  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
17' Гол
Морено Марселино
24' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
34'
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
11
Леннон
Брукс
9
Россетто
Матеус
5
Соса
Сантьяго
21
Белло
Джордж
10
Морено
Марселино
31
Торрес
Эрик
19
Араужо
Луис
1
Джонсон
Шон
12
Амундсен
Мальте
16
Сэндс
Джеймс
6
Калленс
Александр
24
Грей
Тэйвон
19
Медина
Хесус
55
Паркс
Китон
10
Моралес
Максимильяно
7
Моралес
Альфредо
8
Хавьер
Тиаго
11
Кастельянос
Валентин
Атланта Юнайтед
3-4-1-2
Нью-Йорк Сити
3-5-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
4:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
3:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 10 (2) 0.33
Морено Марселино 9 (3) 0.3
Барко Эсекьель 7 (1) 0.23
Араужо Луис 2 0.07
Уолкс Антон 2 0.07
Белло Джордж 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Хайндмен Эмерсон 1 0.03
Эрнандес Рональд 1 0.03
Конвей Джексон 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Лопез Эрик 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Alan Franco1 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Чол Мачоп 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (3) 0.43
Медина Хесус 8 0.27
Тажури-Шради Исмаэль 7 0.23
Паркс Китон 4 0.13
Хавьер Тиаго 3 0.1
Родригес Сантьяго 3 0.1
Моралес Максимильяно 2 0.07
Тораринссон Гудмундур 1 0.03
Амундсен Мальте 1 0.03
Talles Magno 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Тиннерхольм Антон 0 0
Джонсон Шон 0 0
Барраса Луис 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Сантьяго 8 0
Alan Franco1 6 0
Морено Марселино 5 0
Барко Эсекьель 3 1
Уолкс Антон 4 0
Лопез Эрик 4 0
Малрейни Джейк 2 1
Белло Джордж 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Торрес Эрик 2 0
Хайндмен Эмерсон 2 0
Россетто Матеус 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 0 1
Эрнандес Рональд 1 0
Дамм Хурхен 1 0
Араужо Луис 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Шано Максим 6 1
Асеведо Николас 6 1
Моралес Альфредо 5 1
Медина Хесус 6 0
Паркс Китон 2 2
Сэндс Джеймс 5 0
Моралес Максимильяно 3 1
Хавьер Тиаго 3 1
Тораринссон Гудмундур 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Жассон Андрес 3 0
Тиннерхольм Антон 2 0
Калленс Александр 2 0
Тажури-Шради Исмаэль 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонсон Шон 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Грей Тэйвон 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
11%
4
25%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
3
21%
6
30%
61-75
6
43%
1
5%
76-90

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
4
22%
6
21%
76-90

Пропущено

22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
9%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
7
32%
1
8%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
4
18%
5
38%
76-90

Забито

36
44
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
6
17%
6
14%
1-15
5
14%
6
14%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
6
17%
7
16%
61-75
10
28%
9
20%
76-90

Пропущено

36
33
10 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
2
6%
4
12%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
17%
5
15%
31-45
9
25%
6
18%
46-60
7
19%
9
27%
61-75
10
28%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 31 20 7 4 59 - 36 67
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 30 12 11 7 40 - 29 47
4. Орландо Сити 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 41 46
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 30 12 9 9 40 - 33 45
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 30 12 6 12 49 - 41 42
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 30 11 9 10 42 - 39 42
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 30 11 7 12 44 - 34 40
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами 1:0 Заявка 30 10 5 15 26 - 47 35
12. Чикаго Файр 2:1 Заявка 31 8 7 16 33 - 49 31
13. Торонто 0:1 Заявка 30 6 7 17 34 - 57 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 30 4 8 18 30 - 57 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 29 14 9 6 42 - 31 51
4. Портленд Тимберс Заявка 29 14 4 11 46 - 46 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 30 11 9 10 32 - 35 42
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 29 12 6 11 41 - 46 42
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 29 10 10 9 37 - 39 40
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас 0:0 Заявка 30 6 11 13 39 - 47 29
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
3. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 11 30
6. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 14 29
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр 2:1 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 31 20
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 11 - 19 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
6. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 10 27
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас 0:0 Заявка 15 4 8 3 20 - 15 20
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 16 9 4 3 29 - 19 31
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 3 8 4 18 - 19 17
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами 1:0 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 18 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 16 3 4 9 15 - 22 13
10. Цинциннати 1:2 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 36 8
14. Чикаго Файр 2:1 Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
6. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 3 3 9 13 - 20 12
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас 0:0 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.57
4.10
6.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Сити онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 