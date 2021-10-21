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США: МЛС 2021

2021
Даллас
2:3
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
10' Гол
Холлингсхед Райан
1:1
33' Пенальти
Аранго Кристиан
2:1
45' Гол
Хара Франко
59' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
67' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
73' Желтая карточка
Холлингсхед Райан
2:2
75' Гол
Аранго Кристиан
2:3
79' Гол
Аранго Кристиан
89' Желтая карточка
Мусовски Дэниел
90'+7
99
Фелипе
Мегиоларо
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
12
Холлингсхед
Райан
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
19
Помикал
Пакстон
29
Хара
Франко
1
Блэкмен
Джамал
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
32
Фарфан
Марко
27
Блэкмон
Тристан
7
Блессинг
Латиф
15
Daniel
Crisostomo
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
29
Аранго
Кристиан
Даллас
4-2-3-1
Лос-Анджелес
3-4-1-2

История личных встреч

Даллас
Лос-Анджелес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 13 0.43
Обриан Ядер 8 0.27
Феррейра Хесус 6 0.2
Хара Франко 5 (1) 0.17
Холлингсхед Райан 3 0.1
Рикаурте Андрес 1 0.03
Помикал Пакстон 1 0.03
Берджесс Нкоси 1 0.03
Брессан Матеус 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Шен Саболч 0 0
Че Джастин 0 0
Акоста Бриан 0 0
Фелипе Мегиоларо 0 0
Мунджома Эдди 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 11 (5) 0.37
Росси Диего 6 (1) 0.2
Сифуэнтес Хосе 5 0.17
Вела Карлос 5 0.17
Мусовски Дэниел 4 0.13
Бэрд Кори 3 0.1
Фалл Мамаду 3 0.1
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.07
Родригес Брайан II 2 0.07
Ким Мун-Хван 1 0.03
Блессинг Латиф 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 7 1
Хара Франко 6 0
Хеджес Мэтт 6 0
Брессан Матеус 6 0
Обриан Ядер 6 0
Рикаурте Андрес 5 0
Твумаси Эма 5 0
Шен Саболч 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Холлингсхед Райан 3 0
Факундо Киньон 2 0
Маурер Джимми 2 0
Варгас Фредди 2 0
Сервания Брандон 2 0
Мунджома Эдди 2 0
Помикал Пакстон 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Фелипе Мегиоларо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Эльмедхар Калиль 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 8 0
Сифуэнтес Хосе 5 0
Блэкмон Тристан 2 1
Аранго Кристиан 3 0
Эдвардс Рахим 3 0
Атуэста Эдуард 3 0
Мусовски Дэниел 3 0
Daniel Crisostomo 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Росси Диего 2 0
Фарфан Марко 2 0
Бэрд Кори 2 0
Ромеро Томас 2 0
Блессинг Латиф 1 0
Паласиос Диего 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
19%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
16%
5
22%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
5
26%
4
17%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
15%
6
21%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
5
25%
6
21%
76-90

Пропущено

31
23
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
4
13%
0
0%
1-15
6
19%
6
26%
16-30
2
6%
3
13%
31-45
9
29%
29%
8
35%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
3
10%
3
13%
76-90

Забито

41
44
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
7
17%
7
16%
1-15
3
7%
6
14%
16-30
9
22%
7
16%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
8
20%
9
20%
76-90

Пропущено

50
46
22 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
7
14%
5
11%
1-15
8
16%
9
20%
16-30
7
14%
5
11%
31-45
10
20%
13
28%
46-60
12
24%
7
15%
61-75
6
12%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2
Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 30 11 16 3 46 - 26 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 39 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 30 17 7 6 49 - 25 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 30 14 10 6 42 - 31 52
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 30 14 5 11 46 - 46 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 30 10 11 9 37 - 39 41
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 16 8 8 0 33 - 16 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
7. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 7 1 23 - 11 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру 0:0 Заявка 16 2 5 9 9 - 21 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 9 3 3 23 - 13 30
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
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