер
2
Кастильо
Эдгар
18
Матаррита
Рональд
8
Крус
Аллан
6
Медунянин
Харис
11
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
32
Слонина
Габриел
14
Эспиноса
Джон
4
Каппелхоф
Йохан
3
Борнштейн
Джонатан
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
10
Медран
Альваро
21
Герберс
Фабиан
27
Берич
Роберт
7
Алиседа
Игнасио
Цинциннати
5-3-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Чикаго Файр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:2
ОК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 7 0.23
Brenner da Silva 7 (1) 0.23
Барреаль Альваро 3 0.1
Медунянин Харис 3 0.1
Матаррита Рональд 2 0.07
Вальесилья Эксон 2 0.07
Васкес Брэндон 1 0.03
Атанга Исаак 1 0.03
Кастильо Эдгар 1 0.03
Локадия Юрген 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Крус Аллан 1 0.03
Кэмерон Джефф 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 7 0.23
Стоянович Лука 7 0.23
Алиседа Игнасио 4 0.13
Медран Альваро 2 0.06
Секулич Борис 2 0.06
Франковски Пшемыслав 2 0.06
Хименес Гастон 2 0.06
Оффор Чинонсо 1 0.03
Кальво Франсиско 1 0.03
Federico Navarro 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Герберс Фабиан 0 0
Иванов Станислав III 0 0
Наварро Мигель 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальесилья Эксон 7 0
Кэмерон Джефф 6 0
Кубо Юя 6 0
Матаррита Рональд 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кастильо Эдгар 5 0
Станко Калеб 5 0
Акоста Лусиано 5 0
Крус Аллан 5 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Бейли Зико 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Медран Альваро 5 0
Теран Карлос 5 0
Каппелхоф Йохан 3 1
Наварро Мигель 4 0
Омсберг Уайетт 2 1
Хименес Гастон 3 0
Секулич Борис 3 0
Стоянович Лука 3 0
Federico Navarro 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Борнштейн Джонатан 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Берич Роберт 1 0
Кальво Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

17
28
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
12%
6
21%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
4
24%
7
25%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
3
18%
3
11%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
6
30%
4
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
4
20%
5
24%
61-75
3
15%
4
19%
76-90

Пропущено

37
19
18 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
7
19%
4
21%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
6
16%
2
11%
31-45
6
16%
3
16%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
6
16%
6
32%
76-90

Забито

30
32
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
8
27%
5
16%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
5
17%
7
22%
31-45
6
20%
7
22%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
5
17%
6
19%
76-90

Пропущено

54
47
25 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
9
17%
10
21%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
10
19%
9
19%
31-45
9
17%
8
17%
46-60
11
20%
6
13%
61-75
9
17%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 31 20 7 4 59 - 36 67
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 30 12 11 7 40 - 29 47
4. Орландо Сити 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 41 46
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 30 12 9 9 40 - 33 45
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 30 12 6 12 49 - 41 42
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 30 11 9 10 42 - 39 42
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 30 11 7 12 44 - 34 40
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами 1:0 Заявка 30 10 5 15 26 - 47 35
12. Чикаго Файр 2:1 Заявка 31 8 7 16 33 - 49 31
13. Торонто 0:1 Заявка 30 6 7 17 34 - 57 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 30 4 8 18 30 - 57 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 29 14 9 6 42 - 31 51
4. Портленд Тимберс Заявка 29 14 4 11 46 - 46 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 30 11 9 10 32 - 35 42
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 29 12 6 11 41 - 46 42
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 29 10 10 9 37 - 39 40
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас 0:0 Заявка 30 6 11 13 39 - 47 29
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
3. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 11 30
6. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 14 29
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр 2:1 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 31 20
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 11 - 19 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
6. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 10 27
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас 0:0 Заявка 15 4 8 3 20 - 15 20
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 16 9 4 3 29 - 19 31
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 3 8 4 18 - 19 17
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами 1:0 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 18 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 16 3 4 9 15 - 22 13
10. Цинциннати 1:2 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 36 8
14. Чикаго Файр 2:1 Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
6. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 3 3 9 13 - 20 12
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас 0:0 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Чикаго Файр
2.72
7.90
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 1:2 Чикаго Файр онлайн




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