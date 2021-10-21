США: МЛС 2021
Миннесота Юнайтед
3:2
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Филадельфия Юнион
5' Желтая карточкаМбезо Оливье
1:0
41' ГолЭну Адриен
1:1
45' ГолГаздаг Даниэль
1:2
54' ГолГаздаг Даниэль
2:2
63' ГолЛод Робин
3:2
67' ГолФрагапане Франко
77' Красная карточкаМетанир Ромен
78' Желтая карточкаВагнер Кай
83' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
84' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
23
Эну
Адриен
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
5'
41'
1:0
45'
54'
1:2
61'
63'
2:2
67'
3:2
77'
78'
84'
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Филадельфия Юнион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|8
|0.27
|Эну Адриен
|6
|0.2
|Фрагапане Франко
|4
|0.13
|Emanuel Reynoso2
|4
|0.13
|Финлей Итан
|3
|0.1
|Абила Рамон
|3
|0.1
|Дотсон Хассани
|2
|0.07
|Коллман Брент
|2
|0.07
|Хансен Николай
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Гаспер Чейз
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|0
|0
|Метанир Ромен
|0
|0
|Макмастер Джастин
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|10 (1)
|0.33
|Сантос Сержио II
|5
|0.17
|Бёрк Кори
|4
|0.13
|Вагнер Кай
|3
|0.1
|Глеснес Якоб
|3
|0.1
|Газдаг Даниэль
|3 (1)
|0.1
|Монтейру Жамиру
|2
|0.07
|Салливан Куинн
|2
|0.07
|Эллиотт Джек
|2
|0.07
|Бедойя Алехандро
|2
|0.07
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.07
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспер Чейз
|8
|0
|Emanuel Reynoso2
|6
|1
|Алонсо Освальдо
|7
|0
|Дибасси Бакай
|5
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Метанир Ромен
|2
|1
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Хейс Джекори
|3
|0
|Абила Рамон
|1
|1
|Эну Адриен
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Лод Робин
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|1
|Вагнер Кай
|7
|1
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|7
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Фриз Мэтт
|1
|1
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
5
24%
1
5%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
4
19%
5
26%
76-90
Пропущено
12
23
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
17%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
4
33%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Забито
15
22
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
13%
3
14%
1-15
5
33%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
24
10
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
13%
2
20%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
2
20%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
6
25%
2
20%
76-90
Забито
36
41
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
7
19%
4
10%
1-15
8
22%
5
12%
16-30
5
14%
10
24%
31-45
1
3%
7
17%
46-60
9
25%
5
12%
61-75
6
17%
10
24%
76-90
Пропущено
36
33
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
5
14%
5
15%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
10
28%
7
21%
31-45
4
11%
6
18%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
9
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|30
|11
|16
|3
|46 - 26
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 39
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|30
|17
|7
|6
|49 - 25
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 31
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|30
|14
|5
|11
|46 - 46
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|37 - 39
|41
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|16
|8
|8
|0
|33 - 16
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|23 - 11
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 13
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0