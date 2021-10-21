США: МЛС 2021
Даллас
2:3
Конец матча
Стадион: Тойота
Лос-Анджелес
1:0
10' ГолХоллингсхед Райан
1:1
33' ПенальтиАранго Кристиан
2:1
45' ГолХара Франко
59' Желтая карточкаХеджес Мэтт
67' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
73' Желтая карточкаХоллингсхед Райан
2:2
75' ГолАранго Кристиан
2:3
79' ГолАранго Кристиан
89' Желтая карточкаМусовски Дэниел
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
32
Фарфан
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
-
45 Нгалина МишиПолузащитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
10'
33'
1:1
45'
2:1
59'
67'
75'
79'
2:3
89'
История личных встреч
Даллас
Лос-Анджелес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|13
|0.43
|Обриан Ядер
|8
|0.27
|Феррейра Хесус
|6
|0.2
|Хара Франко
|5 (1)
|0.17
|Холлингсхед Райан
|3
|0.1
|Рикаурте Андрес
|1
|0.03
|Помикал Пакстон
|1
|0.03
|Берджесс Нкоси
|1
|0.03
|Брессан Матеус
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|11 (5)
|0.37
|Росси Диего
|6 (1)
|0.2
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.17
|Вела Карлос
|5
|0.17
|Мусовски Дэниел
|4
|0.13
|Бэрд Кори
|3
|0.1
|Фалл Мамаду
|3
|0.1
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.07
|Родригес Брайан II
|2
|0.07
|Ким Мун-Хван
|1
|0.03
|Блессинг Латиф
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|1
|Хара Франко
|6
|0
|Хеджес Мэтт
|6
|0
|Брессан Матеус
|6
|0
|Обриан Ядер
|6
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Шен Саболч
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Маурер Джимми
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Мунджома Эдди
|2
|0
|Помикал Пакстон
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|8
|0
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Мусовски Дэниел
|3
|0
|Daniel Crisostomo
|3
|0
|Дюк Брайс
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Ромеро Томас
|2
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
19%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
16%
5
22%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
5
26%
4
17%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Забито
20
29
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
15%
6
21%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
5
25%
6
21%
76-90
Пропущено
31
23
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
4
13%
0
0%
1-15
6
19%
6
26%
16-30
2
6%
3
13%
31-45
9
29%
29%
8
35%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
3
10%
3
13%
76-90
Забито
41
44
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
7
17%
7
16%
1-15
3
7%
6
14%
16-30
9
22%
7
16%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
8
20%
9
20%
76-90
Пропущено
50
46
22 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
7
14%
5
11%
1-15
8
16%
9
20%
16-30
7
14%
5
11%
31-45
10
20%
13
28%
46-60
12
24%
7
15%
61-75
6
12%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2
Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|30
|11
|16
|3
|46 - 26
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 39
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|30
|17
|7
|6
|49 - 25
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 31
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|30
|14
|5
|11
|46 - 46
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|37 - 39
|41
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|16
|8
|8
|0
|33 - 16
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|23 - 11
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 13
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0