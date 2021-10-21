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США: МЛС 2021

2021
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
30' Желтая карточка
Росель Ориоль
34'
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Мас
Эмануэль
20
Росель
Ориоль
11
Урсо
Жуниор
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
18
Дайк
Дэрил
41
Пантемис
Джеймс
24
Струна
Альяж
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
29
Шуэньер
Матьё
25
Масьель
Эмануэль
6
Пьетт
Самуэль
19
Бассонг
Зохран
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
11
Matko
Miljevic
Орландо Сити
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

Ход матча

30'
Росель Ориоль
 

История личных встреч

Орландо Сити
Клёб де Фут Монреаль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 9 (2) 0.3
Дайк Дэрил 6 (1) 0.2
Мишель Бенжи 4 0.13
Урсо Жуниор 4 0.13
Акинделе Тешо 3 0.1
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.1
Мюллер Крис 2 0.07
Тейшейра Руан 2 0.07
Карлос Антонио 2 0.07
Янссон Робин 2 0.07
Перея Андрес 2 0.07
Перейра Маурисио 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Мас Эмануэль 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.27
Тойе Мейсон 7 (2) 0.23
Михайлович Джордже 4 0.13
Торрес Хоакин 4 0.13
Ibrahim Sunusi 3 0.1
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Йонсен Бьорн 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Ahmed Hussein Hafez 2 0.07
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.07
Пьетт Самуэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Струна Альяж 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Matko Miljevic 1 0.03
Кицца Мустафа 0 0
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 6 1
Янссон Робин 6 0
Урсо Жуниор 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Шлегель Родриго 5 0
Мюллер Крис 5 0
Нани Луиш 3 1
Перея Андрес 3 1
Мендес Джегсон 3 0
Смит Кайл 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Росель Ориоль 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Raul Aguilera 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 2
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Миллер Камаль 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Пьетт Самуэль 4 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Ibrahim Sunusi 1 0
Масьель Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
15%
2
13%
1-15
5
19%
4
27%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
9
32%
61-75
6
33%
3
11%
76-90

Пропущено

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
12%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
27%
3
15%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Забито

44
43
21 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
8
18%
3
7%
1-15
6
14%
8
19%
16-30
7
16%
8
19%
31-45
9
20%
6
14%
46-60
3
7%
11
26%
61-75
11
25%
7
16%
76-90

Пропущено

39
38
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
6
15%
3
8%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
4
10%
7
18%
46-60
10
26%
8
21%
61-75
8
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами - Орландо Сити 1:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 31 20 7 4 59 - 36 67
2. Нэшвилл Заявка 29 11 15 3 46 - 26 48
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 30 12 11 7 40 - 29 47
4. Орландо Сити 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 41 46
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 30 12 9 9 40 - 33 45
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 30 12 6 12 49 - 41 42
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 30 11 9 10 42 - 39 42
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 30 11 7 12 44 - 34 40
10. Коламбус Кру Заявка 29 10 7 12 36 - 39 37
11. Интер Майами 1:0 Заявка 30 10 5 15 26 - 47 35
12. Чикаго Файр 2:1 Заявка 31 8 7 16 33 - 49 31
13. Торонто 0:1 Заявка 30 6 7 17 34 - 57 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 30 4 8 18 30 - 57 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 29 17 6 6 49 - 25 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 29 14 9 6 42 - 31 51
4. Портленд Тимберс Заявка 29 14 4 11 46 - 46 46
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 30 11 9 10 32 - 35 42
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 29 12 6 11 41 - 46 42
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 29 10 10 9 37 - 39 40
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 30 6 12 12 35 - 46 30
12. Даллас 0:0 Заявка 30 6 11 13 39 - 47 29
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
3. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 11 30
6. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 14 29
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр 2:1 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами 1:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 31 20
13. Торонто 0:1 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 11 - 19 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
6. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 10 27
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 15 6 6 3 21 - 18 24
11. Даллас 0:0 Заявка 15 4 8 3 20 - 15 20
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 16 9 4 3 29 - 19 31
2. Орландо Сити 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 3 8 4 18 - 19 17
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами 1:0 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 18 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
9. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 16 3 4 9 15 - 22 13
10. Цинциннати 1:2 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 36 8
14. Чикаго Файр 2:1 Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 14 9 2 3 23 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
5. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
6. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 15 3 3 9 13 - 20 12
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас 0:0 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 14 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.93
3.74
4.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити 0:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн




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