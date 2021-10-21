США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
1:1
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Нью-Йорк Сити
1:0
17' ГолМорено Марселино
24' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
60' Желтая карточкаAlan Franco1
85' Желтая карточкаРобинсон Майлз
1:1
90' ГолТораринссон Гудмундур
90' Желтая карточкаСэндс Джеймс
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
31
Торрес
Эрик
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
17'
1:0
60'
85'
90'
90'
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|10 (2)
|0.33
|Морено Марселино
|9 (3)
|0.3
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.23
|Араужо Луис
|2
|0.07
|Уолкс Антон
|2
|0.07
|Белло Джордж
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.03
|Эрнандес Рональд
|1
|0.03
|Конвей Джексон
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Лопез Эрик
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Чол Мачоп
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (3)
|0.43
|Медина Хесус
|8
|0.27
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.23
|Паркс Китон
|4
|0.13
|Хавьер Тиаго
|3
|0.1
|Родригес Сантьяго
|3
|0.1
|Моралес Максимильяно
|2
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.07
|Амундсен Мальте
|1
|0.03
|Talles Magno
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|Джонсон Шон
|0
|0
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Сантьяго
|8
|0
|Alan Franco1
|7
|0
|Морено Марселино
|5
|0
|Барко Эсекьель
|3
|1
|Уолкс Антон
|4
|0
|Лопез Эрик
|4
|0
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Белло Джордж
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Торрес Эрик
|2
|0
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Дамм Хурхен
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Шано Максим
|6
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Моралес Альфредо
|5
|1
|Медина Хесус
|6
|0
|Сэндс Джеймс
|6
|0
|Моралес Максимильяно
|4
|1
|Паркс Китон
|2
|2
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
11%
4
24%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
15
21
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
3
20%
6
29%
61-75
7
47%
1
5%
76-90
Забито
18
28
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
4
22%
6
21%
76-90
Пропущено
22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
9%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
7
32%
1
8%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
4
18%
5
38%
76-90
Забито
37
45
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
6
16%
6
13%
1-15
6
16%
6
13%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
6
16%
7
16%
61-75
10
27%
10
22%
76-90
Пропущено
37
34
10 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
2
5%
4
12%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
6
16%
5
15%
31-45
9
24%
6
18%
46-60
7
19%
9
26%
61-75
11
30%
30%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|30
|11
|16
|3
|46 - 26
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 39
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|30
|17
|7
|6
|49 - 25
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 31
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|30
|14
|5
|11
|46 - 46
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|37 - 39
|41
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|16
|8
|8
|0
|33 - 16
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|23 - 11
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 13
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0