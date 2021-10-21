США: МЛС 2021
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Exploria Stadium
Клёб де Фут Монреаль
30' Желтая карточкаРосель Ориоль
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
18
Дайк
Дэрил
24
Струна
Альяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Табла БаллуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ismael Kone
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Ход матча
30'
История личных встреч
Орландо Сити
Клёб де Фут Монреаль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.3
|Дайк Дэрил
|6 (1)
|0.2
|Мишель Бенжи
|4
|0.13
|Урсо Жуниор
|4
|0.13
|Акинделе Тешо
|3
|0.1
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.1
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Карлос Антонио
|2
|0.07
|Янссон Робин
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Мас Эмануэль
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|8 (1)
|0.27
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.23
|Михайлович Джордже
|4
|0.13
|Торрес Хоакин
|4
|0.13
|Ibrahim Sunusi
|3
|0.1
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.07
|Йонсен Бьорн
|2
|0.07
|Шуэньер Матьё
|2
|0.07
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.07
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.07
|Пьетт Самуэль
|1
|0.03
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Струна Альяж
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1
|0.03
|Кицца Мустафа
|0
|0
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|1
|Янссон Робин
|6
|0
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Шлегель Родриго
|5
|0
|Мюллер Крис
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перея Андрес
|3
|1
|Мендес Джегсон
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Росель Ориоль
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|7
|2
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Струна Альяж
|6
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|5
|0
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Ibrahim Sunusi
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
15%
2
13%
1-15
5
19%
4
27%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
3
23%
4
22%
76-90
Забито
18
28
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
9
32%
61-75
6
33%
3
11%
76-90
Пропущено
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
12%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
27%
3
15%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
5
19%
6
30%
76-90
Забито
44
43
21 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
8
18%
3
7%
1-15
6
14%
8
19%
16-30
7
16%
8
19%
31-45
9
20%
6
14%
46-60
3
7%
11
26%
61-75
11
25%
7
16%
76-90
Пропущено
39
38
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
6
15%
3
8%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
4
10%
7
18%
46-60
10
26%
8
21%
61-75
8
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами - Орландо Сити 1:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|31
|20
|7
|4
|59 - 36
|67
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|29
|11
|15
|3
|46 - 26
|48
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|40 - 29
|47
|4.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 41
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|40 - 33
|45
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|49 - 41
|42
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|42 - 39
|42
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|44 - 34
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 39
|37
|11.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|31
|8
|7
|16
|33 - 49
|31
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 57
|25
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|30
|4
|8
|18
|30 - 57
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|49 - 25
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 31
|51
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|46 - 46
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 35
|42
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|41 - 46
|42
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|37 - 39
|40
|9.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|35 - 46
|30
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|30
|6
|11
|13
|39 - 47
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 11
|30
|6.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 14
|29
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 31
|20
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 10
|27
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 18
|24
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 19
|31
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 19
|17
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 18
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 22
|13
|10.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 36
|8
|14.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 20
|12
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|14
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0